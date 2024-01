Sun Pharmaceutical Industries Ltd. figure parmi les 1ers groupes pharmaceutiques indiens. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - médicaments génériques et OTC (94%) : destinés au traitement des maladies cardiologiques, psychiatriques, neurologiques, gastroentérologiques, diabétiques et respiratoires ; - autres (6%) : notamment ingrédients pharmaceutiques actifs. A fin mars 2021, le groupe dispose de 44 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (33%), Etats-Unis (31,3%), autres (35,7%).

Secteur Produits pharmaceutiques