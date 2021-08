Sun Life Financial : La Sun Life choisit AWS comme fournisseur infonuagique stratégique à long terme pour transformer ses services numériques

L’une des compagnies d’assurances les plus respectées du monde utilise la technologie AWS afin d’innover pour ses clients, développer les compétences de ses employés et devenir une entreprise plus agile au sein du nuage

Aujourd’hui, Amazon Web Services, Inc. (AWS), une entreprise d’Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), annonce que la Sun Life (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a choisi AWS à titre de fournisseur stratégique à long terme de technologies infonuagiques, afin de devenir une organisation priorisant le nuage, stimuler l’innovation continue et développer de nouvelles expériences-client numériques. La Sun Life utilisera la gamme de technologies infonuagiques éprouvées d’AWS, dont l’analytique des données, l’apprentissage automatique, le stockage, la sécurité et les bases de données, dans le but d’accélérer l’efficacité opérationnelle et l’innovation pour la clientèle et les employés de l’entreprise.

Par sa relation avec AWS, la Sun Life est devenue la première entreprise au Canada à lancer un programme immersif de formation des compétences infonuagiques, maintenant disponible à tous les employés de l’entreprise. Surnommé « Catalysts for Cloud » et à l’aide de l’AWS Skills Guild, un programme complet d’acquisition de compétences infonuagiques, cette initiative cherche à attirer et à développer les meilleurs talents. Ce programme réunit les experts infonuagiques de la Sun Life et des instructeurs d’AWS pour offrir un apprentissage entre pairs ainsi qu’une formation pratique pour renforcer les compétences en infonuagique à travers l’entreprise. Au cours des prochains mois et grâce à ce programme AWS, la Sun Life certifiera les 450 premiers employés commerciaux et techniques et continuera à former davantage d’employés afin d’accélérer l’adoption du nuage et développer de nouvelles capacités internes et de service à la clientèle.

Dans le cadre de sa démarche visant à accélérer la transformation numérique et à offrir de nouvelles expériences-client grâce au nuage, la Sun Life a créé des espaces de travail de développement en Amérique du Nord et des laboratoires d’innovation en Asie afin de réunir des équipes informatiques et des dirigeants d’entreprise pour qu’ils innovent en exploitant des technologies AWS. En Asie, par exemple, un des laboratoires a créé la Sun Life Secure Experience, qui permet à des conseillers de la Sun Life de collaborer de manière virtuelle avec des clients en utilisant la vidéoconférence et le partage sécurisé de fichiers. Cette nouvelle offre utilise Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) et Amazon Route 53 (le service Web d’AWS pour le système de noms de domaine dans le nuage) afin de fournir un moyen fiable et rentable aux clients et aux conseillers de se connecter à distance pour consulter des documents financiers et en discuter. La Sun Life Secure Experience utilise également Amazon SageMaker, le service d’AWS qui permet aux scientifiques des données et aux développeurs de rapidement créer, entraîner et déployer des modèles d’apprentissage automatique dans le nuage et en périphérie.

« Notre objectif, en migrant vers le nuage, est d’être un innovateur numérique pour nos clients et d’utiliser la technologie pour façonner la manière dont nous travaillons et nous développons les compétences des employés de la Sun Life. La gamme de technologies infonuagiques d’AWS nous aide à être prédictifs, proactifs et personnalisés en utilisant les retours des clients pour les transformer en de nouveaux moyens numériques pour satisfaire leurs besoins », a déclaré Laura Money, vice-présidente générale et première directrice des services d’information. « Je rêve au jour où nous pourrons obtenir des retours du client le matin et offrir une solution en soirée. Je suis enthousiasmée de savoir que nous pouvons réaliser ce rêve grâce à nos équipes qui travaillent différemment en utilisant AWS. »

« La Sun Life a une longue tradition d’adoption de technologies numériques pour offrir de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités qui maintiennent le client au centre de toutes leurs activités. En fonctionnant à partir du leader mondial infonuagique, la Sun Life a la capacité de rapidement créer et développer de nouvelles plateformes afin d’offrir à ses clients davantage de façons de gérer leurs portefeuilles, alors que la demande pour des services numériques continue de croître », a déclaré Frank Fallon, vice-président, Services financiers, Amazon Web Services, Inc. « En priorisant le nuage, l’approche de la Sun Life signale un engagement envers la modernisation de son infrastructure qui sert de référence aux autres assureurs du Canada. Les entreprises actives dans le secteur des services financiers peuvent compter sur l’envergure, les performances et l’étendue des capacités d’AWS pour stimuler l’innovation et continuellement répondre aux attentes de leurs clients. »

