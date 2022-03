L'industrie pétrolière canadienne en désaccord avec Trudeau sur les nouveaux plans climatiques 2030

La première feuille de route du Canada en matière de réduction des émissions s'appuie fortement sur le secteur pétrolier et gazier pour aider Ottawa à atteindre son objectif climatique de 2030, mais il y a encore un grand écart entre ce que l'industrie et le gouvernement disent être des réductions réalisables.

Le pétrole et le gaz sont les secteurs les plus polluants du Canada, représentant 26 % des émissions totales. Si le gouvernement libéral du Premier ministre Justin Trudeau veut atteindre son objectif climatique de réduire les émissions globales de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, l'industrie pétrolière et gazière devra procéder à des réductions drastiques.

Jusqu'à présent, le Canada a manqué tous les objectifs de réduction des émissions qu'il s'est fixés, la pollution due au pétrole et au gaz ayant augmenté de 19 % entre 2005 et 2019. Le nouveau plan de réduction des émissions du Canada, annoncé mardi, vise à réduire les émissions de pétrole et de gaz de 42 % par rapport aux niveaux actuels d'ici 2030.

"L'ambition est une chose, l'action est ce qu'il faut", a déclaré Mark Little, chef de la direction de Suncor Energy, lors d'une conférence sur la durabilité à Vancouver mardi, ajoutant que l'industrie devait travailler avec le gouvernement pour aligner les objectifs climatiques.

L'Oil Sands Pathways to Net Zero Alliance, un groupe de six sociétés pétrolières et gazières canadiennes dont Suncor, vise une réduction de 32 % d'ici 2030. L'alliance, qui représente 90 % de la production de sables bitumineux du nord de l'Alberta, vise des émissions nettes nulles d'ici 2050.

"La Pathways Alliance a clairement indiqué que les objectifs provisoires fixés pour notre industrie doivent être flexibles, réalistes et réalisables", a déclaré Kendall Dilling, directeur intérimaire du groupe, dans un communiqué.

Le gouvernement de Trudeau, qui entretient des relations tendues avec l'industrie pétrolière et gazière depuis son arrivée au pouvoir en 2015, élabore également un plafond d'émissions pour les sables bitumineux, comme il l'avait promis lors de la dernière campagne électorale.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré qu'il avait parlé aux membres de l'alliance de l'objectif de réduction des émissions.

"Ce que nous avons fait, c'est fixer des objectifs ambitieux, et nous allons nous asseoir avec le secteur et travailler avec lui pour nous assurer que nous avons effectivement un plan et une voie pour les atteindre", a déclaré M. Wilkinson lors d'une interview téléphonique.

L'ASCENSEUR LOURD

Ottawa s'appuie sur une poignée de leviers pour réduire les émissions de pétrole et de gaz, comme la réduction de la production de méthane et l'adoption de nouvelles technologies, notamment le captage et le stockage du carbone (CSC), a déclaré Dave Sawyer, économiste principal à l'Institut climatique canadien.

Le CSC consiste à capter et à séquestrer de façon permanente les émissions sous terre, un processus coûteux que le secteur pétrolier et gazier souhaite que l'argent public contribue à financer. Après des mois de négociations, Ottawa devrait annoncer un crédit d'impôt pour le CSC dans le budget 2022 la semaine prochaine.

"Le travail de l'industrie est de maintenir les coûts bas et de transférer le risque de leurs actionnaires à quelqu'un d'autre, donc il y a une discussion ici autour de la subvention des réductions d'émissions", a déclaré Sawyer.

Et ce, en dépit d'une augmentation des flux de trésorerie provenant de la hausse des prix du brut, alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie perturbe l'approvisionnement mondial en pétrole.

Deborah Yedlin, PDG de la Chambre de commerce de Calgary, un groupe de pression des entreprises au cœur de la région pétrolière, a déclaré que les prix élevés des matières premières seraient probablement de courte durée et que l'accélération des objectifs climatiques nécessiterait davantage de dépenses pour les projets de démonstration commerciale.

"L'industrie exigera donc que le gouvernement investisse dans la technologie par le biais de partenariats public-privé", a déclaré M. Yedlin.

De nombreux défenseurs de l'environnement ont accusé l'industrie pétrolière et gazière de ne pas faire sa juste part. Le secteur devrait réduire ses émissions de 31 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, soit beaucoup moins que la réduction de 88 % du secteur de l'électricité, mais tout de même plus que la réduction de 11 % de l'industrie des transports.

"Nous avons besoin d'une approche "tout le monde sur le pont" pour l'action climatique, mais selon ce plan, certains secteurs - plus particulièrement le pétrole et le gaz - ne contribueront pas à leur juste part, laissant le fardeau retomber sur les travailleurs, les consommateurs et les autres industries", a déclaré Caroline Brouillette, responsable des politiques nationales pour le Réseau Action Climat Canada. (1 $ = 1,2498 dollars canadiens)