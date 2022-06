Sunac China cherche à réduire les paiements d'obligations d'amortissement de juin et septembre

Sunac était censé payer 10 % et 15 % du principal à la fin de juin et de septembre, respectivement. Maintenant, l'entreprise tiendra une réunion les 28 et 29 juin pour que les détenteurs d'obligations approuvent la réduction des pourcentages à 5 % et 10 %.

Le paiement du 30 juin est le premier des six versements de l'obligation puttable de 4 milliards de yuans [CN163376SH=] que Sunac avait prolongé de 18 mois à partir du 1er avril.

Les parts réduites seront payées lors du dernier versement en septembre 2023, selon le dépôt.

(1 $ = 6,6885 yuan renminbi chinois)