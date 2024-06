Note aux lecteurs : Résultats retraités à l'adoption d'IFRS 17 et d'IFRS 9

La Financière Sun Life inc. (la « Compagnie », la « Sun Life », « nous » et « nos ») a adopté IFRS 17, Contrats d'assurance, et IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 17 » et « IFRS 9 », respectivement, et « IFRS 17/9 », collectivement), le 1er janvier 2023. En ce qui a trait à IFRS 9, nous avons choisi de ne pas retraiter les résultats de la période comparative, mais nous présentons des informations comparatives sur les actifs financiers comme si IFRS 9 était applicable au cours de la période comparative de 2022 (la « superposition de classement »). Les résultats de 2022 ont été retraités pour tenir compte de l'adoption d'IFRS 17 et de la superposition de classement connexe relative à IFRS 9 (les « nouvelles normes »). Les résultats retraités pourraient ne pas être entièrement représentatifs de notre bénéfice futur, car en 2022, nous ne gérions pas nos portefeuilles d'actifs et de passifs en vertu des nouvelles normes. La majorité des mesures prises pour rééquilibrer les portefeuilles d'actifs et faire passer la gestion actif-passif à une gestion conforme à IFRS 17 ont été prises au premier trimestre de 2023. Par conséquent, une analyse fondée sur les résultats comparatifs de 2022 pourrait ne pas être nécessairement représentative des tendances futures et devrait être interprétée dans ce contexte. L'utilisation des sensibilités pour analyser les perspectives à l'égard du risque de marché et les incidences connexes (p. ex., les sensibilités aux taux d'intérêt) sera plus représentative à partir des sensibilités présentées pour le premier trimestre de 2023 et les périodes ultérieures à la rubrique I, « Gestion du risque », du rapport de gestion respectif de chaque trimestre. Certains résultats retraités de 2022 et résultats intermédiaires de 2023 présentés dans l'analyse des composantes du bénéfice et l'analyse de la variation de la MSC ont été raffinés afin de refléter plus fidèlement la façon dont nos activités sont gérées.

Mode de présentation

Tous les montants dans le présent document sont présentés en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire. Nous préparons nos états financiers consolidés intermédiaires non audités selon les Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »), qui correspondent aux exigences comptables du Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF ») et conformément à la Norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire, publiée et adoptée par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Le bénéfice net déclaré (la perte nette déclarée) s'entend du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires déterminé conformément aux normes IFRS.

Le présent document et le rapport de gestion du premier trimestre de 2024 contiennent certains montants qui sont présentés sur une base nette afin de refléter la façon dont nos activités sont gérées, tandis qu'ils sont présentés sur une base brute dans les états financiers consolidés. Par exemple :

Au sein des composantes du bénéfice : i) les postes Résultat net des activités de placement et Autres charges du secteur opérationnel Gestion d'actifs sont regroupés avec le poste Honoraires pour présenter leur apport net au bénéfice; ii) le bénéfice des activités fondées sur des honoraires est présenté déduction faite des charges connexes; iii) l'intéressement aux plus-values de Gestion SLC présenté au poste Produits tirés des honoraires exclut l'intéressement aux plus-values auquel la Sun Life ne participe pas sur le plan économique et vient déduire de la quote-part de l'intéressement aux plus-values les produits tirés des honoraires et les charges des fonds consolidés; iv) le poste Résultat net des activités de placement comprend le rendement des actifs, déduction faite du taux crédité pour les passifs relatifs aux contrats d'investissement, ainsi que la désactualisation et les variations du taux d'actualisation pour les passifs relatifs aux contrats d'assurance; v) le poste Bénéfice relatif au surplus reflète l'écart net gagné en vertu des stratégies de placement; vi) le bénéfice attribuable au compte des contrats avec participation est exclu; et vii) le poste Modifications des hypothèses et mesures de la direction combine les montants inclus au poste Résultat net des activités d'assurance et au poste Résultat net des activités de placement. Au sein de l'analyse de la variation de la (MSC) : i) l'incidence des contrats d'assurance émis est présentée déduction faite de la réassurance; ii) l'incidence des nouvelles affaires est présentée déduction faite du profit ou de la perte lié aux frais d'acquisition; iii) certains changements de méthodes sont présentés à titre d'incidence de la modification des hypothèses, tandis qu'ils sont présentés à titre de modification de contrat dans les états financiers consolidés.

Pour plus de détails sur les composantes du bénéfice et l'analyse de la variation de la MSC, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » à la prochaine page du présent document, ou à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion du premier trimestre de 2024 de la Compagnie. Pour les rapprochements des états des résultats et des composantes du bénéfice, se reporter à la rubrique Rapprochement des composantes du bénéfice de l'annexe du présent document.

Mesures selon un taux de change constant

Les mesures selon un taux de change constant sont calculées en fonction du taux de change moyen ou du taux de change à la fin de la période, selon le cas, en vigueur au cours de la période correspondante. Les mesures selon un taux de change constant sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS - 3 - Mesures financières additionnelles non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du premier trimestre de 2024 de la Compagnie.

Arrondissement

Les montants indiqués dans le présent document pourraient être arrondis.

Ajustements

Acquisitions, intégrations et restructurations

Les montants du premier trimestre de 2024 comprennent les coûts d'intégration de DentaQuest Group, Inc. (« DentaQuest ») de 29 M$ après impôt et la désactualisation au titre des autres passifs financiers de BentallGreenOak (« BGO »), d'InfraRed Capital Partners (« InfraRed »), de Crescent Capital Group LP (« Crescent ») et d'Advisors Asset Management Inc. (« AAM ») (collectivement, les « sociétés liées de Gestion SLC ») de 22 M$ après impôt. Les montants comprennent également un profit de 84 M$ après impôt tiré de la vente partielle de notre participation dans Aditya Birla Sun Life AMC Limited (« ABSLAMC »). À la suite de la transaction, notre participation dans ABSLAMC a été réduite, passant de 36,5 % à 30,2 %.

