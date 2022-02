Résultats du quatrième trimestre de 2021 de Suncor Énergie 03/02/2022 | 00:15 Envoyer par e-mail :

La Société a inscrit un résultat d'exploitation ajusté de 1,294 G$ (0,89 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de 2021, en comparaison d'une perte d'exploitation ajustée de 109 M$ (0,07 $ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La Société a déclaré un bénéfice net de 1,553 G$ (1,07 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de 2021, contre une perte nette de 168 M$ (0,11 $ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

La production en amont totale de Suncor s'est établie à 743 300 barils équivalent pétrole (« bep/j ») au quatrième trimestre de 2021, en comparaison de 769 200 bep/j au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La diminution découle essentiellement de la baisse de la production des actifs du secteur Exploration et production (« E&P »), y compris l'absence de production au projet de mise en valeur de la zone Golden Eagle puisque la vente de l'actif a eu lieu au début du quatrième trimestre de 2021. La production de pétrole brut synthétique de la Société s'est établie à 515 000 barils par jour (« b/j ») pour le quatrième trimestre de 2021, contre 514 300 b/j pour le quatrième trimestre de 2020, grâce à un taux d'utilisation combinée des installations de valorisation de 96 %.

Fort Hills a repris une exploitation à deux trains vers la fin du quatrième trimestre de 2021. La Société est en bonne voie d'exploiter l'actif Fort Hills à des taux d'utilisation moyens de 90 % pendant tout l'exercice 2022.

La phase 2 de Buzzard, qui devrait prolonger la durée de production du champ existant, a produit ses premiers barils de pétrole au cours du quatrième trimestre de 2021. La phase 2 de Buzzard devrait atteindre sa capacité maximale en 2022 et ainsi ajouter une production brute d'environ 12 000 bep/j (production nette d'environ 3 500 bep/j pour Suncor) à la production existante de Buzzard.

Le secteur Raffinage et commercialisation (« R&M ») a dégagé des fonds provenant de l'exploitation ajustés de 765 M$ pour le quatrième trimestre de 2021, comparativement à 415 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, y compris un profit de 106 M$ après impôt lié à l'évaluation des stocks selon la méthode du premier entré, premier sorti (« PEPS ») au cours du trimestre à l'étude, en comparaison d'un profit de 44 M$ après impôt au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les taux d'utilisation des raffineries se sont établis en moyenne à 96 % pour le trimestre à l'étude, contre 95 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, tandis que le débit de traitement du brut par les raffineries s'est chiffré à 447 000 b/j pour le trimestre à l'étude, contre 438 000 b/j pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les raffineries canadiennes de la Société continuent d'afficher un rendement supérieur à la moyenne nationale de l'industrie du raffinage par environ 15 %. 1 )

En 2021, Suncor a atteint ses objectifs de réduction de la dette nette en réduisant la dette nette de 3,7 G$, un record annuel à ce jour, ce qui ramène la dette nette à ses niveaux de 2019 pour la situer à 16,1 G$. La Société a poursuivi ses efforts de réduction de la dette et, après la clôture du quatrième trimestre de 2021, elle a exercé les options de rachat anticipé sur ses billets d'un montant de 182 M$ US, assortis d'un taux d'intérêt de 4,50 %, dont l'échéance initiale était établie au deuxième trimestre de 2022.

En 2021, Suncor a redistribué 3,9 G$ aux actionnaires sous forme de rachats d'actions de 2,3 G$ et de versements de dividendes de 1,6 G$, incluant une hausse du dividende au quatrième trimestre de 2021, le ramenant au niveau de 2019. Depuis le lancement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vigueur (l'« offre publique de rachat ») en février 2021, la Société a racheté environ 84 millions de ses actions ordinaires à un cours moyen de 27,45 $ l'action ordinaire, soit l'équivalent de 5,5 % des actions ordinaires du flottant de Suncor au 31 janvier 2021.

Après la clôture du quatrième trimestre de 2021, le conseil d'administration de Suncor (le « conseil ») a approuvé le renouvellement de l'offre publique de rachat qui vise le rachat, sur une période de douze mois, d'environ 5 % des actions ordinaires de Suncor émises et en circulation au 31 janvier 2022. Parallèlement, la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté un avis présenté par Suncor concernant son intention de renouveler son offre publique de rachat en vue du rachat de ces actions. Résultats financiers Résultat d'exploitation ajusté Le résultat d'exploitation ajusté de Suncor s'est accru pour atteindre 1,294 G$ (0,89 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de 2021, en comparaison d'une perte d'exploitation ajusté de 109 M$ (0,07 $ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation du résultat d'exploitation ajusté est attribuable essentiellement aux prix plus élevés obtenus pour le pétrole brut et les produits raffinés, ce qui reflète l'amélioration du contexte commercial. Le résultat d'exploitation ajusté a été en partie contrebalancé par une hausse des redevances découlant de la hausse des prix obtenus pour le pétrole brut et de l'augmentation des charges d'exploitation. Le résultat d'exploitation ajusté du trimestre correspondant de l'exercice précédent reflétait l'incidence négative de la baisse considérable de la demande de carburant de transport ayant donné lieu à une diminution des prix obtenus, partiellement contrebalancée par la diminution des charges d'exploitation. Résultat net Suncor a inscrit un bénéfice net de 1,553 G$ (1,07 $ par action ordinaire) pour le quatrième trimestre de 2021, en comparaison d'une perte nette de 168 M$ (0,11 $ par action ordinaire) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. En plus des facteurs ayant eu une incidence sur le résultat d'exploitation ajusté qui sont mentionnés ci-dessus, le bénéfice net du quatrième trimestre de 2021 tient compte d'un profit de change latent de 25 M$ (21 M$ après impôt) à la réévaluation de la dette libellée en dollars américains comptabilisé dans les charges financières, d'un profit de 227 M$ (227 M$ après impôt) découlant de la vente de la participation de la Société dans le projet de mise en valeur de la zone Golden Eagle et d'un profit latent de 14 M$ (11 M$ après impôt) au titre des activités de gestion des risques comptabilisé dans les autres produits (pertes). La perte nette du quatrième trimestre de l'exercice précédent tenait compte d'une perte de valeur d'actifs hors trésorerie de 559 M$ (423 M$ après impôt) au titre des actifs de White Rose, d'une provision de 186 M$ (142 M$ après impôt) à l'égard des frais de transport relatifs au projet d'oléoduc Keystone XL et d'une perte latente de 44 M$ (33 M$ après impôt) au titre des activités de gestion comptabilisée dans les autres produits (pertes), facteurs qui ont été en partie contrebalancés par un profit de change latent de 602 M$ (539 M$ après impôt) à la réévaluation de la dette libellée en dollars américains comptabilisé dans les charges financières. Rapprochement du résultat d'exploitation ajusté 1),2)





























