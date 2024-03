Table des matières

La Sun Life est une compagnie de services financiers de premier plan à l'échelle internationale. Elle offre aux particuliers, aux entreprises et aux institutions une vaste gamme de produits et de services d'assurance et de gestion de patrimoine. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Découvrez qui nous sommes dans notre Rapport annuel 2023 ainsi que sur sunlife.com.

PRÉSENTATION

- À propos du rapport

- Coup d'œil sur la Sun Life

- Faits saillants de 2023

- Situation mondiale et mégatendances PROGRÈS QUANT AUX SUJETS PRIORITAIRES Accroître la sécurité financière - Sécurité financière Encourager un mode de vie sain - Santé des Clients

- Message du président et chef de la direction

- Questions à la première directrice de la durabilité

- La durabilité à la Sun Life

- Mieux-être des employés

- Mieux-être de la collectivité

Promouvoir les placements durables

- Placements durables

Contribuer à la résilience climatique

- Changements climatiques

Agir comme une entreprise fiable et responsable

- Diversité, équité et inclusion

- Expérience Client

- Sécurité des données et protection des renseignements personnels

- Gestion des talents

- Gestion des risques

- Gouvernance et éthique

ANNEXES

I : Engagement auprès des parties prenantes et matérialité

II : Tableaux des résultats ESG

III : Reconnaissance

Ressources d'accompagnement Les ressources suivantes accompagnent notre Rapport sur la durabilité : Page Web sur la durabilité Index GRI et Index SASB (PDF) Faits saillants (PDF) Soutien des objectifs de développement durable (PDF) Zéro émission nette d'ici 2050 (PDF) Rapport annuel (PDF) Circulaire d'information de la direction (PDF) Visitez la page Données et rapports pour plus de ressources.

COMMENTAIRES Nous souhaitons obtenir vos commentaires sur le rapport. Vous pouvez nous les transmettre à l'adressedurabilite@sunlife.com.

À propos du rapport

Chaque année, nous publions notre Rapport sur la durabilité pour faire état des progrès que nous avons accomplis à l'échelle mondiale sur des enjeux clés de durabilité.

Portée du rapport

Ce rapport présente les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) les plus pertinents, ainsi que les répercussions de nos activités en 2023. Nous déterminons les enjeux ESG qui comptent le plus pour notre entreprise et nos parties prenantes en effectuant une analyse de matérialité périodique. Consultez la section Engagement auprès des parties prenantes et matérialité pour en savoir plus. Les rapports des années précédentes sont accessibles sur notre site Web.

Cadres de déclaration

Depuis 2014, nous nous appuyons sur le cadre de la Global Reporting Initiative (GRI) pour rédiger notre rapport. Nos déclarations d'information respectent les normes de la GRI pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. De plus, notre rapport traite de sujets liés à la déclaration de l'information, qui sont définis dans les normes sur l'assurance et la gestion d'actifs développées par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

• Index GRI

• Index SASB

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Notre processus

Limites du rapport

Nous voulons fournir un constat précis et objectif de notre Le Rapport sur la durabilité (le « rapport ») porte sur laperformance en matière de durabilité. Pour y arriver, nous soumettons le rapport à l'examen de plusieurs groupes :

• experts internes;

• cadres supérieurs responsables des principales activités liées à la durabilité;

• membres de notre conseil de direction sur la durabilité et les changements climatiques;

• comité interne sur la communication de l'information;

• comité de la gouvernance, des placements et de la durabilité, qui relève du conseil d'administration, avant de recommander au conseil l'approbation du rapport pour publication.

Nous avons obtenu une assurance indépendante limitée pour les données des niveaux 1 et 2 et certaines données du niveau 3 concernant nos émissions de gaz à effet de serre (GES) de 2023, et les émissions totales liées à nos opérations pour l'année de référence 2019. Consultez la Déclaration d'assurance (en anglais) et la Méthodologie de déclaration des émissions de GES (en anglais) pour des précisions. Nous n'avons pas soumis l'ensemble du rapport à l'examen d'un organisme indépendant.

Financière Sun Life inc. et, s'il y a lieu, sur ses filiales, coentreprises et entreprises associées. Il couvre l'année financière du 1er janvier au 31 décembre 2023. Sauf indication contraire, tous les renseignements qu'il contient correspondent aux données arrêtées au 31 décembre 2023 et inscrites dans l'exercice clos à cette date. Tous les montants sont indiqués en dollars canadiens, à moins d'indication contraire. Les termes « nous », « notre » et « nos », « la Compagnie » et « Sun Life » font référence à la Financière Sun Life inc. et, s'il y a lieu, à ses filiales, coentreprises et entreprises associées.

