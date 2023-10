Suncha Technology Co Ltd est une entreprise chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la conception, la production et la vente d'ustensiles de cuisine à usage quotidien. Ses produits comprennent des baguettes, des planches à découper, des cuillères, des bâtons et d'autres articles de table. La société distribue des ustensiles de cuisine à usage quotidien aux consommateurs sur les marchés nationaux et internationaux sous sa propre marque Suncha. La société a établi un réseau de vente diversifié de supermarchés, de distributeurs, de commerce électronique, de commerce extérieur et d'autres ventes directes, et ses canaux de commercialisation couvrent l'ensemble du marché national et certains pays d'Europe et d'Amérique.