Trimestres clos les

31 décembre



Exercices clos les

31 décembre

(en millions de dollars)

2021



2020



2021



2020

Résultat net

1 553



(168 )

4 119



(4 319 ) Profit de change latent sur la dette libellée en dollars américains

(21 )

(539 )

(101 )

(286 ) (Profit latent) perte latente sur les activités de gestion des risques 2)

(11 )

33



(4 )

29

Charge de restructuration 3)

-



-



126



-

Dépréciation d'actifs (reprise) 4)

-



423



(168 )

2 221

Perte liée au remboursement anticipé d'une dette à long terme 5)

-



-



60



-

Profit sur cession importante 6)

(227 )

-



(227 )

-

Provision liée au projet d'oléoduc 7)

-



142



-



142

Résultat d'exploitation ajusté 1),2)

1 294



(109 )

3 805



(2 213 ) Le résultat d'exploitation ajusté est une mesure financière hors PCGR. Tous les éléments de rapprochement sont présentés déduction faite de l'impôt. Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financières hors PCGR » de ce communiqué de presse. Au premier trimestre de 2021, la Société a revu son calcul du résultat d'exploitation ajusté, qui constitue une mesure financière hors PCGR, afin d'exclure les (profits latents) pertes latentes sur instruments financiers dérivés qui sont comptabilisés à la juste valeur dans les autres produits (pertes) et d'ainsi mieux harmoniser l'incidence des activités sur le résultat avec les éléments sous-jacents gérés en fonction du risque. Les chiffres de la période comparative ont été retraités pour refléter ce changement. Représente la charge de restructuration de 168 M$ avant impôt comptabilisée au premier trimestre de 2021 dans les charges d'exploitation, frais de vente et frais généraux du secteur Siège social et éliminations. Au troisième trimestre de 2021, la Société a comptabilisé, dans le secteur E&P, une reprise de perte de valeur hors trésorerie de 221 M$ (168 M$ après impôt) à l'égard de sa quote-part des actifs de Terra Nova, en raison de l'avancement du projet visant à en prolonger la durée de vie et de l'incidence favorable liée à la redevance et au soutien financier du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Au premier trimestre de 2020, la Société a comptabilisé, dans son secteur Sables pétrolifères, des pertes de valeur hors trésorerie de 1,821 G$ (1,376 G$ après impôt) à l'égard de sa quote-part des actifs de Fort Hills et a comptabilisé, dans son secteur E&P, des pertes de valeur hors trésorerie après impôt de 560 M$ (422 M$ après impôt) liées à sa quote-part des actifs de White Rose et de Terra Nova en raison d'une diminution des cours prévus du pétrole brut consécutive à une baisse de la demande mondiale attribuable à la pandémie de COVID-19 et des modifications à leurs plans respectifs en matière d'immobilisations, d'exploitation et de production. Au quatrième trimestre de 2020, la Société a comptabilisé des pertes de valeur hors trésorerie de 559 M$ (423 M$ après impôt) à l'égard de sa quote-part des actifs de White Rose, dans le secteur E&P, en raison de l'incertitude élevée entourant l'avenir du projet d'extension ouest de White Rose. Représente les charges de 80 M$ avant impôt comptabilisées dans les charges financières qui sont liées au remboursement anticipé d'une dette du secteur Siège social et éliminations inscrite au troisième trimestre de 2021. Au quatrième trimestre de 2021, la Société a comptabilisé dans le secteur E&P un profit de 227 M$ (227 M$ après impôt) sur la vente de sa participation dans le projet de mise en valeur de la zone Golden Eagle. Au quatrième trimestre de 2020, la Société a comptabilisé, dans le secteur Sables pétrolifères, une provision de 186 M$ (142 M$ après impôt) à l'égard de frais de transport relatifs au projet d'oléoduc Keystone XL. Fonds provenant de l'exploitation ajustés et flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Les fonds provenant de l'exploitation ajustés se sont établis à 3,144 G$ (2,17 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de 2021, en comparaison de 1,221 G$ (0,80 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de 2020. Les fonds provenant de l'exploitation ajustés reflètent l'incidence des mêmes facteurs que ceux qui ont influé sur le résultat d'exploitation ajusté et qui sont mentionnés ci-dessus. Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, qui comprennent les variations du fonds de roulement hors trésorerie, se sont chiffrés à 2,615 G$ (1,80 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de 2021, en comparaison de 814 M$ (0,53 $ par action ordinaire) au quatrième trimestre de l'exercice précédent. En plus des facteurs qui sont mentionnés ci-dessus, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation reflètent également une sortie de trésorerie liée aux soldes des fonds de roulement de la Société au cours des deux périodes. La sortie de trésorerie du quatrième trimestre de 2021 découle essentiellement d'une hausse des créances attribuable à une hausse des ventes et à une augmentation des prix obtenus pour le pétrole brut au cours du trimestre, ainsi que d'une diminution des dettes fournisseurs et charges à payer. Ces facteurs ont été partiellement neutralisés par l'augmentation des impôts à payer liée à la charge d'impôt exigible de 2021 de la Société, qui est payable au début de 2022. Résultats d'exploitation La production en amont totale de Suncor s'est établie à 743 300 bep/j au quatrième trimestre de 2021, contre 769 200 bep/j au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La production nette de pétrole brut synthétique de la Société, qui s'est établie à 515 000 b/j pour le quatrième trimestre de 2021, a avoisiné celle de 514 300 b/j inscrite pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par un taux d'utilisation combinée des installations de valorisation de 96 % au quatrième trimestre de 2021, contre 95 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'accroissement de la production de pétrole brut synthétique de l'usine de base du secteur Sables pétrolifères, soutenue par une production accrue de bitume in situ détournée vers les installations de valorisation afin de maximiser les volumes de pétrole brut synthétique à valeur plus élevée, a été largement contrebalancé par une production plus faible à Syncrude en raison de travaux de maintenance non planifiés, qui ont été achevés après la clôture du trimestre. La production du trimestre correspondant de l'exercice précédent reflétait l'incidence des travaux de maintenance planifiés de l'usine de base du secteur Sables pétrolifères, qui ont été achevés au début du trimestre. La production de bitume non valorisé de la Société s'est établie à 150 900 b/j au quatrième trimestre de 2021, contre 157 200 b/j au trimestre correspondant de l'exercice précédent, la baisse étant principalement attribuable à la production moindre de Fort Hills, qui a repris ses activités à deux trains à la fin du quatrième trimestre de 2021. La Société est sur la bonne voie pour exploiter