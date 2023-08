Suncor Energy Inc. est une société énergétique intégrée basée au Canada. Les secteurs d'activité de la Société sont les suivants : Sables pétrolifères, Exploration et production (E&P), et Raffinage et commercialisation. Le secteur Sables bitumineux comprend les activités appartenant à la Société dans les sables bitumineux de l'Athabasca, en Alberta, pour l'exploration, le développement et la production de bitume, de pétrole brut synthétique et de produits connexes. Le segment E&P comprend l'activité en mer sur la côte Est du Canada, avec des intérêts dans les champs pétrolifères Hibernia, Terra Nova, White Rose et Hebron, l'exploration et la production de pétrole brut et de gaz naturel à Buzzard et Golden Eagle Area Development au Royaume-Uni, ainsi que l'exploration et la production de pétrole brut et de gaz à Oda. Le segment Opérations de raffinage et d'approvisionnement comprend le raffinage du pétrole brut et des charges d'alimentation intermédiaires en une large gamme de produits pétroliers et pétrochimiques. Le segment Corporate et éliminations comprend les investissements de la société dans des projets d'énergie renouvelable et d'autres activités.