Les exceptions basées sur la disponibilité des données sont représentées dans les notes de bas de page tout au long du rapport et, lorsqu'indiqué, elles varient par rapport aux organisations de données de base, comme suit :

NOTE 1 : Inclut le Vietnam.

NOTE 2 : Exclut Gestion SLC; inclut le Royaume-Uni et le Vietnam.

NOTE 3 : Inclut le Vietnam, la MFS, le Royaume-Uni, les sociétés affiliées à Gestion SLC (BGO, InfraRed, Crescent et Advisors Asset Management) et les coentreprises en Asie.

Le rapport présente les données auxquelles la Sun Life a accès pour chacune des mesures déclarées. La portée par défaut des déclarations contenues dans le présent rapport reflète les organisations de la Sun Life suivantes (collectivement, les « organisations de données de base ») : Canada, États-Unis, Asie (Hong Kong, Indonésie, Philippines, International), et Gestion SLC. À des fins de clarté, le contenu portant sur les placements durables couvre généralement la MFS et les sociétés affiliées à Gestion SLC (BGO, InfraRed et Crescent).

NOTE 4 : Inclut le Vietnam les coentreprises en Asie (Malaisie et Philippines).

NOTE 5 : Inclut le Royaume-Uni et le Vietnam.

NOTE 6 : Exclut l'Asie (International) et Gestion SLC; inclut le

Vietnam et une coentreprise en Asie (Malaisie).

NOTE 7 : Inclut la MFS.

NOTE 8 : Inclut la MFS, le Royaume-Uni et le Vietnam.

Certains énoncés du présent rapport constituent des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport comprennent i) les énoncés se rapportant à nos stratégies, plans, cibles, objectifs et priorités; ii) les énoncés se rapportant à nos processus ESG, à nos objectifs liés aux facteurs sociaux et de gouvernance, à nos engagements d'investissements durables et à nos objectifs et cibles de réduction à zéro des émissions nettes de gaz à effet de serre y compris nos cibles intermédiaires de réduction des émissions; iii) les énoncés se rapportant à notre intention d'améliorer nos mesures d'émissions; (iv) les énoncés se rapportant à l'élaboration de notre plan de transition climatique; v) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et (vi) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « ambition », « aspirer à », « atteindre », « avoir l'intention de », « but », « chercher à », « cibler », « croire », « devrait », « estimer », « fera », « hypothèse », « initiatives », « objectif », « perspectives », « peut », « planifier », « prévoir », « projeter », « s'attendre à », « s'efforcer de », « stratégie », « viser », ou d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne des événements futurs, et non de faits passés, et ils pourraient changer. Ils ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Ils mettent en cause des risques et des incertitudes et reposent sur des facteurs et des hypothèses clés dont la portée est difficile à prévoir. Les résultats futurs pourraient grandement différer de ceux présentés dans les énoncés prospectifs. Notre capacité à atteindre nos cibles et objectifs de réduction des émissions nettes de GES à zéro repose sur plusieurs hypothèses et est soumise à plusieurs facteurs hors de notre contrôle, notamment : la disponibilité de données complètes, comparables et fiables sur les émissions de GES, une participation active et constante des parties prenantes (incluant les entreprises, institutions financières et organisations gouvernementales et non gouvernementales), l'établissement et la réalisation d'engagements climatiques et de cibles zéro émission nette par les gouvernements et les entreprises, la mise au point et le déploiement de nouvelles technologies et de solutions propres à l'industrie, y compris dans les secteurs présentant une plus grande résistance, la coopération internationale et le développement d'une réglementation internationale. La transition énergétique ne sera pas linéaire et la vitesse de décarbonisation variera selon les secteurs et les pays. Nous avons l'intention de revoir et potentiellement de réviser nos objectifs et nos cibles de réduction des émissions comme il se doit, à mesure que les méthodologies et la qualité des données s'améliorent et que les meilleures pratiques, les réglementations et les sciences du climat continuent d'évoluer. Ce rapport peut contenir des exemples de nos processus de recherche ESG internes et ne vise pas à représenter le rendement d'un produit ou d'une stratégie en particulier ni les modalités de placement d'un produit ou d'une stratégie en particulier à un moment donné. Les autres facteurs pouvant causer des différences importantes entre les résultats réels et ceux présentés dans les énoncés prospectifs comprennent ceux énoncés dans la Notice annuelle de la Compagnie pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, sous la rubrique « Facteurs de risque », et d'autres facteurs décrits dans les états financiers annuels et intermédiaires de la Compagnie, ainsi que dans les rapports de gestion et d'autres documents que nous déposons auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, lesquels peuvent être consultés sur les siteswww.sedarplus.ca et www.sec.gov, respectivement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent rapport décrivent nos attentes actuelles et ils sont susceptibles de changer. La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou de la survenance d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

Coup d'œil sur la Sun Life

Un chef de file du secteur des services financiers à l'échelle mondiale

Stratégied'entreprise Notre raison d'être Stratégie Aider nos Clients à dat'teeinndtreruenpe sréicsureité financière durable et un mode de vie sain Notre ambition Être parmi les meilleures compagnies de gestion d'actifs et d'assurance du monde

Modèle d'affaires équilibré et diversifié6

 41 % Gestion d'actifs et de patrimoine  32 % Santé et protection collective  27 % Protection individuelle

Inclut les coentreprises en Asie.

