Le conseil d'administration de Suncor annonce la nomination de Rich Kruger au poste de président et chef de la direction

Alister Cowan, chef des finances, prendra sa retraite à la fin de l'année

Kris Smith deviendra chef des finances et vice-président directeur de l'Expansion de la Société

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 21 février 2023) - Suncor (TSX: SU) (NYSE: SU) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a choisi à l'unanimité Rich Kruger comme prochain président et chef de la direction de la Société, à compter du 3 avril 2023. M. Kruger se joindra également au conseil d'administration de Suncor. L'annonce fait suite à un processus de recherche mondial rigoureux mené par un comité spécial du conseil d'administration. Le comité a entrepris une évaluation approfondie d'un certain nombre de candidats hautement qualifiés avec le soutien d'une firme internationale de recrutement de cadres.

« Rich est un chef de direction hautement compétent et chevronné avec une feuille de route impressionnante dans la direction d'une culture de sécurité, a déclaré le président du conseil d'administration, Mike Wilson. Reconnu comme un leader fort et engageant, Rich est réputé pour son aptitude stratégique et commerciale, ainsi que son expérience dans les sables bitumineux canadiens. Le conseil d'administration se réjouit de travailler avec Rich, car il assure le leadership nécessaire pour offrir des performances de calibre mondial qui maximisent les rendements pour les actionnaires. »

Rich Kruger a eu une longue et fructueuse carrière à Exxon Mobil Corporation pendant 39 ans, dirigeant L'Impériale en tant que président du conseil, président et chef de la direction de 2013 à 2019 avant de prendre sa retraite de l'entreprise. M. Kruger a dirigé avec succès une solide culture du rendement axée sur la sécurité, la fiabilité et l'excellence opérationnelle - permettant à l'entreprise d'offrir des résultats financiers exceptionnels et des rendements sans précédent aux actionnaires.

« Je suis très enthousiaste et stimulé à l'idée de mener Suncor vers le prochain chapitre, a déclaré Rich Kruger. Suncor a des gens et des actifs formidables. Combiné à un leadership fort et à la bonne culture, nous pouvons tirer parti des avantages concurrentiels de l'entreprise pour exceller. »

Kris Smith, qui occupe le poste de chef de la direction intérimaire depuis juillet 2022, travaillera avec M. Kruger pour faciliter une transition de la direction en douceur avant d'assumer le rôle de chef des finances et de vice-président directeur de l'Expansion de la Société, à la fin de l'assemblée générale annuelle de Suncor le 9 mai 2023. Alister Cowan, l'actuel chef des finances, prévoit prendre sa retraite, mais a proposé de rester dans l'entreprise jusqu'à la fin de l'année pour soutenir la transition vers M. Smith et fournir des conseils.

« Au nom du conseil d'administration de Suncor, j'aimerais remercier Alister pour son leadership exceptionnel au cours des neuf dernières années, a déclaré M. Wilson. Nous sommes reconnaissants pour son approche avant-gardiste, son dévouement et sa diligence durant les périodes de changement et de défi dans l'entreprise et dans l'industrie. Il a été un leader stratégique et stabilisateur et quittera l'entreprise avec un bilan solide et des rendements pour les actionnaires parmi les meilleurs de l'industrie. »

« Je tiens également à remercier Kris pour son formidable leadership tout au long de cette période transitoire, a ajouté M. Wilson. Il a pris des mesures décisives pour apporter les améliorations nécessaires au rendement de Suncor. Le conseil d'administration est convaincu que Kris continuera d'offrir à Suncor un solide leadership en tant que chef des finances et responsable de l'Expansion de la Société tout en travaillant en étroite collaboration avec Rich pour faire avancer Suncor. Non seulement il a une vision stratégique, une compréhension approfondie de l'entreprise et une intégrité sans compromis, mais Kris apporte également un sens aigu des finances et une solide expérience commerciale à son nouveau rôle. »

Suncor est la plus importante société énergétique intégrée au Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables bitumineux, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et aux réseaux de distribution des ventes au détail et des ventes en gros Petro-Canada de l'entreprise, comprenant la Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ d'un océan à l'autre. Suncor développe des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone grâce à des investissements dans l'électricité, les carburants renouvelables et l'hydrogène. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Suncor a été reconnue pour son rendement et ses rapports transparents des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour obtenir plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur Twitter @Suncor.

Demandes des médias :

(833) 296-4570

media@suncor.com

Demandes des investisseurs :

(800) 558-9071

invest@suncor.com

