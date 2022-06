La société chinoise Sunac demande une deuxième prolongation du paiement de ses obligations onshore -sources

Il est rare qu'une entreprise cherche à prolonger à nouveau un paiement dans un court laps de temps, ce qui met en évidence la liquidité stressée du n°3 des promoteurs immobiliers du pays en termes de ventes.

Le paiement de 400 millions de yuans (59,57 millions de dollars) dû le 30 juin est le premier des six versements d'une obligation puttable de 4 milliards de yuans que Sunac avait prolongé de 18 mois à partir du 1er avril.

Le fournisseur d'informations et de recherches financières REDD a été le premier à faire état des pourparlers entre Sunac et les principaux détenteurs d'obligations.

Des sources ont déclaré que Sunac était toujours en train de lever des fonds pour le paiement, et qu'elle prévoyait d'en payer une partie à la date d'échéance et de prolonger le reste. Les détails sont encore en cours de finalisation et devraient être annoncés la semaine prochaine, toujours sous réserve de l'approbation des détenteurs d'obligations.

Sunac s'est refusé à tout commentaire.

Le prochain versement, d'une valeur de 600 millions de yuans, devrait être effectué le 30 septembre.

Sunac tente d'atténuer son manque de liquidités en prolongeant les obligations de la dette et en cédant des actifs, après que ses ventes aient été frappées par le COVID-19 cette année et qu'elle n'ait pas été en mesure de trouver un nouveau financement.

Une source a déclaré à Reuters que Sunac travaillait sur une restructuration de sa dette offshore, visant à la finaliser dans les deux ou trois prochains mois. Elle discutait également avec des entités publiques d'investissements stratégiques dans l'entreprise.

Le mois dernier, Sunac n'a pas respecté la date limite de paiement des coupons d'une obligation offshore de 742 millions de dollars et a déclaré qu'elle ne prévoyait pas d'effectuer les paiements dus sur d'autres obligations, s'ajoutant ainsi à une vague de défauts de paiement dans le secteur immobilier chinois très endetté.

(1 $ = 6,7152 yuan renminbi chinois)