1 Arrondi au million près.

2 Arrondi à la centaine près.

3 Représente les équivalents temps plein, soit 30 941 employés permanents, 999 employés temporaires et les employés des coentreprises en Asie (25 775 employés permanents et 530 employés temporaires).

4 Voir la section Portée du rapport - Note 4.

5 Mesure financière non conforme aux normes IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » de notre rapport de gestion pour la période close le 31 décembre 2023.

6 La composition des activités est fondée sur le bénéfice net sous-jacent, excluant les charges de l'Organisation internationale et autres. La catégorie « Gestion d'actifs et de patrimoine » comprend MFS Investment Management, Gestion SLC, la Gestion de patrimoine de l'Individuelle au Canada, les Régimes collectifs de retraite et la Gestion de patrimoine et d'actifs en Asie. La catégorie « Santé et protection collective » comprend la Sun Life Santé au Canada, les Garanties collectives aux États-Unis (garanties collectives des employés, et solutions en santé et en gestion des risques) et les garanties Frais dentaires aux États-Unis. La catégorie « Protection individuelle » comprend l'Assurance individuelle au Canada, la Gestion des affaires en vigueur aux États-Unis et la Protection individuelle en Asie.

Faits saillants de 2023

Accroître la sécurité financière

95 874

parcours financiers créés pour des Clients au Canada au moyen de l'outil numérique Un Plan, simplement

Sun Life, par rapport à 45 822 en 2022. L'outil appuie notre ambition voulant que chaque Client de la Sun Life au Canada ait un plan financier.

2,4 millions

de personnes couvertes par des contrats d'assurance abordables établis en Asie1.

Amélioration des options de couverture d'invalidité

pour les médecins, les dentistes, les infirmières et d'autres professionnels de la santé avec le lancement de Sun Life for Healthcare Professionals aux États-Unis.

Encourager un mode de vie sain

52,4 millions $

affectés à la lutte contre le diabète depuis 2012 dans le monde, dont 5,7 millions $ en 2023.

Lancement de la Pharmacie Lumino SantéMC2 offerte par Pillway pour permettre aux Clients au Canada

d'accéder facilement à un pharmacien. Amélioration des ressources et des avantages inclusifs

offerts aux employés et à leur famille au Canada, aux États-Unis et en Asie, afin que ces derniers se sentent soutenus, peu importe comment ils s'identifient.

Promouvoir les placements durables

Seconde émission d'obligations durables

de la Sun Life se chiffrant à 500 millions $ pour financer des actifs verts et sociaux nouveaux et/ou existants3.

Établissement de quatre cibles intermédiaires zéro émission nette

pour les placements de notre fonds général4.

Portefeuille d'investissements de

77 milliards $

dans des actifs et des entreprises qui soutiennent la transition vers une économie plus inclusive et à faibles émissions de carbone5.

Contribuer à la résilience climatique

Conservation de la certification CarbonNeutral® 6 pour nos opérations mondiales. 32 % de l'électricité consommée par la Sun Life à l'échelle mondiale provenant de sources renouvelables. Lancement de l'Académie du changement climatique pour renseigner les employés à l'échelle mondiale sur les effets des changements climatiques et sur les mesures qu'ils peuvent prendre.

Agir comme une entreprise fiable et responsable

Achèvement de la phase 2

du programme de certification Relations progressistes avec les Autochtones au Canada.

Investissement de

48 millions $

dans des programmes de formation et de perfectionnement des employés à l'échelle mondiale, par rapport à 34 millions $ en 20227.

Ajout d'un

facteur de durabilité

dans le Régime d'unités d'actions Sun Life de la haute direction, ce qui renforce notre responsabilisation à l'égard de nos engagements en matière de durabilité8.

1 Les produits d'assurance abordables aident les personnes du marché de masse (y compris les segments à plus faible revenu) à obtenir une protection contre les risques à un prix accessible. Pour être considéré comme abordable, un produit d'assurance doit respecter certains critères qui varient selon le pays. Les critères sont basés sur des facteurs tels que le montant de la prime d'assurance par rapport au revenu moyen, la période de couverture, les exigences de tarification et/ou la réglementation gouvernementale. Voir la section Portée du rapport - Note 1.

