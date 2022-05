Le promoteur chinois Sunac ne rembourse pas ses obligations et s'attend à en manquer d'autres.

Le promoteur immobilier Sunac China n'a pas effectué de paiement d'intérêts sur une obligation offshore de 742 millions de dollars à l'expiration d'un délai de grâce et s'attend à ne pas effectuer de paiements sur d'autres obligations arrivant à échéance, a déclaré la société jeudi.

Elle devait payer 29,5 millions de dollars d'intérêts sur l'obligation d'octobre 2023 qui devait être remboursée le mois dernier.

Sunac, qui est le troisième plus grand promoteur immobilier de Chine continentale en termes de ventes, a déclaré qu'elle n'avait pas non plus effectué de paiements d'intérêts sur trois autres obligations offshore qui sont actuellement dans une période de grâce de 30 jours.

Sunac a déclaré que le montant impayé sur l'obligation d'octobre 2023 s'élevait désormais à 742 millions de dollars.

"Les ventes sous contrat du groupe ont continué à baisser de manière significative, tandis que l'accès à de nouveaux financements est devenu de plus en plus difficile avec davantage de problèmes de liquidités survenant chez certains promoteurs immobiliers", a-t-il déclaré dans une déclaration à la bourse de Hong Kong.

"La société ne prévoit pas d'effectuer les paiements au titre des obligations susmentionnées et des autres obligations de premier rang qu'elle a émises lorsqu'elles deviendront exigibles ou dans les délais de grâce correspondants", a-t-elle ajouté.

Sunac a déclaré que le manquement au paiement d'octobre 2023 signifiait que les détenteurs d'obligations pouvaient demander le remboursement immédiat du principal et des intérêts, mais qu'elle n'avait reçu aucun "avis d'accélération" de ces détenteurs.

Elle a déclaré qu'elle travaillait avec les investisseurs obligataires pour trouver une solution dans un "délai raisonnable".

Sunac a manqué quatre paiements de coupons en dollars, pour un total de 104 millions de dollars, depuis avril.

C'est le quatrième plus grand émetteur d'obligations parmi les promoteurs chinois après China Evergrande Group (3333.HK) et Kaisa Group (1638.HK), et le plus grand vendeur Country Garden (2007.HK), qui est toujours considéré comme financièrement sain.

La société a engagé Houlihan Lokey en tant que conseiller financier et Sidley Austin en tant que conseiller juridique, indique-t-elle dans son communiqué.