Sunac China Holdings Limited a pour principale activité la vente de propriétés en République populaire de Chine (RPC). La société exerce ses activités dans deux secteurs : Développement immobilier et Gestion immobilière et autres. Les filiales de la Société comprennent Sunac Real Estate Investment Holdings Ltd, Qiwei Real Estate Investment Holdings Ltd et Yingzi Real Estate Investment Holdings Ltd.

Secteur Développement et opérations immobilières