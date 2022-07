La ville chinoise va aider les projets de bidonvilles par le biais de prêts bancaires politiques - sources

La société immobilière Zhengzhou Real Estate, qui est soutenue par le gouvernement de la province du Henan, empruntera au nom des promoteurs et créera des sociétés de projet pour les projets de réaménagement des bidonvilles qui ont besoin de financement, selon les sources et un document officiel vu par Reuters.

Le gouvernement de la ville de Zhengzhou et la China Development Bank, l'un des principaux créanciers politiques du pays, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Zhengzhou, qui se trouve dans la province du Henan, a été au centre d'un boycott des prêts hypothécaires par les acheteurs de maisons qui a éclaté dans tout le pays ce mois-ci après que de nombreux projets de construction de maisons aient été retardés ou laissés inachevés en raison des problèmes financiers des promoteurs, du COVID-19 et de graves inondations.

Les médias ont rapporté mercredi que le gouvernement de la ville de Zhengzhou a rencontré plusieurs grands promoteurs et a proposé des moyens de résoudre le problème des maisons inachevées, notamment par des prêts aux promoteurs, des fusions et acquisitions, des liquidations et des restructurations, ainsi qu'en les transformant en logements locatifs subventionnés.

La semaine dernière, Zhengzhou Real Estate a créé l'un des premiers fonds de sauvetage de Chine avec la société d'État Henan Asset Management.

La société immobilière prévoit d'utiliser 20 milliards de yuans pour acquérir 50 000 logements et les louer, selon un avis publié par les autorités de Zhengzhou ce mois-ci.

Dans le but de relancer le secteur endetté et d'alléger la pression sur l'économie, les autorités vont aider les promoteurs immobiliers en émettant 1 trillion de yuans (148,2 milliards de dollars) de prêts pour les développements bloqués, selon le Financial Times de jeudi.