l'actif de Fort Hills à des taux d'utilisation moyens de 90 % tout au long de 2022. Au quatrième trimestre de 2021, la production de bitume non valorisé provenant des actifs in situ de la Société a été comparable à celle du quatrième trimestre de l'exercice précédent, l'augmentation globale des volumes de production ayant été contrebalancée par le détournement de la production accrue de bitume de Firebag vers les installations de valorisation. Les résultats du quatrième trimestre de 2021 reflètent l'incidence des travaux de maintenance moindres menés à Firebag par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La production du secteur E&P s'est établie à 77 400 bep/j au cours du quatrième trimestre de 2021 par rapport à 97 700 bep/j au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent. La diminution de la production s'explique essentiellement par les déclins naturels et l'absence de production au projet de mise en valeur de la zone Golden Eagle, à la suite de la vente de l'actif au début du quatrième trimestre de 2021. Les résultats des deux périodes ont pâti de l'absence de production provenant de Terra Nova. Le débit de traitement du brut par les raffineries a augmenté à 447 000 b/j et le taux d'utilisation des raffineries s'est chiffré à 96 % au quatrième trimestre de 2021, contre un débit de traitement du brut de 438 000 b/j et un taux d'utilisation de 95 % au quatrième trimestre de 2020, ce qui reflète une utilisation élevée dans l'ensemble des raffineries. Les ventes de produits raffinés ont augmenté pour s'établir à 550 100 b/j au quatrième trimestre de 2021, en comparaison de 508 800 b/j pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Des taux d'utilisation élevés au cours du trimestre, une hausse de la demande et des circuits de vente bien établis ont permis à la Société de tirer profit de l'amélioration du contexte commercial. « Au cours du quatrième trimestre de 2021, nous avons atteint un taux d'utilisation combinée des installations de valorisation de 96 %, ce qui nous a permis d'optimiser la valeur de nos barils, et nous avons continué d'afficher le taux d'utilisation des raffineries en aval le plus élevé de l'industrie, à 96 %, a déclaré Mark Little. À Fort Hills, nous avons remis en service le deuxième train d'extraction primaire vers la fin du trimestre et nous fonctionnons selon les niveaux de production attendus. » Le total des charges d'exploitation, frais de vente et frais généraux de la Société a atteint 2,978 G$ au quatrième trimestre de 2021, par rapport à 2,494 G$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'accroissement s'explique par une hausse marquée des prix du gaz naturel et une augmentation des travaux de maintenance au cours du trimestre considéré, ainsi que par des coûts moindres en raison de la pandémie de COVID-19 au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette hausse a été atténuée par une réduction des coûts du fait des initiatives stratégiques de la Société. L'exposition de la Société à la hausse des coûts du gaz naturel est partiellement contrebalancée par l'augmentation des produits provenant des ventes d'électricité. Mise à jour concernant la stratégie En 2021, Suncor a dépassé ses objectifs de redistributions aux actionnaires pour l'exercice, rachetant les actions ordinaires de la Société au taux annuel le plus élevé de son histoire et augmentant le dividende de 100 % au quatrième trimestre, tout en réduisant la dette à un rythme annuel record. Au cours de l'exercice, la Société a redistribué un total de 3,9 G$ aux actionnaires au moyen de versements de dividendes de 1,6 G$ et, depuis la mise en place de son offre publique de rachat en février 2021, 2,3 G$ sous la forme de rachats d'actions, ce qui représente 5,5 % du flottant de Suncor au 31 janvier 2021. La Société a également réduit la dette nette de 3,7 G$ pour la ramener à 16,1 G$, ce qui a accéléré l'atteinte de son objectif initial de diminuer la dette nette aux niveaux de 2019. Au quatrième trimestre, la Société a versé des dividendes de 607 M$, ce qui rend compte de l'augmentation du dividende trimestriel de 0,42 $ par action, lequel a doublé et a été rétabli aux niveaux de 2019. Par ailleurs, la Société a racheté environ 21 millions d'actions ordinaires pour un montant de 639 M$ aux termes de son offre publique de rachat, ce qui représente 1,4 % du flottant de Suncor au 31 janvier 2021, en plus de réduire sa dette nette de 522 M$. Après le quatrième trimestre de 2021, la Société a réalisé le rachat anticipé de ses billets de 4,50 % en circulation d'un montant de 182 M$ US, qui devaient initialement arriver à échéance au deuxième trimestre de 2022. En outre, le conseil d'administration a approuvé le renouvellement de l'offre publique de rachat de la Société visant le rachat d'environ 5 % des actions ordinaires émises et en circulation de Suncor au 31 janvier 2022, sur une période de douze mois et, simultanément, la TSX a accepté un avis déposé par Suncor pour renouveler son offre publique de rachat. La Société continue de réaliser des progrès en ce qui a trait à la fourchette de la dette nette visée pour 2025, qui se situe entre 12 G$ et 15 G$, et aux objectifs de rendement pour les actionnaires, ce qui démontre son engagement à renforcer le bilan et à redistribuer de la trésorerie aux actionnaires. « En 2021, nous avons réduit notre dette au rythme annuel le plus élevé de l'histoire de la Société et nous avons maximisé le rendement pour nos actionnaires au moyen de rachats d'actions accélérés et de dividendes, notamment en doublant nos dividendes au quatrième trimestre, a déclaré M. Little. La mise en œuvre de cette stratégie nous a permis de clore l'exercice avec un bilan amélioré, et nous sommes en bonne position pour réaliser nos initiatives stratégiques de 2022, qui sont axées sur l'excellence opérationnelle, le rendement pour les actionnaires et l'optimisation de nos activités de base existantes tout en poursuivant la réduction des émissions de carbone à l'échelle de notre chaîne de valeur. » Suncor a l'intention de placer la sécurité avant tout et de prioriser sa stratégie d'excellence opérationnelle, soutenue par la fiabilité des actifs et la gestion rigoureuse des dépenses en immobilisations et des charges d'exploitation. La Société continue à mettre l'accent sur l'optimisation des taux d'utilisation des installations de valorisation de Syncrude et du secteur Sables pétrolifères en augmentant la marge tirée de la production de pétrole brut synthétique grâce au dynamisme régional des actifs du secteur Sables pétrolifères et à la souplesse de son modèle intégré afin d'optimiser le débit de traitement des raffineries. Avec l'achèvement du plus important programme de maintenance annuel de l'histoire de la Société en 2021, la reprise des activités avec deux trains à Fort Hills et le taux d'utilisation des raffineries en aval le plus élevé de l'industrie, soutenu par des circuits de vente bien établis, la Société est