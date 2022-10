Les fonds obligataires asiatiques délaissent la Chine au profit des liquidités après la déroute du haut rendement

Autrefois un investissement recherché qui représente plus de la moitié des émissions d'obligations d'entreprises à haut rendement en Asie, le secteur immobilier chinois a connu un nombre record de défaillances en 2022 parmi les principaux promoteurs privés et même certaines sociétés d'État.

Les sorties de capitaux déclenchées par les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ont porté un autre coup à ce segment déjà fragile.

Monica Hsiao, fondatrice et directrice des investissements de Triada Capital, un fonds de crédit long-short axé sur l'Asie, dit qu'elle n'a jamais vu ce genre de défi dans une carrière d'investissement de plus de 20 ans.

"Nous détenons plus de 50 % de liquidités en ce moment, ce qui est plus élevé que n'importe quel moment historique", a déclaré Hsiao, qui a fondé le fonds à Hong Kong en 2015.

Hsiao, qui gérait le crédit asiatique pour le gestionnaire d'actifs axé sur le crédit CQS basé à Londres avant de créer Triada, a refusé de divulguer la taille du fonds et sa performance.

Plus de deux douzaines de promoteurs immobiliers chinois notés par Moody's ont fait défaut depuis le début de l'année 2021, ce qui a porté à un niveau record le nombre de sociétés asiatiques à haut rendement notées "junk".

De nombreux détenteurs d'obligations chinoises à haut rendement les ont vues se négocier en dessous de 20 cents par dollar. Les obligations en défaut de la société immobilière Sunac China arrivant à échéance en 2025 se négocient à 6 cents pour un dollar.

Le rendement moyen des 10 principales obligations asiatiques à haut rendement est en baisse de plus de 30 % cette année, selon les données de Morningstar, dont l'Asian High Yield Fund de Fidelity Funds et la SICAV - Asian High Yield (USD) d'UBS avaient perdu plus de 40 % au 27 octobre.

Le secteur de l'immobilier, crucial pour la stabilité politique et économique de la Chine, a connu de fortes baisses des prix et des ventes après que les décideurs politiques aient imposé des restrictions strictes sur les emprunts des promoteurs à la mi-2020.

Hsiao a déclaré que les investisseurs espéraient que les mesures politiques soutiendraient la demande immobilière cette année, mais que cela ne s'est pas produit.

Hsiao a continué à réduire l'exposition de son fonds à la Chine à partir du premier trimestre et s'est tourné vers les liquidités pendant les mois d'été, lorsque la menace de l'inflation américaine et les risques géopolitiques ont augmenté.

CLASSE D'ACTIFS "NON INVESTISSABLE

Gordon Ip, responsable des investissements pour les titres à revenu fixe chez le gestionnaire d'actifs Value Partners,déclare que le fonds a réduit son exposition globale à l'immobilier chinois et a acheté des obligations indonésiennes et indiennes cette année, principalement dans les secteurs de l'énergie ou des ressources et des énergies renouvelables.

Le fonds Greater China High Yield Income de Value Partners était en baisse de 37 % à la fin du mois de septembre. Les actifs du fonds sont passés de 980 millions de dollars à la fin avril à 611 millions de dollars.

"Cette année a été extraordinaire en termes de gestion des risques", a déclaré Ip. "La hausse des taux, l'inflation galopante, les tensions géopolitiques et le risque sectoriel intense (immobilier chinois) ont rendu extrêmement difficile la navigation sur le marché."

Ip a déclaré que le fonds est resté liquide en essayant de ne pas "surpasser" une émission particulière et en s'assurant qu'il dispose toujours d'un niveau raisonnable de liquidités.

Les investisseurs obligataires restent généralement sagement assis et regardent déjà vers l'année prochaine, a déclaré Nicholas Yap, responsable des analystes du bureau de crédit des flux asiatiques chez Nomura.

Les investisseurs ne voient pas les marchés de la dette immobilière en Chine renaître de sitôt, en raison non seulement des risques réglementaires, mais aussi du traitement différencié que plusieurs promoteurs réservent aux détenteurs d'obligations onshore et offshore dans le processus de restructuration.

"Il n'y a pas de processus de restructuration fiable en Chine qui coordonne entre onshore et offshore", a déclaré Hsiao, ajoutant qu'elle ne voit pratiquement aucune volonté de négocier chez les émetteurs en défaut.

Bien qu'il existe des obligations sélectionnées qui ont un potentiel de hausse, le haut rendement chinois en tant que classe d'actifs est actuellement "non investissable", a-t-elle déclaré.

"Nous sommes en plein dans la tempête parfaite. Nous espérons le meilleur, mais nous nous préparons au pire", a-t-elle déclaré.