Les montants du quatrième trimestre de 2023 comprennent les coûts d'intégration de DentaQuest de 28 M$ après impôt et la désactualisation au titre des autres passifs financiers des sociétés liées de Gestion SLC de 24 M$ après impôt.

Les montants du troisième trimestre de 2023 comprennent les coûts d'intégration de DentaQuest de 31 M$ après impôt et la désactualisation au titre des autres passifs financiers des sociétés liées de Gestion SLC de 21 M$ après impôt.

Les montants du deuxième trimestre de 2023 comprennent les coûts d'intégration de DentaQuest de 32 M$ après impôt ainsi que la désactualisation au titre des autres passifs financiers des sociétés liées de Gestion SLC de 21 M$ après impôt. Les montants comprennent également un profit de 19 M$ après impôt découlant de la conclusion de la vente de la SLF of Canada UK Limited à Phoenix Group Holdings plc (« Phoenix Group ») le 3 avril 2023 (la « vente de la Sun Life UK »). Après la vente, les activités de rentes à constitution immédiate restantes du Royaume-Uni ont été transférées au secteur États-Unis, et elles sont regroupées avec la Gestion des affaires en vigueur au sein du secteur États-Unis.

Les montants du premier trimestre de 2023 comprennent les coûts d'intégration de DentaQuest de 29 M$ après impôt et les coûts d'acquisition d'AAM de 16 M$ après impôt, ainsi que la désactualisation au titre des autres passifs financiers des sociétés liées de Gestion SLC de 20 M$ après impôt. Les montants comprennent également le profit de 65 M$ après impôt réalisé par la division Canada à la vente des activités des Marchés spéciaux à la Compagnie d'assurance-vie Première du Canada (renommée Securian Canada), qui a été comptabilisé au poste Autres produits.

Les montants du quatrième trimestre de 2022 comprennent les coûts d'intégration de DentaQuest de 59 M$ après impôt ainsi que la désactualisation au titre des autres passifs financiers des sociétés liées de Gestion SLC, soit BGO, InfraRed et Crescent, de 17 M$ après impôt.

Les montants du troisième trimestre de 2022 comprennent les coûts d'intégration de DentaQuest de 24 M$ après impôt ainsi que la désactualisation au titre des autres passifs financiers des sociétés liées de Gestion SLC de 15 M$ après impôt. Les montants comprennent également les variations des paiements futurs estimatifs au titre des contreparties éventuelles liées aux acquisitions et des options visant l'achat des participations restantes des sociétés liées de Gestion SLC, d'un montant de 80 M$ après impôt, ainsi qu'une charge pour perte de valeur de 170 M$ (108 M£) relative au goodwill attribué qui ne devait pas être recouvrée au moyen de la vente de la Sun Life UK à Phoenix Group.

Les montants du deuxième trimestre de 2022 comprennent les coûts d'acquisition de DentaQuest de 49 M$ après impôt ainsi que la désactualisation au titre des autres passifs financiers des sociétés liées de Gestion SLC de 16 M$ après impôt.

Les montants du premier trimestre de 2022 comprennent la désactualisation au titre des autres passifs financiers des sociétés liées de Gestion SLC de 16 M$ après impôt.

Autres

Premier trimestre de 2024 : Les montants comprennent un profit lié à la résiliation anticipée d'une entente de distribution de Gestion d'actifs.

Quatrième trimestre de 2023 : Le 27 décembre 2023, les Bermudes ont adopté la Corporate Income Tax Act 2023, qui prévoit l'application d'un impôt sur le revenu de 15 % à compter du 1er janvier 2025 (la « modification de l'impôt sur le revenu des sociétés des Bermudes »). La loi adoptée prévoit un ajustement de transition économique permettant d'aligner l'assiette fiscale d'une entité plus étroitement avec sa situation économique antérieure à l'application de la Corporate Income Tax Act 2023. L'avantage lié à cet ajustement de transition économique a été comptabilisé en 2023. Par conséquent, le bénéfice net déclaré a augmenté de 51 M$ pour le quatrième trimestre, et cette augmentation est reflétée au poste Autres ajustements.

Quatrième trimestre de 2022 : Le 15 décembre 2022, une loi imposant une surtaxe additionnelle de 1,5 % sur le bénéfice imposable des banques et des compagnies d'assurance-vie supérieur à 100 M$ a été adoptée au Canada (la « modification du taux d'imposition au Canada »). Cette loi s'applique rétroactivement jusqu'à la date de publication du budget fédéral, le 7 avril 2022. Par conséquent, le bénéfice net déclaré a augmenté de 141 M$ au quatrième trimestre, ce qui est reflété au poste Autres ajustements, et une tranche de 90 M$ de cette augmentation se rapportait à la division Canada, tandis qu'une tranche de 51 M$ se rapportait à l'Organisation internationale.

Troisième trimestre de 2022 : En octobre 2022, une question liée à la fixation des prix de la réassurance pour la Gestion des affaires en vigueur au sein du secteur États-Unis a été réglée, ce qui a donné lieu à une charge de 48 M$ (37 M$ US) après impôt au troisième trimestre et à une charge additionnelle de 11 M$ (8 M$ US) après impôt au quatrième trimestre de 2022.

Deuxième trimestre de 2022 : Un profit avant impôt de 94 M$, ou un profit après impôt de 75 M$, a été comptabilisé relativement à l'entente de cession-bail relative à notre immeuble de Wellesley, y compris la radiation d'améliorations locatives (la « vente de l'immeuble de Wellesley aux États-Unis »).