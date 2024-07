Les partenariats avec le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien prolongés pour les quatre prochains Jeux

Le programme FACE MC a appuyé plus de 3 500 athlètes et entraîneurs avec 14 millions $

Lancement de la campagne des Jeux olympiques et paralympiques 2024 de Petro-Canada

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 16 juillet 2024) - Petro-Canada, une entreprise de Suncor Énergie (TSX: SU) (NYSE: SU), prolonge ses partenariats de longue date avec le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien, ce qui permettra d'assurer le soutien continu des athlètes canadiens, de leurs entraîneurs et de leurs familles pendant encore huit ans. Le soutien poursuit la reconnaissance de Petro-Canada à titre de partenaire national du Comité olympique canadien et de partenaire officiel du Comité paralympique canadien.

« Notre devise Fièrement d'ici s'étend au soutien de ceux qui portent nos couleurs. C'est pourquoi nous sommes ravis de prolonger le partenariat de longue date de Petro-Canada avec le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien, mentionne Dave Oldreive, vice-président directeur du secteur Aval de Suncor. Tandis que nous nous préparons à nous joindre aux supporteurs qui encouragent Équipe Canada à Paris, nous sommes tout aussi enthousiastes à propos de l'avenir du sport canadien et du rôle que nous jouons dans le développement des athlètes dans le cadre du programme FACE de Petro-Canada. »

Chaque année, 55 athlètes prometteurs et leurs entraîneurs reçoivent une bourse de 10 000 $ dans le cadre du programme Favoriser les athlètes et les entraîneurs à la conquête de l'excellence (FACE). Les bourses sont octroyées aux athlètes au moment où ils en ont le plus besoin : quand ils cherchent à se tailler une place au sein de l'équipe olympique ou paralympique canadienne, mais qu'ils ne sont pas encore admissibles aux subventions du gouvernement. L'athlète reçoit directement 5 000 $ et l'entraîneur de l'athlète reçoit également 5 000 $. Les bourses sont généralement utilisées pour couvrir les dépenses reliées à l'entraînement, à l'équipement, à la formation des entraîneurs et aux déplacements pour les compétitions. Le programme a été créé en 1988 et a permis d'appuyer plus de 3 500 athlètes et entraîneurs en plus de fournir 14 millions $ en financement avec l'aide de leurs partenaires de sport. La cohorte FACE de 2024 sera annoncée en août.

L'entente de commandite renouvelée s'étend aux partenariats entre Petro-Canada et Équipe Canada jusqu'à la fin de 2032, incluant le soutien des Jeux à venir de Milano Cortina 2026, de Los Angeles 2028, d'hiver de 2030 et de Brisbane 2032.

« Petro-Canada est un supporteur dévoué d'Équipe Canada depuis près de quatre décennies, et nous sommes ravis de son engagement pour huit années supplémentaires, a déclaré David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien. Grâce aux programmes comme FACE, l'incidence de Petro-Canada sur les athlètes canadiens et la réussite globale d'Équipe Canada est incommensurable. Nous sommes si heureux d'avoir Petro-Canada en tant que membre de l'équipe en route vers Paris 2024 et au cours des nombreuses années à venir. »

Les Jeux olympiques de 2024 à Paris ont lieu du 26 juillet au 11 août et seront suivis des Jeux paralympiques de 2024 à Paris du 28 août au 8 septembre.

« Petro-Canada est un partenaire précieux de longue date et nous sommes heureux de prolonger notre relation, mentionne Karen O'Neill, chef de la direction, Comité paralympique canadien. Petro-Canada et sa direction ont démontré un profond engagement envers le sport et les athlètes paralympiques canadiens, que ce soit par l'entremise des bourses FACE, de la Coupe ParaForts, de notre programme Amis et famille ou d'autres initiatives. Merci à Petro-Canada pour son soutien démontrant le pouvoir de l'inclusion dans le sport; nous sommes impatients de poursuivre notre travail ensemble pour les nombreuses années à venir. »

Lancement de la campagne Petro-Canada

Aujourd'hui marque également le lancement de la campagne des Jeux olympiques et paralympiques 2024 de Petro-Canada qui permettra de célébrer les supporteurs enthousiastes à l'échelle du pays. La campagne mettra en vedette des Canadiens qui envoient leurs meilleurs encouragements sur Instagram ou TikTok en utilisant le mot-clic #GoGoGoAvecPetro pour courir la chance de gagner des prix incluant un voyage pour deux aux Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milano Cortina, en Italie.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables bitumineux; à la production pétrolière extracôtière; au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis; et aux réseaux de distribution des ventes au détail et des ventes en gros Petro-CanadaMC de l'entreprise (comprenant la Transcanadienne électriqueMC, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ d'un océan à l'autre). Suncor exploite des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir plus sobre en carbone en investissant dans l'électricité et les carburants renouvelables. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Le Comité olympique canadien croit que le sport a le pouvoir de transformer le Canada. Dans le cadre du programme Impact d'Équipe Canada et en collaboration avec nos partenaires, le COC aspire à bâtir un système sportif sécuritaire, inclusif et accessible où davantage de jeunes peuvent pratiquer un sport et s'y épanouir. En savoir plus à olympique.ca.

Le Comité paralympique canadien est un organisme privé sans but lucratif qui compte 27 organismes de sport membres consacrés à consolider le pouvoir et les retombées du sport paralympique. Animé par la vision d'un monde où le sport paralympique favorise l'inclusivité, l'organisme a pour mission d'optimiser la préparation d'équipes qui visent l'excellence aux Jeux, de servir d'exemples ainsi que de promouvoir l'inclusion et l'accessibilité des personnes ayant un handicap. Le Comité paralympique canadien, qui défend les récits et les réussites des meilleures et meilleurs athlètes ayant un handicap, incite la population canadienne à favoriser l'inclusivité et à participer activement dans le sport. Pour obtenir de plus amples détails, consulter paralympique.ca.

