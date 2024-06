Le centenaire d'une société est un jalon important. En 2024, nous célébrons les 100 ans de MFS, un siècle de gestion active de placements mondiaux au service des conseillers financiers, des intermédiaires et des clients institutionnels. Depuis l'invention du fonds commun de placement américain, nous avons prouvé que MFS est une société durable qui aide ses clients à atteindre leurs objectifs à long terme.

Si nous regardons uniquement les cinq à dix dernières années, nous constatons une forte convergence sectorielle vers la durabilité et les placements traditionnels. Du point de vue des investisseurs, c'est tout à fait logique. Les

institutions financières et les entreprises contribuent directement et indirectement à l'état de leurs objectifs communs. Comme nous l'affirmons depuis de nombreuses années, un bon investisseur doit se préoccuper de la viabilité et de la durabilité des émetteurs dont il détient des titres pour le compte de ses clients, c'est-à-dire comprendre les risques et les occasions importants du système dans lequel ces émetteurs exercent leurs activités. Cependant, notre secteur est inondé d'informations sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), l'investissement d'impact, la durabilité et d'autres concepts connexes. D'ailleurs, le fait que les facteurs ESG aient récemment fait l'objet de débats politiques dans certaines régions où nous exerçons nos activités n'aide pas. Compte tenu de la complexité du sujet, des cloisonnements ont commencé à se mettre en place, ainsi qu'une tendance à la déglobalisation et différents climats politiques dans le monde.

Néanmoins, et c'est important de le préciser, cette situation n'était pas totalement inattendue d'après nous. La durabilité est devenue un sujet ordinaire et, à mesure qu'elle se précise, comme c'est le cas pour toute nouvelle façon de penser, de nouvelles frontières sont découvertes et de nouvelles pratiques exemplaires émergent. Il est normal que l'attention et la surveillance à l'égard de ce sujet s'intensifient, et que la compréhension des intérêts et des besoins soit progressivement plus nuancée. Nous sommes convaincus que l'« investissement axé sur les facteurs ESG » tel qu'il est pratiqué aujourd'hui par de nombreux acteurs a perdu de son utilité en tant qu'approche distincte. D'après nous, le secteur doit cesser d'envisager