2 Marque de commerce utilisée sous licence par Simpill Health Group Inc.

3 Une somme équivalente au produit net de l'offre servira à financer ou à refinancer, en totalité ou en partie, des actifs verts ou sociaux, nouveaux ou existants, qui répondent aux critères d'admissibilité établis dans le Cadre des obligations durables de la Sun Life.

4 Voir le rapport Zéro émission nette d'ici 2050 de la Sun Life pour en savoir plus.

5 L'actif géré investi dans des placements durables répond à un ou plusieurs critères de placement fondés sur les lignes directrices de l'International Capital Markets Association (ICMA) pour les obligations vertes et durables, le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) et la feuille de route des placements à vocation sociale (Impact Investing Market Map) des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Lorsque les émetteurs n'obtiennent pas l'opinion d'une tierce partie ou fournissent une opinion interne sur leur émission, nos professionnels des placements utilisent leur jugement pour déterminer si l'utilisation du produit répond ou non aux normes établies dans les lignes directrices de l'ICMA. Les actifs inclus pourraient ne pas répondre aux critères du Cadre des obligations durables de la Sun Life. Ne comprend pas toutes les participations dans des compagnies pouvant être définies comme étant durables selon d'autres taxonomies.

6 CarbonNeutral® est une marque de commerce déposée de Climate Impact Partners. La certification est obtenue conformément à The CarbonNeutral Protocol, le cadre de référence mondial par excellence en matière de carboneutralité.

7 Voir la section Portée du rapport - Note 3.

8 Pour en savoir plus, voir la Circulaire d'information de la direction de la Sun Life du 15 mars 2024.

Situation mondiale et mégatendances

Événements et tendances qui ont influencé nos actions en matière de durabilité en 2023

Trajectoire préoccupante du climat Croissance rapide de l'énergie verte Rehaussement des normes de déclaration de l'information Plus grande surveillance des pratiques de durabilité La nouvelle normalité au travail Intensification de la crise d'abordabilité Les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. L'objectif visant à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C est menacé, ce qui accroît la pression sur tous les secteurs pour intensifier la lutte contre les changements climatiques et assurer notre résilience. Les changements climatiques s'imposent rapidement comme une force déterminante dans l'économie mondiale. À la Sun Life, nous sommes résolus à faire partie de la solution climatique. Nous décarbonisons nos activités en intégrant la lutte contre les changements climatiques à tout ce que nous faisons. En atteignant zéro émission nette de GES dans nos opérations et nos placements d'ici 2050, nous pouvons avoir un impact positif important et durable sur l'environnement. En 2023, la Sun Life a participé à la COP28 pour échanger avec des intervenants du secteur, des gouvernements et d'autres organisations en vue de collaborer à des solutions liées aux enjeux climatiques. Pour en savoir plus, reportez-vous aux pages 28-32 et 34-36. En 2023, les placements dans les énergies à faible teneur en carbone étaient près de deux fois plus importants que les placements dans les combustibles fossiles1. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a estimé que la capacité de production des énergies renouvelables au niveau mondial augmenterait de plus de 30 % en 20232. Cette croissance annuelle représente la plus forte augmentation absolue jamais enregistrée. La Sun Life, qui soutient la transition vers une économie à faibles émissions en carbone, investit dans l'innovation durable, notamment les bâtiments verts, les énergies renouvelables et les infrastructures de transport. Notre objectif est d'atteindre 20 milliards $ en nouveaux placements durables entre 2021 et 2025. Pour en savoir plus, reportez-vous aux pages 28-32. Les organismes de réglementation et les décideurs dans le monde ont mis en place des politiques et des réglementations complètes en matière de durabilité. L'International Sustainability Standards Board a également publié ses premières normes mondiales de déclaration d'information en matière de durabilité, lesquelles ont obtenu un large appui de la communauté internationale, y compris l'Organization of Securities Commissions. Par conséquent, les entreprises devront respecter des exigences de déclaration supplémentaires et plus complexes dans de nombreux pays. Elles devront déterminer les risques, améliorer les mesures de contrôle et mettre en place des structures de gouvernance plus robustes. La Sun Life se prépare à se conformer à la réglementation fédérale liée aux sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et prévoit améliorer ses déclarations en ce sens. En raison des exigences réglementaires croissantes liées à la communication de l'information relative à la durabilité, les renseignements divulgués par les entreprises font l'objet d'une grande surveillance - tant sur le plan de l'exactitude que des impacts. Cette tendance touche un éventail de sujets, notamment les déclarations d'information, le climat, les enjeux sociaux, la chaîne d'approvisionnement, le capital humain, ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion. Dans ce contexte, la gouvernance devient de plus en plus importante. La Sun Life fournit de l'information pertinente et transparente sur les questions ESG. Nous maintenons des pratiques rigoureuses de gouvernance et de déclaration d'information pour nous assurer de conserver la confiance de nos parties prenantes. Pour en savoir plus, reportez-vous aux pages 3 et 11. L'avenir du travail est à nos portes. Le travail hybride et la collaboration numérique ne sont plus des phénomènes associés à la pandémie. Il s'agit plutôt de la nouvelle normalité. Les entreprises s'emploient à trouver l'équilibre optimal entre le travail virtuel et le travail au bureau. Elles doivent adapter leurs outils et faire les investissements nécessaires pour optimiser les résultats. À la Sun Life, nous repensons notre façon de travailler et notre milieu de travail. Nous voulons donner plus de flexibilité à nos employés et à nos organisations, tout en servant nos Clients. Nous concevons des espaces de travail modernes, adoptons des outils de collaboration novateurs et perfectionnons les talents dans nos équipes pour donner à nos employés les moyens de s'épanouir dans la nouvelle ère du travail hybride. Pour en savoir plus, reportez-vous aux pages 45-46. Partout dans le monde, les gens sont de plus en plus confrontés à des problèmes d'abordabilité. Les conséquences se font sentir sur le coût des éléments essentiels comme la nourriture, le logement, le transport et l'électricité. De nombreuses familles ont du mal à joindre les deux bouts, tandis que les communautés déjà mal desservies sont touchées de manière disproportionnée. Réaliser notre raison d'être, soit d'aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain, est encore plus crucial aujourd'hui. Nous nous engageons à améliorer continuellement l'accès aux produits d'assurance et de gestion de patrimoine, ainsi qu'aux soins de santé et dentaires. Nous éliminons aussi les obstacles - surtout pour les communautés mal desservies. Pour en savoir plus, reportez-vous aux pages 14-15 et 17-19.

