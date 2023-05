Le bénéfice trimestriel de Suncor Energy dépasse les estimations grâce à une forte demande

Ces résultats interviennent alors que les prix mondiaux du pétrole ont reculé par rapport aux records de l'année dernière et se négocient 20 % en dessous de la moyenne, mais ils restent supérieurs aux niveaux historiques en raison de l'étroitesse de l'offre.

Sur une base ajustée, la société a gagné 1,36 dollar canadien par action, contre 1,32 dollar canadien par action selon les estimations des analystes.

Cependant, sa production totale en amont est tombée à 742 100 barils équivalent pétrole par jour (bepd) au premier trimestre, contre 766 100 bepd un an plus tôt, en raison de travaux de maintenance non planifiés au cours du trimestre.