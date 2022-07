Pas de solution facile : La société canadienne Suncor Energy doit faire face à un remaniement après le départ de son PDG.

Little a quitté la tête du troisième plus grand producteur de pétrole du Canada vendredi, un jour après qu'un travailleur ait été tué à l'usine de base de sables pétrolifères de Suncor dans le nord de l'Alberta.

Il s'agit du cinquième décès sur un site de Suncor depuis 2019, lorsque Little est devenu PDG, et du treizième depuis 2014.

"Ce niveau d'événements est quelque chose que nous n'avons jamais vu en 25 ans de couverture du secteur", a écrit Phil Skolnick, analyste chez le courtier en valeurs mobilières Eight Capital, dans une obligation aux clients.

"Ce n'est pas seulement la faute du PDG [...]. En fin de compte, nous pensons qu'une refonte significative sera nécessaire ; et nous voyons que cela prend du temps et de l'argent."

M. Little était déjà sous la pression de la société d'investissement activiste américaine Elliott Management, qui a révélé en avril une participation de 3,4 % dans Suncor et a demandé une refonte de la direction, de nouveaux membres du conseil d'administration et une amélioration du rendement opérationnel.

Elliott a également souligné le mauvais dossier de Suncor en matière de sécurité et la sous-performance du cours de son action par rapport aux producteurs de sables bitumineux rivaux.

Elliott n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Suncor n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

La société d'investissement Third Point de Daniel Loeb a également révélé une participation dans Suncor en mai, en acquérant 3,5 millions d'actions.

Capital Eight et la maison de courtage Raymond James ont tous deux abaissé la note de l'action de Suncor lundi. Les actions de la société étaient en baisse de 1,9 % à la Bourse de Toronto, à 41,62 $CAN.

Suncor, basée à Calgary, qui est également un raffineur et possède l'un des plus grands réseaux de vente au détail de carburant au Canada, a nommé Kris Smith, vice-président directeur du secteur aval, au poste de PDG par intérim pendant que le conseil d'administration cherche un remplaçant à M. Little.

Travis Wood, analyste à la Banque Nationale, a déclaré que le prochain PDG viendra probablement de l'extérieur de l'entreprise et qu'il devra opérer un changement culturel à long terme au sein de l'effectif de 17 000 personnes.

"La taille, l'échelle et la nature intégrée des activités de Suncor sont une autre raison pour laquelle nous ne pensons pas que le blâme doive retomber sur une seule personne, ce qui nous amène à considérer que d'autres changements de dirigeants seront probablement nécessaires", a déclaré M. Wood dans une note.

"Il n'y a pas de solution facile".