positionnée pour accroître la production et les ventes de produits raffinés en 2022. Pour l'avenir, la Société s'est engagée à mettre l'accent sur la gestion rigoureuse des dépenses en immobilisations et des charges d'exploitation, et à réduire les charges d'exploitation décaissées par baril grâce à la poursuite des initiatives stratégiques et aux synergies prévues. Au quatrième trimestre, à titre d'exploitant de Syncrude, la Société a continué de progresser vers la réalisation de synergies pour les propriétaires de la coentreprise et est en voie d'atteindre les 100 M$ prévus en synergies brutes annuelles d'ici le début de 2022 ainsi que des synergies supplémentaires de 200 M$ prévues en 2022-2023. Les dépenses en immobilisation de 2021 de la Société étaient principalement axées sur la sécurité, la fiabilité à long terme et l'efficience des actifs d'exploitation de la Société. Pour l'avenir, grâce aux efficiences obtenues dans l'ensemble des activités et l'engagement de la Société en matière de gestion rigoureuse des dépenses en immobilisations, en 2022, la Société prévoit des dépenses en immobilisations de 4,7 G$, ce qui représente une baisse de 300 M$, ou de 6 %, par rapport au plafond précédemment annoncé de 5,0 G$, grâce à un programme axé principalement sur les dépenses en immobilisations de maintien, y compris l'optimisation des travaux de maintenance planifiés et des produits de queue. Les dépenses en immobilisations continueront d'être axées sur l'avancement de projets et d'investissements qui devraient rehausser la valeur de notre base d'actifs intégrée actuelle et accroître nos flux de trésorerie disponibles annuels de façon progressive et durable. La Société a poursuivi la mise en œuvre de ses initiatives en matière de flux de trésorerie disponibles supplémentaires en 2021, ce qui a donné lieu à une augmentation des produits et de la marge, ainsi qu'à une meilleure tenue des dépenses de gestion liées aux produits de queue, ce qui a permis d'obtenir des flux de trésorerie disponibles supplémentaires d'environ 465 M$. La Société continue de faire progresser un certain nombre d'initiatives stratégiques qui devraient contribuer aux flux de trésorerie disponibles supplémentaires de la Société, y compris l'optimisation du virage numérique de la mine, la centrale de cogénération à l'usine de base du secteur Sables pétrolifères, le projet de parc éolien Forty Mile et les investissements dans la technologie pour nos systèmes administratifs essentiels visant à améliorer l'efficience opérationnelle. Suncor croit que la mise en œuvre des technologies numériques stimulera l'excellence opérationnelle et créera une valeur ajoutée pour la Société. À mesure que la Société poursuit ses initiatives visant à accroître les flux de trésorerie disponibles, elle prévoit affecter des fonds supplémentaires pour accroître les distributions aux actionnaires. La Société continue de mettre l'accent sur la croissance stratégique de la production tirée des actifs existants, notamment en élaborant des projets de forage d'extension extracôtiers dans le secteur E&P. Au Royaume-Uni, la phase 2 de Buzzard, qui devrait prolonger la durée de production du champ existant, a produit ses premiers barils de pétrole au cours du quatrième trimestre de 2021. La phase 2 de Buzzard devrait atteindre sa capacité maximale en 2022 et ainsi ajouter une production brute d'environ 12 000 bep/j (production nette d'environ 3 500 bep/j pour Suncor) à la production existante de Buzzard. L'unité flottante de production, de stockage et de déchargement de Terra Nova se trouve en cale sèche en Espagne, où elle fait l'objet de travaux de maintenance. Elle devrait être de retour au Canada et reprendre ses activités avant la fin de 2022. Le projet visant à prolonger la durée de vie de l'actif Terra Nova, qui prolonge la durée de vie du champ Terra Nova d'environ une décennie, devrait procurer des rendements importants à Suncor. Au cours du quatrième trimestre de 2021, la Société a réalisé la vente de sa participation directe de 26,69 % dans le projet de mise en valeur de la zone Golden Eagle pour un produit brut de 250 M$ US, déduction faite des ajustements de clôture et autres coûts de clôture, en plus d'une contrepartie éventuelle future d'au plus 50 M$ US. La date de prise d'effet de la vente était le 1er janvier 2021. Suncor continue d'étendre ses activités énergétiques à faibles émissions, au moyen d'une gestion rigoureuse des dépenses en immobilisations grâce à des investissements stratégiques qui complètent ses activités existantes et mettent à profit ses capacités de base. Au quatrième trimestre 2021, Suncor a augmenté son investissement dans Recyclage Carbone Varennes, une usine de biocarburants située à Varennes, au Québec, qui convertira les déchets commerciaux et industriels non recyclables en biocarburants et en produits chimiques renouvelables. Suncor croit que cet investissement s'ajoute harmonieusement à ses activités existantes de biocarburants, et l'augmentation des investissements démontre l'engagement de Suncor à être un chef de file dans l'expansion mondiale des activités énergétiques. La Société détient également un placement en titres de capitaux propres dans LanzaJet, Inc., une entreprise vouée à la mise en marché de carburant d'aviation durable et de diesel renouvelable. La construction d'une bioraffinerie à des fins commerciales près de Soperton, en Géorgie, est bien avancée et devrait être mise en service vers la fin de 2022. Elle permettra à Suncor d'offrir de manière durable du carburant d'aviation à faibles émissions aux clients. Perspectives de la Société Suncor a révisé ses perspectives à l'égard des hypothèses sous-jacentes à ses prévisions concernant le contexte commercial pour l'exercice complet comme suit : le Brent Sullom Voe est passé de 73,00 $ US/b à 84,00 $ US/b, le WTI à Cushing est passé de 70,00 $ US/b à 80,00 $ US/b, le WCS à Hardisty est passé de 55,00 $ US/b à 68,00 $ US/b, la marge de craquage 2-1-1 au port de New York est passée de 21,00 $ US/b à 24,00 $ US/b et le cours au comptant au carrefour AECO est passé de 3,80 $/GJ à 3,75 $/GJ, à la suite de modifications dans la courbe des prix à terme pour le reste de l'exercice. En raison de ces mises à jour, la fourchette de la charge d'impôt exigible pour l'exercice complet est passée de 1,4 G$ à 1,7 G$ à une fourchette de 2,1 G$ à 2,4 G$. En outre, la fourchette des redevances à la Couronne au titre des activités du secteur Sables pétrolifères ont été mises à jour, passant d'une fourchette de 9 % à 12 % à une fourchette de 13 % à 16 %, la fourchette des redevances à la Couronne au titre de Fort Hills est passée de 2 % à 4 % à une fourchette de 3 % à 5 % et la fourchette des redevances à la Couronne au titre de Syncrude est passée de 10 % à 13 % à une fourchette de 16 % à 19 %. Les prévisions concernant les redevances pour la côte Est du Canada ont été revues pour passer d'une fourchette de 11 % à 15 % à une fourchette