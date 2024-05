Les actions de la plupart des grands promoteurs chinois ont chuté lundi, même après que la Chine a annoncé des mesures "historiques" pour stabiliser son secteur immobilier en crise.

L'indice Hang Seng Mainland Properties Index de Hong Kong a chuté de plus de 2 %, après avoir gagné environ 18 % depuis le début du mois, après que le Politburo a déclaré, lors d'une réunion tenue le 30 avril, qu'il coordonnerait l'élimination des stocks de logements. Le promoteur immobilier China Vanke, soutenu par l'État et en difficulté, a chuté de plus de 1 %, tandis que Sunac China, un important promoteur qui a achevé la restructuration de sa dette offshore, a perdu 2,7 %. Les actions de China-Ocean ont chuté de plus de 3 %.

La Chine a dévoilé vendredi des mesures visant à faciliter un financement supplémentaire de 1 000 milliards de yuans (138 milliards de dollars) et à assouplir les règles relatives aux prêts hypothécaires, les gouvernements locaux étant prêts à acheter "certains" appartements. (Reportage des rédactions de Hong Kong et de Shanghai ; rédaction d'Anne Marie Roantree et de Shri Navaratnam)