1 Agence internationale de l'énergie. « Clean energy investment is extending its lead over fossil fuels, boosted by energy security strengths », 2023.

2

Agence internationale de l'énergie. « Renewable Energy Market Update - June 2023 », 2023.

Message du président et chef de la direction

Guidés par notre raison d'être, de façon durable

À la Sun Life, la durabilité est un élément essentiel de notre culture, de notre stratégie, de qui nous sommes, et de ce que nous voulons devenir.

Pour avoir une incidence positive à long terme sur nos Clients, nos collègues, nos collectivités et le climat, nous devons promouvoir le changement dans les activités et les placements de la Sun Life. Nous nous sommes engagés à être une entreprise durable, guidée par sa raison d'être. Une entreprise qui a à cœur la sécurité financière et la santé de ses Clients, et l'avenir de notre planète.

En tant qu'entreprise mondiale fiable et responsable, nous savons qu'en intégrant la durabilité à nos activités - de notre structure, de nos principesdirecteurs et de nos pratiques de gouvernance, jusqu'à notre travail philanthropique, nos formations et notre communication de l'information -, nous pouvons créer de la résilience et un avenir plus radieux. Un avenir où les personnes, les familles et les collectivités sont outillées pour atteindre un mode de vie sain et être résilientes sur le plan financier.

Bien que nous soyons fiers de nos progrès, il reste beaucoup à faire.

Au cours des dix dernières années, le contexte dans lequel nous exerçons nos activités a évolué. Et ce n'est pas fini. En 2023, il y a eu une augmentation des tensions géopolitiques, des effets des changements climatiques et du réchauffement planétaire, ainsi que des cybermenaces. Bien que le pic de la pandémie soit derrière nous, l'inflation, les problèmes d'abordabilité et le manque d'accès aux soins continuent d'affecter les gens et les familles du monde entier, plus particulièrement les groupes mal desservis.

Face à ces défis, nous avons tiré parti de notre envergure, de notre expérience et de nos ressources pour améliorer la Sun Life et la société. Tout au long de l'année :

• Nous avons fait évoluer notre stratégie d'entreprise, en intégrant la durabilité à tout ce que nous faisons, pour assurer qu'elle demeure pertinente, efficace et inclusive.

• Nous avons mis encore plus l'accent sur le climat, en publiant des cibles intermédiaires zéro émission nette pour les placements de notre fonds général. Cela réaffirme notre engagement à réduire les impacts de nos placements sur le climat.

• Nous avons offert des programmes d'éducation financière à des milliers de personnes partout où nous exerçons nos activités, particulièrement en Asie.

• Nous avons aidé les Clients et les employés à découvrir et à utiliser les soins de santé adaptés à leur culture que couvrent nos régimes.