de 12 % à 16 %. Cette hausse des taux de redevances est attribuable aux prévisions plus élevées des prix de référence. Pour des précisions et des mises en garde sur les perspectives de Suncor pour 2022, visitez le suncor.com/perspectives-de-la-societe. Offre publique de rachat dans le cours normal des activités Après la clôture du quatrième trimestre de 2021, la TSX a accepté un avis déposé par Suncor en vue de renouveler son offre publique de rachat par l'intermédiaire de la TSX, de la Bourse de New York ou d'autres systèmes de négociation. L'avis prévoit qu'entre le 8 février 2022 et le 7 février 2023, Suncor pourra racheter aux fins d'annulation au plus 71 650 000 actions ordinaires, soit environ 5 % de ses actions ordinaires émises et en circulation à la date des présentes. Au 31 janvier 2022, 1 435 748 494 actions ordinaires de Suncor étaient émises et en circulation. Le nombre réel d'actions ordinaires qui pourraient être rachetées aux termes de l'offre publique de rachat et le calendrier des rachats seront déterminés par Suncor. Suncor estime que, selon le cours de ses actions ordinaires et d'autres facteurs pertinents, le rachat de ses propres actions représente une occasion de placement intéressante et est dans l'intérêt supérieur de la Société et de ses actionnaires. La Société ne s'attend pas à ce que la décision d'attribuer de la trésorerie pour racheter des actions ait une incidence sur sa stratégie à long terme. Aux termes de l'offre publique de rachat précédente de Suncor, dans sa version modifiée le 29 octobre 2021, Suncor a convenu de ne pas racheter plus de 106 700 000 actions ordinaires entre le 8 février 2021 et le 7 février 2022. Entre le 8 février 2021 et le 31 janvier 2022 et conformément à son offre publique de rachat précédente (dans sa version modifiée), Suncor a racheté 89 703 156 actions sur le marché libre pour environ 2,504 G$, à un prix moyen pondéré de 27,92 $ par action. Sous réserve de l'exemption au titre de l'achat en bloc à la disposition de Suncor à l'égard des rachats normalisés sur le marché libre aux termes de l'offre publique de rachat, Suncor limitera le rachat quotidien d'actions ordinaires de Suncor sur la TSX dans le cadre de l'offre publique de rachat à 25 % (2 483 448 actions ordinaires) ou moins du volume de négociation quotidien moyen des actions ordinaires de Suncor sur la TSX au cours des six mois précédents (9 933 793 actions ordinaires). Les rachats aux termes de l'offre publique de rachat prendront la forme de rachats sur le marché libre au cours des actions, et d'autres formes permises par les autorités en valeurs mobilières. Suncor s'attend à prendre part à un régime d'achat automatique d'actions lié aux rachats réalisés dans le cadre de l'offre publique de rachat le 8 février 2022. Mesures financières hors PCGR Certaines mesures financières du présent communiqué notamment le résultat d'exploitation ajusté, les fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés, la dette nette et les flux de trésorerie disponibles ainsi que les montants par action ou par baril connexes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Nous présentons ces mesures financières hors PCGR parce que notre direction les utilise pour analyser la performance des activités, l'endettement et la liquidité, le cas échéant, et qu'elles peuvent être utiles aux investisseurs pour les mêmes raisons. Ces mesures financières hors PCGR n'ont pas de définition normalisée et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, elles ne doivent pas être utilisées isolément ni comme substituts aux mesures de rendement établies conformément aux PCGR. Sauf indication contraire, ces mesures financières hors PCGR sont calculées et présentées de la même manière d'une période à l'autre. Des ajustements particuliers pourraient être pertinents pour certaines périodes seulement. À partir du quatrième trimestre de 2021, la Société a revu l'appellation des postes « résultat d'exploitation » et « fonds provenant de (affectés à) l'exploitation » pour les remplacer respectivement par « résultat d'exploitation ajusté » et « fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés » afin de mieux distinguer les mesures financières hors PCGR des mesures conformes aux PCGR comparables et de mieux refléter l'objectif de ces mesures. La composition des mesures demeure inchangée et, par conséquent, aucune période antérieure n'a été retraitée. Résultat d'exploitation ajusté Le résultat d'exploitation ajusté est une mesure financière hors PCGR qui se calcule en ajustant le résultat net en fonction d'éléments significatifs qui ne sont pas indicatifs de la performance au chapitre de l'exploitation. La direction utilise le résultat d'exploitation ajusté pour évaluer la performance au chapitre de l'exploitation parce qu'elle estime que cette mesure donne une comparaison plus juste entre les périodes. Un rapprochement du résultat d'exploitation ajusté et du résultat netest présenté précédemment dans le communiqué. Au premier trimestre de 2021, la Société a revu son calcul du résultat d'exploitation ajusté, qui constitue une mesure financière hors PCGR, afin d'exclure les (profits latents) pertes latentes sur instruments financiers dérivés qui sont comptabilisés à la juste valeur dans les autres produits (pertes) et d'ainsi mieux harmoniser l'incidence des activités sur le résultat avec les éléments sous-jacents gérés en fonction du risque. Les chiffres de la période comparative ont été retraités pour refléter ce changement. Au premier trimestre de 2021, la Société a revu son calcul du résultat d'exploitation ajusté, afin d'exclure les (profits latents) pertes latentes sur instruments financiers dérivés qui sont comptabilisés à la juste valeur dans les autres produits (pertes) et d'ainsi mieux harmoniser l'incidence des activités sur le résultat avec les éléments sous-jacents gérés en fonction du risque. Les chiffres des périodes comparatives ont été retraités pour refléter ce changement. Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés Les fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés sont une mesure financière hors PCGR qui consiste à ajuster une mesure conforme aux PCGR, à savoir les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, en fonction des variations du fonds de roulement hors trésorerie et que la direction utilise pour analyser la performance au chapitre de l'exploitation et la liquidité. Les variations du fonds de roulement hors trésorerie peuvent subir l'incidence, entre autres facteurs, de la volatilité des prix des marchandises, du calendrier des achats des charges d'alimentation destinées aux activités extracôtières et des paiements relatifs aux taxes sur les marchandises et à l'impôt sur le résultat, du calendrier des flux de trésorerie liés aux créances et aux dettes et des variations des stocks qui, de l'avis de la direction, réduisent la comparabilité d'une période à l'autre. Trimestres clos les 31 décembre Sables

