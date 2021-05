Sun Life Financial : Allocutions prononcées lors de la présentation

Pensons aussi à nos amis, nos collègues, nos Clients et leur famille en Inde alors que ce pays fait face à une terrible vague d'infections. Nos employés en Inde sont en télétravail depuis le début de la pandémie. Leur santé et leur sécurité demeurent notre priorité - nous faisons tout ce qui est possible pour leur offrir tout le soutien nécessaire.

Nous avons tous fait des sacrifices durant cette période. Je remercie particulièrement ceux et celles qui ont mis leur santé en danger pour aider les autres, par exemple les travailleurs de la santé, ceux qui offrent un soutien à domicile et beaucoup d'autres qui font un travail essentiel. Nous leur devons beaucoup. Il faut continuer de les appuyer tandis que nous luttons contre la pandémie.

Il y a presque 10 ans, nous avons entrepris de faire de la Sun Life une entreprise solide et diversifiée fondée sur quatre piliers. Depuis, nous avons vendu et acquis des actifs tout en réduisant les risques et en améliorant la création de capital et de liquidités. Nous avons aussi affecté le capital en ayant l'instinct du propriétaire.

Nous avons changé notre culture pour vraiment mettre les Clients au centre de tout ce que nous faisons. Notre culture fixe des objectifs ambitieux, mais réalisables axés sur la responsabilité personnelle. Elle traduit notre volonté d'être des gagnants. Nous avons conservé et renforcé des aspects positifs depuis longtemps dans notre culture. Par exemple, l'intégrité, la collaboration, l'empathie et une gestion solide des risques. Nous avons mis beaucoup d'efforts sur les talents pour aider les gens à se perfectionner et se dépasser. Et nous avons relevé la barre sur le plan du recrutement pour faire de la Sun Life un employeur de choix pour les meilleurs talents. Globalement, cette stratégie, et surtout son exécution grâce à nos employés et à notre culture, nous a placés en excellente position au début de 2020.

Au début de la pandémie, nos employés et nos conseillers ont agi rapidement pour offrir des conseils, du soutien et une aide financière aux Clients et aux collectivités. Je ne vous parlerai pas de toutes les mesures que nous avons prises - elles sont détaillées dans le Rapport annuel. Ce qui est vraiment remarquable, c'est les nombreux changements que nous avons faits sans attendre sur de nombreux plans : placements, règlements, couverture additionnelle, communications et conseils spéciaux, dons à la collectivité, etc. Et tout ça très rapidement.