• Nous avons atteint une étape importante dans la lutte contre le diabète à l'échelle mondiale, avec plus de 50 millions $ investis depuis 2012.

Ce que nous faisons, et comment nous le faisons, ça compte.

Je suis encouragé par nos progrès, stimulés par nos équipes talentueuses et diversifiées qui incarnent notre raison d'être et nos valeurs au quotidien. C'est leur travail qui sera présenté dans notre Rapport sur la durabilité 2023, et que vous verrez concrètement dans votre communauté.

Notre parcours est loin d'être terminé. Pour trouver des solutions et créer un impact durable pour les générations actuelles et futures, il faut davantage d'énergie, de créativité et de travail collectifs.

« Nous nous sommes engagés à être une entreprise durable, guidée par sa raison d'être. Une entreprise qui a à cœur la sécurité financière et la santé de ses Clients, et l'avenir de notre planète. »

En précisant notre orientation stratégique et en augmentant l'impact positif de nos activités, nous accélérerons nos actions pour rendre notre entreprise plus résiliente.

Mon engagement? Utiliser notre expertise, notre expérience et nos ressources, et investir dans le perfectionnement et l'autonomisation de nos employés, pour avoir une incidence positive qui rend la vie plus radieuse sous le soleil.

Kevin D. Strain

Président et chef de la direction

Questions à la première directrice de la durabilité

Il y a cinq ans, la Sun Life a lancé un plan de durabilité complet. Jusqu'à présent, quelles réalisations vous ont le plus marquée?

Quand je repense aux dernières années, je suis particulièrement fière de la façon dont la durabilité a évolué à la Sun Life. C'est incroyable à quel point les choses ont changé depuis 2019. Nous sommes passés de l'établissement d'un lien entre la durabilité et nos principales valeurs et activités, à l'intégration de la durabilité dans tout ce que nous faisons. Cela se reflète de nombreuses façons - dans notre stratégie, dans nos produits et services, et dans notre façon de parler de l'entreprise. Et surtout, dans la façon dont nos leaders et nos employés voient la durabilité, soit comme un

élément fondamental de notre succès à long terme.

Cela nous permettra d'agir de façon à être utiles à la société et de nous distinguer.

Durant notre parcours, nous avons mis en œuvre d'importantes initiatives. Qu'il s'agisse de nos engagements zéro émission nette dans nos opérations et nos placements, de notre objectif de 20 milliards de dollars en placements durables ou de notre parcours pour obtenir la certification Relations progressistes avec les Autochtones, il y a de quoi être fiers. Ce qui m'inspire le plus, c'est le réel engagement de nos employés dans toute la Sun Life - au Canada, aux États-Unis et en Asie.

Il semble que la culture interne ait changé de façon durable. Est-ce le cas?

La différence est palpable. J'ai observé un changement de mentalité important. Nos leaders et nos équipes font de réels efforts pour comprendre les questions climatiques et de durabilité et faire un lien direct avec nos activités. Maintenant, chaque organisation de la Sun Life est responsable de la durabilité. Cela nous amène à voir les choses autrement - quoi faire pour avoir un impact, avec qui établir des partenariats, et quelles nouvelles approches adopter pour avantager nos Clients, nos employés, nos actionnaires et la société.

Vous faites évoluer votre stratégie de durabilité depuis cinq ans. Pourquoi?

Nous avons la conviction que la durabilité est un parcours, et non une destination. En tant que leaders en durabilité, nous reconnaissons que les attentes à l'égard des sociétés et le rôle qu'elles peuvent jouer ont évolué.

Quelles réalisations de la Sun Life vous emballent le plus pour les cinq prochaines années?

Surtout lorsqu'il s'agit de changements climatiques. Nous réalisons aussi que la durabilité est une priorité complexe qui évolue rapidement - que ce soit l'environnement réglementaire ou l'évolution des normes sociales dans différentes régions.

Quand nous avons initialement créé notre plan de durabilité, il n'y avait pas de lien clair entre les changements climatiques et nos activités. C'est pourquoi il ne faisait pas partie de nos piliers. Nous savions aussi qu'il fallait mobiliser les bonnes ressources pour trouver la meilleure façon de contrer les changements climatiques. Nos actions doivent favoriser une résilience véritable et légitime. Le défi des changements climatiques va au-delà du zéro émission nette. Il s'agit de la compagnie que nous voulons être pour les 150 prochaines années.