pétrolifères

Exploration et

production

Raffinage et

commercialisation

Siège social et

éliminations

Total

(en millions de dollars) 2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Résultat net 896

(293 ) 465

(379 ) 450

268

(258 ) 236

1 553

(168 ) Ajustements pour :



















Charge d'amortissement et d'épuisement et pertes de valeur 1 237

1 058

129

835

243

207

21

20

1 630

2 120

Impôt sur le résultat différé (11 ) (154 ) (2 ) (160 ) 45

(53 ) (28 ) 43

4

(324 ) Charge de désactualisation 61

55

15

13

1

1

-

-

77

69

Profit de change latent sur la dette libellée en dollars américains -

-

-

-

-

-

(25 ) (602 ) (25 ) (602 ) Variation de la juste valeur des instruments financiers et des stocks

de négociation 8

49

42

5

-

(9 ) -

-

50

45

(Profit) perte à la cession d'actifs (4 ) 1

(227 ) -

(1 ) (18 ) -

9

(232 ) (8 ) Perte sur l'extinction d'une dette à

long terme -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rémunération fondée sur des actions 36

25

4

3

21

15

64

52

125

95

Prospection -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Règlement de passifs liés au démantèlement et à la remise en état (71 ) (41 ) 1

-

(6 ) (7 ) -

-

(76 ) (48 ) Autres 23

29

(2 ) (5 ) 12

11

5

7

38

42

Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés 2 175

729

425

312

765

415

(221 ) (235 ) 3 144

1 221

Variation du fonds de roulement hors trésorerie















(529 ) (407 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation















2 615

814

Exercices clos les 31 décembre Sables

pétrolifères

Exploration et

production

Raffinage et

commercialisation

Siège social et

éliminations

Total

(en millions de dollars) 2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Résultat net 2 147

