Le bénéfice de la société canadienne Suncor Energy est inférieur aux prévisions

Les prix de référence du pétrole en Amérique du Nord ont dépassé les 85 dollars le baril au cours du quatrième trimestre, ce qui a dopé les bénéfices des producteurs, tandis que la vague de coronavirus Omicron n'a pas entamé la demande de carburant autant que certains le craignaient.

La société basée à Calgary (Alberta) a annoncé un bénéfice net de 1,55 milliard de dollars canadiens (1,22 milliard de dollars), soit 1,07 dollar canadien par action, contre une perte de 168 millions de dollars canadiens, soit 11 cents canadiens par action, un an plus tôt.

Toutefois, après ajustement pour tenir compte des éléments non récurrents, Suncor a gagné 89 cents canadiens par action, alors que les attentes étaient de 94 cents canadiens, selon les données de Refinitiv.

Des problèmes opérationnels liés au temps glacial sur deux sites de sables pétrolifères canadiens de Suncor en décembre ont entraîné une baisse de la production de brut pour la deuxième moitié du mois, a déclaré la société en janvier.

La compagnie rivale Imperial Oil a déclaré mardi que le temps froid avait également fait baisser sa production.

Suncor, deuxième plus grand producteur de pétrole au Canada, a extrait 743 300 barils équivalent pétrole par jour (bepd) au quatrième trimestre, contre 769 200 bepd un an plus tôt. La baisse de la production reflète la vente par Suncor de sa participation dans le projet Golden Eagle en mer du Nord britannique, ainsi que des problèmes opérationnels au Canada.

Le débit de la raffinerie de brut, c'est-à-dire la quantité de pétrole traitée par Suncor, a été de 447 000 barils par jour (bpj), soit 2 % de plus que l'année précédente.

(1 $ = 1,2683 dollar canadien)