Nous avons fait de grands progrès vers la réalisation de notre ambition en matière de durabilité. Et nous pouvons en faire beaucoup plus. Au cours des dernières années, nous avons établi les bases et développé les capacités essentielles pour faire avancer notre stratégie. Maintenant, nous sommes bien placés pour accélérer l'exécution de nos plans. Nous devons entre autres encourager l'innovation, poursuivre nos déclarations d'information et nos collectes de données rigoureuses, et améliorer nos résultats mesurables pour nos Clients et la société. Nous avons l'occasion d'être à la tête de notre secteur en répondant aux besoins des groupes mal desservis avec nos produits d'assurance-vie, d'assurance-santé et de gestion de patrimoine. C'est une occasion d'affaires qui a une incidence positive et mesurable.

Je suis très emballée par l'avenir de la durabilité à la Sun Life. Nous avons une équipe formidable, une grande expertise et une culture axée sur notre raison d'être qui veut créer un avenir meilleur.

Alanna Boyd

Vice-présidente principale et première directrice de la durabilité

La durabilité à la Sun Life

À la Sun Life, notre raison d'être est d'aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Notre engagement envers la durabilité donne vie à notre raison d'être.

Penser durabilité : la clé de notre avenir

Notre ambition en matière de durabilité consiste à exercer le maximum d'influence positive et à assurer la résilience de notre organisation pour appuyer notre raison d'être. Nous voulons créer un avantage concurrentiel grâce à une approche distinctive, en nous concentrant sur les priorités suivantes de notre plan de durabilité :

Accroître la sécurité financière Nous aspirons à accroître la sécurité financière de nos Clients, employés et collectivités. Nous facilitons l'accès aux produits d'assurance et de gestion de patrimoine, et nous montrons aux gens comment améliorer leur sécurité financière.

Encourager un mode de vie sain

Nous aspirons à améliorer la santé et le mieux-être de nos Clients, employés et collectivités. Nous améliorons l'accès à l'assurance-maladie et aux soins de santé, et nous donnons aux gens les moyens de gérer leur parcours santé. Nos investissements dans la santé des collectivités viennent compléter ces efforts.

Contribuer à la résilience climatiquePromouvoir les placements durables

Nous aspirons à offrir aux Clients des rendements durables. Nous gérons les actifs en suivant des processus de placement axés sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et nous offrons à nos Clients des occasions de placements durables. Nous investissons aussi nos propres actifs de manière à soutenir une économie inclusive à faibles émissions de carbone.

Nous sommes résolus à faire partie de la solution climatique. Nous décarbonisons nos activités et interagissons avec nos parties prenantes pour appuyer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Il est essentiel de prendre des mesures significatives pour réaliser notre raison d'être et assurer la résilience de nos activités.

Agir comme une entreprise fiable et responsable Notre plan de durabilité repose sur notre engagement à être une entreprise responsable et fiable. Nous aspirons à être une entreprise gérée de façon responsable, centrée sur le Client, guidée par sa raison d'être, concurrentielle, visionnaire et durable. Forts de nos réussites et de nos pratiques de longue date en matière de durabilité, nous multiplions nos efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, et nous veillons à ce que nos Clients et nos employés se sentent valorisés.

Accent sur la durabilité

10

Il y a cinq ans, nous lancions notre plan de durabilité centré sur notre raison d'être.

Nous avons franchi plusieurs étapes importantes durant notre parcours. Grâce à ces réalisations, et à d'autres, nous avançons vers la création d'un avenir plus durable.

Lancement du nouveau plan de durabilité

Durabilité mise au cœur de la stratégie globale de la Sun Life

Changements climatiques définis entant qu'enjeu intersectoriel dans notre plan de durabilité