(3 796 ) 1 285

(832 ) 2 178

866

(1 491 ) (557 ) 4 119

(4 319 ) Ajustements pour :



















Charge d'amortissement et d'épuisement et pertes de valeur 4 585

6 430

324

2 147

853

867

88

82

5 850

9 526

Impôt sur le résultat différé (51 ) (797 ) 33

(321 ) 113

(24 ) (39 ) 23

56

(1 119 ) Charge de désactualisation 240

224

58

48

6

6

-

-

304

278

Profit de change latent sur la dette libellée en dollars américains -

-

-

-

-

-

(113 ) (312 ) (113 ) (312 ) Variation de la juste valeur des

instruments financiers et des stocks de

négociation (66 ) 81

3

(17 ) 50

44

-

-

(13 ) 108

(Profit) perte à la cession d'actifs (4 ) (1 ) (227 ) -

(19 ) (24 ) (7 ) 9

(257 ) (16 ) Perte sur l'extinction d'une dette à

long terme -

-

-

-

-

-

80

-

80

-

Rémunération fondée sur des actions 61

(59 ) 5

(9 ) 34

(36 ) 105

(134 ) 205

(238 ) Prospection -

-

-

80

-

-

-

-

-

80

Règlement de passifs liés au démantèlement et à la remise en état (245 ) (212 ) (1 ) (7 ) (17 ) (12 ) -

-

(263 ) (231 ) Autres 179

116

(2 ) (35 ) 57

21

55

17

289

119

Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés 6 846

1 986

1 478

1 054

3 255

1 708

(1 322 ) (872 ) 10 257

3 876

Variation du fonds de roulement hors trésorerie















1 507

(1 201 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation















11 764

2 675

Dette nette et dette totale La dette nette et la dette totale sont des mesures financières hors PCGR que la direction utilise pour analyser la situation financière de la Société. La dette totale se compose de la dette à court terme, de la tranche courante de la dette à long terme, de la tranche courante des obligations locatives à long terme, de la dette à long terme et des obligations locatives à long terme (qui sont toutes des mesures conformes aux PCGR). La dette nette correspond à la dette totale diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (une mesure conforme aux PCGR).



