La dette des promoteurs chinois s'aggrave alors que les ventes et le yuan faiblissent

Le promoteur chinois Zhongliang Holdings s'efforce d'obtenir l'approbation des détenteurs d'obligations pour prolonger le remboursement d'obligations d'une valeur de 729 millions de dollars avant une échéance clé la semaine prochaine, rejoignant ainsi ses pairs qui cherchent désespérément à éviter les défauts de paiement de dettes à l'étranger.

La société basée à Shanghai a eu du mal à vendre suffisamment de maisons dans un contexte de ralentissement durable de l'immobilier en Chine ou à obtenir un refinancement pour payer les investisseurs qui doivent rembourser intégralement leurs obligations en mai et juillet.

Un défaut de paiement des obligations de Zhongliang aggraverait les inquiétudes des investisseurs concernant le secteur immobilier chinois, alors que Pékin cherche à rétablir la confiance dans l'économie au sens large.

Même si Zhongliang obtient l'autorisation de prolonger d'une année supplémentaire, le promoteur, en proie à une pénurie de liquidités, devra payer 1,25 million de dollars supplémentaires sur les coupons de ses obligations en raison de la faiblesse du yuan. Pour d'autres émetteurs à court de liquidités et dont la dette est plus lourde, les coûts de remboursement supplémentaires dus à l'oscillation de la devise pourraient être beaucoup plus importants.

"La situation est définitivement plus grave cette fois-ci", a déclaré Albert Yau, directeur financier de Zhongliang, en comparant les conditions actuelles à la dernière baisse importante du yuan en 2018.

Contrairement à la dégringolade de 2018, les promoteurs sont maintenant incapables de se refinancer à l'étranger après qu'une série de défaillances d'autres émetteurs du secteur en difficulté ait rendu impossible toute nouvelle levée de dette. Cela signifie que les remboursements devraient être transférés depuis des comptes en yuans onshore.

Fin avril, Zhongliang a demandé aux détenteurs de ses obligations de mai et juillet 2022 de retarder les échéances en échangeant leurs obligations contre une nouvelle émission due l'année prochaine.

Les détenteurs d'obligations ont jusqu'à tard lundi pour donner leur accord, un délai prolongé depuis le 10 mai. L'absence d'approbation à 90 % entraînerait probablement un défaut de paiement.

DE NOUVEAUX DÉFIS

Les perspectives sombres du marché de l'immobilier, qui est maintenant déprimé par les fermetures strictes du COVID-19 dans de nombreuses villes chinoises, assombrissent la situation de la trésorerie serrée de Zhongliang. Les ventes de Zhongliang ont chuté de 55% au cours des quatre premiers mois de 2022.

"Nous nous attendons à ce qu'il faille plus de temps pour que les ventes reprennent - c'est une bataille à long terme", a déclaré M. Yau, ajoutant que les activités du promoteur dans 40% des villes côtières ont été perturbées à cause des lockdowns.

Un fort ralentissement des ventes de logements dans la deuxième plus grande économie du monde et un yuan plus faible vont accroître la pression sur les promoteurs immobiliers qui ont déjà du mal à rembourser leurs dettes et à lever de nouveaux capitaux.

Une chute de plus de 6 % du yuan a rendu plus onéreuses les échéances de dettes à l'étranger d'environ 20 milliards de dollars pour le reste de l'année pour les promoteurs, dont certains ont déjà manqué à leurs obligations de remboursement cette année.

Mercredi, Sunac China est devenu le dernier à rejoindre d'autres promoteurs qui n'ont pas réussi à effectuer des paiements d'obligations en dollars au cours des derniers mois, renouvelant les inquiétudes des investisseurs concernant le secteur qui représente un quart de l'économie du pays.

Les promoteurs, qui espéraient que le marché atteigne son niveau le plus bas au deuxième trimestre, revoient à la baisse les prévisions des investisseurs concernant les ventes pour l'année entière après avoir enregistré une chute de 50 % au cours des quatre premiers mois, sans qu'aucun rebond de la demande ne soit envisagé dans un avenir proche.

Un promoteur basé dans la province de Guangdong a déclaré que les restrictions municipales ne nuisent pas seulement aux ventes à court terme, mais affectent également le pouvoir d'achat à plus long terme, les acheteurs potentiels ne se sentant pas sûrs de leur emploi.

Les défis croissants pour les promoteurs s'inscrivent dans le contexte des assurances répétées des décideurs et des régulateurs chinois pour assurer un développement sain du secteur en évitant les défauts de paiement et les efforts, y compris les banques qui prolongent les prêts.

"C'est en effet une situation à double tranchant à laquelle ils seront confrontés, non seulement en raison de la baisse des revenus, mais aussi en raison de la faiblesse de la devise et de la hausse des rendements", a déclaré Gary Ng, économiste principal pour l'Asie-Pacifique chez Natixis.

"Je pense qu'il y aura certainement plus d'inquiétudes en termes de capacité de remboursement car nous avons vu que le taux de défaut, qui est dominé par les promoteurs immobiliers sur le marché offshore, a augmenté."

Un cadre d'un autre promoteur coté en bourse, qui a reporté ses paiements d'obligations en dollars à l'année prochaine, a déclaré qu'un yuan plus faible a un gros impact à long terme sur la restructuration de sa dette offshore en cours de discussion, car elle deviendra beaucoup plus chère.

Le cadre a refusé d'être nommé car les discussions sur la restructuration sont privées. (Reportage de Clare Jim ; édition de Sumeet Chatterjee et Sam Holmes)