Intervention de Suncor Énergie lors d'un décès à la mine de l'usine de base

Afin de nous consacrer entièrement à cette intervention et de prendre soin des membres de notre équipe, l'exposé sur l'exploitation des sables bitumineux est reporté.

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 7 juillet 2022) - Suncor (TSX: SU) (NYSE: SU) a le regret de vous informer qu'un employé d'entrepreneur a été mortellement blessé ce matin sur le site de son usine de base au nord de Fort McMurray, en Alberta.

Les Services d'urgence de Suncor sont intervenus lors d'un incident à proximité d'une zone de maintenance d'une pelle dans la mine tôt ce matin où le décès d'un employé de Komatsu a été constaté sur place.

« Il s'agit d'une journée incroyablement triste et difficile et je veux offrir mes condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de ce travailleur », a mentionné Mark Little, président et chef de la direction de Suncor.

Tandis que l'intervention se poursuit, Suncor met l'accent sur la sécurité et le bien-être des membres de son équipe. Suncor collabore avec Komatsu pour s'assurer que chaque personne touchée reçoit le soutien dont elle a besoin, notamment en bénéficiant de services d'aide pour les endeuillés.

Les autorités compétentes ont été informées et une enquête est en cours. Les proches ont été avisés et le nom de la victime ne sera pas dévoilé sans leur consentement.

À la lumière de ces événements, Suncor reportera l'exposé sur l'exploitation des sables bitumineux prévu le 13 juillet 2022. En reportant l'exposé, les leaders principaux qui devaient y participer pourront se consacrer entièrement à cette intervention et à notre main-d'œuvre. L'exposé sera reporté à l'automne; de plus amples renseignements seront transmis dès que possible.

Nous demeurons déterminés à améliorer notre rendement en matière de sécurité et d'exploitation. La tragédie d'aujourd'hui met en évidence l'importance de notre travail pour améliorer la sécurité de nos activités.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables bitumineux, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et à notre réseau de distribution des ventes au détail et des ventes en gros, Petro-Canada, comprenant notre Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ d'un océan à l'autre. Suncor développe des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone grâce à des investissements dans l'électricité, les carburants renouvelables et l'hydrogène. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Suncor a été reconnue pour son rendement et ses rapports transparents par les indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @Suncor ou allez à Incarner notre raison d'être.

