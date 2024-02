Les spécialistes mondiaux de la restructuration Alvarez & Marsal et Houlihan Lokey ont augmenté leurs effectifs à Hong Kong, la crise immobilière en Chine entraînant une augmentation des opérations de restructuration de la dette, ce qui en fait un rare point positif dans le recrutement pour le secteur financier de la ville.

L'industrie immobilière chinoise, pilier essentiel de la deuxième économie mondiale, est passée d'une crise à l'autre depuis 2021, après qu'une répression réglementaire des constructions financées par l'endettement a déclenché un resserrement des liquidités.

Selon Reuters, une vingtaine de promoteurs immobiliers chinois cotés à Hong Kong ont manqué à leurs obligations en dollars, ce qui les obligerait à entamer des négociations de restructuration avec leurs créanciers sous peine d'être liquidés.

Alvarez & Marsal, dont deux des directeurs généraux ont été nommés le mois dernier par un tribunal de Hong Kong pour liquider le géant immobilier China Evergrande Group, a déclaré que ses activités en Chine comptaient environ 260 employés à la fin du mois de janvier, contre environ 200 il y a un an.

Elle a refusé de fournir une ventilation de ses embauches, mais des sources industrielles ayant une connaissance directe de la question ont déclaré que la société basée à New York avait renforcé ses unités de restructuration et de performance d'entreprise. Les sources n'étaient pas autorisées à parler aux médias et ont refusé d'être identifiées.

Houlihan a conseillé Evergrande ainsi que Sunac China - le premier promoteur chinois à avoir mené à bien une restructuration de sa dette offshore dans le sillage de la crise. Il a déclaré que son équipe à Hong Kong et en Chine s'était agrandie au cours des deux dernières années et demie.

"Au cours de cette période, l'équipe s'est agrandie de plus de 50 %. Nous pensons qu'il existe des opportunités de croissance continue en Chine et nous recrutons activement quatre membres supplémentaires de l'équipe en ce moment", a déclaré un porte-parole, sans donner de chiffre précis.

La demande de professionnels de la restructuration de la dette a connu une hausse significative depuis le début de l'année 2023 et la tendance devrait se poursuivre cette année, a déclaré Chris Corcoran, senior manager des services financiers chez le chasseur de têtes Robert Walters.

"Il semble qu'il ne se passe pas une semaine sans que l'on entende parler d'une grande entreprise qui envisage une forme ou une autre de restructuration", a-t-il déclaré, ajoutant que cela se produisait dans différents secteurs.

Par ailleurs, le cabinet d'avocats américain Sidley Austin a indiqué qu'il comptait désormais sept avocats en Asie au sein de son équipe de restructuration, créée au cours des deux dernières années. L'équipe travaille aux côtés de ses quatre partenaires du marché des capitaux en Asie.

L'embauche de spécialistes de la restructuration contraste avec les nombreuses suppressions d'emplois dans les banques d'investissement à Hong Kong et en Chine continentale, suppressions qui devraient s'accélérer cette année en raison de l'aggravation de la morosité de l'économie et des marchés en Chine.

Cette morosité a contribué à une chute brutale des marchés boursiers et des transactions à Hong Kong et en Chine continentale, ce qui pèse sur les perspectives de la ville en tant que centre financier régional.

RÉCOMPENSES

Remporter une opération de restructuration est généralement synonyme d'honoraires mirobolants.

Les conseillers employés par les sociétés de restructuration et les groupes de détenteurs d'obligations reçoivent des honoraires mensuels, des paiements d'étape lorsque des phases spécifiques sont franchies, et des paiements de succès lorsque l'opération est achevée.

Dans le cas du promoteur immobilier China Aoyuan, dont l'accord de restructuration de la dette offshore de 6 milliards de dollars est entré en vigueur le mois dernier, les honoraires de ses neuf conseillers juridiques et de ses avocats, dont Linklaters, se sont élevés à un total de 16 millions de dollars, selon les documents déposés.

Les honoraires de ses conseillers financiers - KPMG, Deloitte et Admiralty Harbour - se sont élevés à 11,7 millions de dollars, selon les documents.

En raison de l'incertitude et de la complexité de ces transactions, les paiements dits "de succès" peuvent ne pas se concrétiser.

Après près de deux ans de négociations, Evergrande et les conseillers de son groupe de détenteurs d'obligations ne sont pas en mesure de recevoir ces paiements parce que la société a été mise en liquidation. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney et de Clare Jim à Hong Kong ; rédaction de Sumeet Chatterjee et Edwina Gibbs)