Rappel : Suncor Énergie tiendra une présentation à l'intention des investisseurs à Toronto, en Ontario

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 23 novembre 2022) - Suncor (TSX: SU) (NYSE: SU) tiendra une présentation à l'intention des investisseurs le 29 novembre 2022 de 11 h à 13 h, HR (13 h à 15 h, HE).

La présentation mettra l'accent sur les résultats de l'analyse précédemment annoncée des actifs de ventes au détail de l'entreprise, fournira des mises à jour sur la production, les mesures prises dans le cadre de l'exploitation et les plans visant à assurer un rendement fiable et sûr, ainsi qu'une discussion relative à l'orientation pour 2023. Les présentateurs incluront notamment :

Kris Smith, président et chef de la direction intérimaire

Alister Cowan, chef des finances

Peter Zebedee, vice-président directeur, Exploitation minière et valorisation

Shelley Powell, vice-présidente principale, E et P et In Situ

La présentation sera accessible par webdiffusion. Pour participer par webdiffusion ou pour accéder aux archives, allez à suncor.com/webdiffusions.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et à la valorisation des sables bitumineux, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et aux réseaux de distribution des ventes au détail et des ventes en gros Petro-Canada de l'entreprise (comprenant la Transcanadienne électriqueMC, un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide de véhicules électriques). Suncor développe des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone grâce à des investissements dans l'électricité, les carburants renouvelables et l'hydrogène. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Suncor a été reconnue pour son rendement et ses rapports transparents des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP. La Société a également intégré l'indice boursier UN Global Compact 100 (Pacte mondial des Nations Unies). Les actions ordinaires de Suncor sont cotées à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole SU.

- 30 -

Pour obtenir plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur Twitter @Suncor.

Demandes des médias :

833-296-4570

media@suncor.com

Demandes des investisseurs :

800-558-9071

invest@suncor.com

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/145490