2019

2020

2021

2022

2023

Atteinte de notre cible de réduction de 20 % des gaz à effet de serre (GES) dans nos opérations d'ici 2020, démontrant notre engagement à l'égard du climat Acquisition d'une participation majoritaire dans InfraRed Capital Partners pour ajouter des titres de participation liés à des infrastructures et des options de placement durable Nomination de la première directrice de la durabilité de la Sun Life, renforçant notre leadership et notre responsabilité en matière de durabilité Amélioration de l'accès aux soins dentaires pour les personnes mal servies grâce à l'acquisition de DentaQuest, le plus important fournisseur de garanties de frais dentaires au titre du régime Medicaid aux États-Unis4 Acquisition de Dialogue Technologies de la santé inc. pour offrir un accès abordable et sur demande à des soins de qualité pour les Clients au Canada Première compagnie d'assurance-vie à émettre des obligations durables Engagement de 20 milliards $ en nouveaux placements durables d'ici 2025 pour soutenir la transition vers une économie sobre en carbone Engagement à atteindre zéro émission nette d'ici 2050 dans nos opérations et nos placements, et établissement de cibles intermédiaires 2030 pour nos opérations, renforçant nos plans d'action pour le climat Établissement de cibles intermédiaires pour plusieurs de nos sociétés de gestion d'actifs, renforçant notre engagement à atteindre zéro émission nette dans nos placements Seconde émission d'obligations durables, renforçant notre soutien aux actifs verts et sociaux Première compagnie d'assurance à offrir le programme de formation DEI de premier ordre Kaléidoscope, de HIVE Learning, démontrant notre engagement à l'égard de la diversité Amélioration de la qualité de l'information déclarée en obtenant pour la première fois une assurance externe pour la comptabilisation des émissions de GES Lancement de notre stratégie de DEI 20252 pour bâtir une culture inclusive Amélioration de la diversité dans notre conseil d'administration avec l'atteinte de la parité hommes-femmes Publication du premier rapport Zéro émission nette d'ici 2050 de la Sun Life et établissement de cibles intermédiaires zéro émission nette pour les placements de notre fonds général, renforçant notre responsabilité à l'égard de nos résultats Expansion du réseau Lumino Santé pour aider plus de Clients et d'autres gens à avoir accès aux ressources dont ils ont besoin Amélioration de nos déclarations d'information sur la durabilité grâce à l'utilisation du cadre du GIFCC et de certaines mesures du Sustainability Accounting Standards Board Lancement de nos services de coach en santé mentale pour aider les Clients des Garanties collectives au Canada à prévenir ou à gérer des problèmes de santé mentale Élargissement des options de placements durables pour les Clients grâce au lancement de Stellar, le premier régime d'épargne axé sur les facteurs ESG à Hong Kong⁵ 2,4 millions de personnes couvertes par des contrats d'assurance abordables établis en Asie, contribuant à combler leur besoin de protection et d'épargne6 Ajout d'une couverture pour l'affirmation du genre aux garanties collectives afin d'aider les gens du Canada à être complètement eux-mêmes Engagements liés à la DEI à l'échelon de la haute direction pour accélérer nos efforts visant à avoir un leadership diversifié Obtention de la certification CarbonNeutral®³ pour nos opérations à l'échelle mondiale, démontrant notre engagement en faveur du climat Nouvelles garanties pour la grossesse pour autrui, l'adoption et les services de fertilité dans les régimes de garanties collectives au Canada, pour répondre aux divers besoins des personnes qui veulent agrandir leur famille Atteinte d'une étape importante dans la lutte contre le diabète à l'échelle mondiale, avec plus de 50 millions $ investis depuis 2012 Lancement des Principes directeurs pour la protection des données des Clients, réaffirmant notre engagement à être une entreprise fiable et responsable Soutien apporté aux Clients au Canada pour les aider à accomplir 1,2 million d'actions financières positives pour accroître leur sécurité financière1 Amélioration de l'accès à une assurance abordable pour les gens atteints de diabète grâce au lancement du programme pilote Solutions distinctives pour le diabète 30,5 M$ US d'économies pour la Sun Life et ses Clients de l'assurance en excédent de pertes aux États-Unis grâce au programme Clinical 360, permettant aux Clients de réduire leurs coûts de soins de santé Ajout d'un facteur de durabilité au Régime d'unités d'actions Sun Life pour la haute direction7, renforçant la responsabilité de la direction D'après les conditions du marché au 12 avril 2022 et en comparaison avec d'autres régimes d'épargne pour les nouvelles activités « Composite » et « Long Term » définies comme telles par l'Insurance Authority de Hong Kong dans le Register of Authorized Insurers.

1 Exemples d'actions financières positives : ajout d'une garantie facultative, ajout d'un produit d'épargne facultatif ou versement d'une cotisation occasionnelle.

2. Voir la Stratégie diversité, équité et inclusion 2025.

3 CarbonNeutral® est une marque de commerce déposée de Climate Impact Partners. La certification est obtenue conformément à The CarbonNeutral Protocol, le cadre de référence mondial par excellence en matière de carboneutralité.

4 D'après le nombre de participants en septembre 2023. Classement établi par la Sun Life États-Unis à partir de données accessibles au public provenant des faits saillants de septembre 2023 sur l'adhésion à Medicaid et au CHIP, d'organismes offrant le régime Medicaid et d'autres sources, ainsi que de renseignements publiés par des concurrents.

5

6 Les produits d'assurance abordables aident les personnes du marché de masse (y compris les segments à plus faible revenu) à obtenir une protection contre les risques à un prix accessible. Pour être considéré comme abordable, un produit d'assurance doit respecter certains critères qui varient selon le pays. Les critères sont basés sur des facteurs tels que le montant de la prime d'assurance par rapport au revenu moyen, la période de couverture, les exigences de tarification et/ou la réglementation gouvernementale.

7

Pour en savoir plus, voir la Circulaire d'information de la direction de la Sun Life du 15 mars 2024.