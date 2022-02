Le Canada va fournir des armes antichar à l'Ukraine

OTTAWA, 28 février (Reuters) - Le Canada va fournir des armes antichar et des munitions de pointe à l'Ukraine afin d'aider celle-ci à faire face à l'invasion lancée par la Russie, a annoncé lundi le Premier ministre Justin Trudeau, dont le gouvernement va aussi interdire les importations de brut russe.

S'exprimant devant des journalistes à Ottawa, Justin Trudeau a déclaré que le Canada allait "continue d'apporter son soutien à l'Ukraine pour sa défense héroïque contre l'armée russe".

"Nous annonçons notre intention d'interdire toutes les importations de pétrole brut en provenance de Russie, une industrie qui a profité grandement au président (Vladimir) Poutine et à ses oligarques", a-t-il ajouté.

Le Canada a déjà livré à l'Ukraine des armes et du matériel non-mortels et soutenu un certain nombre de sanctions contre la Russie, dont l'exclusion de celle-ci du réseau interbancaire SWIFT. (Reportage Steve Scherer et Julie Gordon à Ottawa, Ismail Shakil à Bangalore, Rod Nickel à Winnipeg et Nia Williams à Calgary; version française Jean Terzian)