31 décembre



31 décembre

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

2021



2020

Dette à court terme

1 284



3 566

Tranche courante de la dette à long terme

231



1 413

Tranche courante des obligations locatives à long terme

310



272

Dette à long terme

13 989



13 812

Obligations locatives à long terme

2 540



2 636

Dette totale

18 354



21 699

Moins la trésorerie et ses équivalents

2 205



1 885

Dette nette

16 149



19 814

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure financière hors PCGR calculée en déduisant des fonds provenant de l'exploitation ajustés, les dépenses en immobilisations, y compris les intérêts incorporés à l'actif. Les flux de trésorerie disponibles rendent compte de la trésorerie disponible pour accroître les distributions aux actionnaires et financer les investissements de croissance. La direction utilise ces mesures pour évaluer la capacité de la Société à accroître les distributions aux actionnaires et à financer ses investissements de croissance. Mise en garde - renseignements de nature prospective Le présent communiqué contient certaines informations et certains énoncés de nature prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs du présent communiqué incluent des références à ce qui suit : les attentes de Suncor selon lesquelles elle exploitera l'actif Fort Hills à des taux d'utilisation moyens de 90 % pendant tout l'exercice 2022; les énoncés concernant la phase 2 de Buzzard, notamment les attentes selon lesquelles ce projet prolongera la durée de production du champ existant et lui permettra d'atteindre sa capacité maximale de production brute de 12 000 bep/j (production nette d'environ 3 500bep/j pour Suncor) en 2022; les énoncés concernant la stratégie et les cibles de répartition du capital de Suncor, notamment en ce qui concerne les redistributions aux actionnaires, la réduction de la dette et les dividendes, à savoir les attentes selon lesquelles Suncor continuera à accélérer la réduction de sa dette nette; la Société poursuivra ses progrès vers l'atteinte de sa cible d'endettement net de 12 G$ à 15 G$ pour 2025 et l'atteinte de ses cibles de redistributions aux actionnaires afin de démontrer son engagement envers l'affermissement de son bilan financier et la redistribution de trésorerie aux actionnaires; Suncor mettra l'accent sur la gestion rigoureuse des dépenses en immobilisations et des charges d'exploitation ainsi que sur la réduction de ses charges d'exploitation décaissées par baril; les attentes de Suncor selon lesquelles elle réalisera des dépenses en immobilisations de 4,7 G$ grâce à un programme axé principalement sur les dépenses en immobilisations de maintien, y compris l'optimisation des travaux de maintenance planifiés et des produits de queue et selon lesquelles les dépenses en immobilisations continueront d'être axées sur l'avancement de projets et d'investissements qui devraient rehausser la valeur de notre base d'actifs intégrée actuelle et accroître nos flux de trésorerie disponibles annuels de façon progressive et durable; le fait que Suncor s'estime bien placée pour réaliser ses initiatives stratégiques 2022 visant l'excellence opérationnelle, les redistributions aux actionnaires et l'optimisation de ses activités de base existantes, tout en poursuivant la réduction des émissions de carbone dans l'ensemble de la chaîne de valeur, et le fait que Suncor a l'intention de placer la sécurité avant tout et de prioriser sa stratégie d'excellence opérationnelle, soutenue par la fiabilité des actifs et la gestion rigoureuse des dépenses en immobilisations et des charges d'exploitation; les attentes selon lesquelles la Société continuera à mettre l'accent sur l'optimisation des taux d'utilisation des installations de valorisation de Syncrude et du secteur Sables pétrolifères en augmentant la marge tirée de la production de pétrole brut synthétique grâce au dynamisme régional des actifs du secteur Sables pétrolifères et à la souplesse de son modèle intégré afin d'optimiser le débit de traitement des raffineries; le fait que Suncor s'estime en bonne position pour accroître sa cadence de production et les ventes de produits raffinés en 2022, et les motifs qui sous-tendent cette idée; le fait que Suncor est en bonne voie de réaliser, au début de 2022, des synergies brutes annuelles de 100 M$ pour les coentrepreneurs du projet Syncrude ainsi que des synergies supplémentaires de 200 M$ prévues en 2022-2023; les attentes de Suncor à l'égard du projet Terra Nova, notamment en ce qui a trait au projet visant à prolonger la durée de vie de l'actif, lequel devrait accroître la durée de production d'environ 10 ans et le calendrier des travaux de maintenance de l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement de Terra Nova; les énoncés concernant les initiatives et les investissements stratégiques de Suncor, notamment les attentes selon lesquelles ceux-ci contribueront aux flux de trésorerie disponibles supplémentaires de la Société, le fait que Suncor est d'avis que la mise en œuvre de technologies numériques favorisera l'excellence opérationnelle et dégagera de la valeur au profit de la Société; le fait que Suncor estime que l'investissement qu'elle a réalisé dans l'usine de biocarburants Recyclage Carbone Varennes viendra compléter ses activités actuelles dans le secteur des biocarburants; les énoncés concernant la participation de Suncor dans LanzaJet, Inc., y compris les attentes à l'égard de la mise en service vers la fin de 2022 de la bioraffinerie à des fins commerciales, ce qui permettra à Suncor d'offrir de manière durable du carburant d'aviation à faibles émissions aux clients; les énoncés concernant l'offre publique de rachat de la Société, notamment le montant, le calendrier et les modalités des rachats effectués dans le cadre de celle-ci, le fait que, selon le cours des actions ordinaires de la Société et autres facteurs déterminants, le rachat des actions ordinaires de la Société pourrait s'avérer un investissement intéressant et avantageux pour la Société et ses actionnaires, et l'attente selon laquelle la décision d'attribuer de la trésorerie au rachat d'actions ne compromettra pas la stratégie de croissance à long terme de la Société, pas plus que le fait que Suncor s'attend à prendre part à un régime d'achat automatique d'actions lié aux rachats réalisés dans le cadre de l'offre publique de rachat le 8 février 2022; et les perspectives de Suncor pour l'ensemble de l'exercice en ce qui concerne les redevances à la Couronne liées aux activités du secteur Sables pétrolifères, les redevances à la Couronne liées à Fort Hills, les redevances à la Couronne liées à Syncrude, les redevances à la Couronne liées à la côte Est du Canada et la charge d'impôt exigible, ainsi que les hypothèses sous-jacentes à ses prévisions concernant le contexte commercial à l'égard du Brent Sullom Voe, du WTI à Cushing, du WCS à Hardisty, de la marge de craquage 2-1-1 au port de New York et du cours au comptant au carrefour AECO. En outre, tous les autres énoncés et autres informations traitant de la stratégie de croissance de Suncor, de ses décisions en matière de dépenses et d'investissements prévus et futurs, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats opérationnels et des résultats financiers, et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés et renseignements prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend », « prévoit », « estimations », « planifie », « prévu », « entend », « croit », « projets », « indique », « pourrait », « se concentre », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « peut » et autres expressions analogues. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses de Société à la lumière de l'information qui était à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l'exactitude des estimations des réserves; les impacts négatifs actuels et potentiels de la pandémie de COVID-19, y compris les prochaines vagues potentielles ainsi que toutes les politiques associées aux restrictions commerciales actuelles, les consignes de confinement et les interdictions de rassemblements; les prix des marchandises, les taux d'intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et de l'équipement; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois et les politiques gouvernementales applicables; les taux de production futurs et la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre, des services et de l'infrastructure; la capacité des tiers à remplir leurs obligations face à Suncor; le développement et l'exécution des projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers. Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment. La notice annuelle de Suncor et le rapport annuel aux actionnaires, chacun daté du 24 février 2021, le formulaire 40-F daté du 25 février 2021, le rapport aux actionnaires de Suncor pour le quatrième trimestre de 2021 daté du 2 février 2022 et les autres documents que Suncor dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com, en consultant le site de la Société au suncor.com/fr-ca/investisseurs/rapports-financiers ou en consultant le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances. Mise en garde - BEP Certains volumes de gaz naturel ont été convertis en barils équivalent pétrole (bep) en supposant qu'un baril est l'équivalent de six mille pieds cubes de gaz naturel. Les mesures exprimées en bep peuvent être trompeuses, surtout si on les considère isolément. Le ratio de conversion d'un baril de pétrole brut ou de liquides de gaz naturel à six mille pieds cubes de gaz naturel repose sur une méthode de conversion d'équivalence énergétique applicable surtout à la pointe du brûleur et ne représente pas nécessairement une équivalence de la valeur à la tête du puits. Étant donné que le ratio de valeur basé sur le prix actuel du pétrole brut par rapport à celui du gaz naturel diffère considérablement de l'équivalence d'énergie de 6:1, l'utilisation d'un ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut être trompeuse. Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada, avec une équipe globale composée de plus de 30 000 personnes. Les activités de Suncor comprennent notamment le développement, la production et la valorisation des sables pétrolifères, la production pétrolière et gazière extracôtière, le raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et notre réseau national de distribution des ventes au détail Petro-Canada (comprenant maintenant notre Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ). À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, tout en misant sur la croissance rentable d'un portefeuille de sources d'énergie renouvelable et en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York. - 30 - Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur Twitter @Suncor. Le rapport aux actionnaires pour le quatrième trimestre de 2021 de Suncor, les états financiers et les notes (non audités) peuvent être téléchargés à partir de suncor.com/rapportsfinanciers. Pour écouter la webdiffusion portant sur les résultats du quatrième trimestre de Suncor, veuillez visiter suncor.com/webdiffusions. Demandes des médias :

