Sun TV Network Limited est un diffuseur de télévision basé en Inde. La société exerce ses activités par le biais du segment Médias et Divertissement. Elle exploite ses chaînes de télévision par satellite (TV) dans six langues. La société exploite des chaînes de télévision dans quatre langues du sud de l'Inde et également en bangla pour les téléspectateurs en Inde, et également pour les téléspectateurs au Sri Lanka, à Singapour, en Malaisie, au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud et au Canada. La chaîne de la société est Sun TV. Ses autres chaînes par satellite sont Surya TV, Gemini TV, Udaya TV Sun Bangla et Sun Marathi. La société est également active dans le domaine de la radiodiffusion en modulation de fréquence (FM) à Chennai, Coimbatore et Tirunelveli. Elle produit son propre contenu/acquiert les droits correspondants. Elle détient également la licence d'exploitation d'une franchise de l'Indian Premier League, Sun Risers Hyderabad. Elle est autorisée à exploiter plus de 69 stations à modulation de fréquence (FM) dans le sud de l'Inde. Elle exploite également une plate-forme OTT (over-the-top), SUNNXT.

Secteur Diffusion