Sauf indication contraire, toute l'information financière est non auditée et présentée en dollars canadiens, et elle est tirée des états financiers consolidés résumés de la Société, qui sont fondés sur les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») du Canada, plus précisément les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »), et qui ont été préparés conformément à la Norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire. Les volumes de production sont présentés selon la participation directe avant redevances, sauf pour les valeurs de production liées aux activités de la Société en Libye, qui sont présentées selon un prix raisonnable. Certaines mesures financières dans le présent communiqué (fonds provenant de l'exploitation ajustés, résultat d'exploitation ajusté, flux de trésorerie disponibles et dette nette) ne sont pas prescrites par les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») du Canada. Se reporter à la rubrique « Mesures financières hors PCGR » du présent communiqué. Les informations concernant les activités du secteur Sables pétrolifères ne tiennent pas compte des participations de Suncor Énergie Inc. dans Fort Hills et Syncrude.

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 8 novembre 2023) - Suncor Énergie (TSX: SU) (NYSE: SU)

La Société a généré des fonds provenant de l'exploitation ajustés de 3,6 G$ et un résultat d'exploitation ajusté de 2,0 G$.





La Société a redistribué près de 1,0 G$ aux actionnaires au moyen de dividendes de 676 M$ et de rachats d'actions de 300 M$.





La Société a affiché une production en amont totale de 690 500 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j), ce qui s'explique par le taux d'utilisation combinée des installations de valorisation de plus de 100 % en dehors des périodes d'exécution de travaux de maintenance planifiés et l'excellent rendement soutenu des actifs in situ , facteurs contrebalancés en partie par la cession d'actifs dans le secteur Exploration et production (« E&P »).





L'excellente performance au chapitre de l'exploitation des raffineries s'est traduite par un taux d'utilisation de 99 %.





La Société a réalisé avec succès les premiers travaux de révision complets à Fort Hills et, après la clôture du trimestre, achevé d'importants travaux de révision planifiés portant sur l'unité de valorisation 2.





Après la clôture du trimestre, une entente visant l'achat de la participation directe restante de 31,23 % dans Fort Hills pour un montant de 1,468 G$ a été conclue.

« Nous avons généré des fonds provenant de l'exploitation ajustés de plus de 3,6 G$ et redistribué près de 1,0 G$ aux actionnaires au cours du trimestre à l'étude », a déclaré Rich Kruger, président et chef de la direction de Suncor. « En dehors des périodes d'exécution de travaux de maintenance planifiés, les taux d'utilisation de nos installations de valorisation et de nos raffineries ont été supérieurs à 100 %, ce qui souligne notre excellente performance au chapitre de l'exploitation au cours du troisième trimestre. »

Résultats du troisième trimestre

Faits saillants financiers T3 T2 T3 (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2023 2023 2022 Bénéfice net 1 544 1 879 (609) Par action ordinaire1) (en dollars) 1,19 1,44 (0,45) Résultat d'exploitation ajusté2) 1 980 1 253 2 565 Par action ordinaire1), 2) (en dollars) 1,52 0,96 1,88 Fonds provenant de l'exploitation ajustés2) 3 634 2 655 4 473 Par action ordinaire1), 2) (en dollars) 2,80 2,03 3,28 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 4 184 2 803 4 449 Par action ordinaire1) (en dollars) 3,22 2,14 3,26 Dépenses en immobilisations et frais de prospection3) 1 512 1 551 1 336 Flux de trésorerie disponibles2) 2 057 1 042 3 094 Dividende par action ordinaire (en dollars) 0,52 0,52 0,47 Rachats d'actions par action ordinaire4) (en dollars) 0,23 0,52 0,76 Rendements pour les actionnaires5) 976 1 363 1 668 Dette nette2) 12 995 14 394 14 584









T3 T2 T3 Faits saillants de l'exploitation 2023 2023 2022 Production en amont totale (kbep/j) 690,5 741,9 724,1 Taux d'utilisation des raffineries (%) 99 85 100

1) De base par action.

2) Mesures financières hors PCGR ou comprend des mesures financières hors PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures financières hors PCGR » du présent communiqué de presse.

3) Exclut les intérêts incorporés à l'actif et les dépenses en immobilisations liées à des actifs auparavant détenus en vue de la vente.

4) Les rachats d'actions par action ordinaire correspondent au coût total des rachats d'actions divisé par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation pour la période applicable.

5) Comprend les dividendes versés sur les actions ordinaires et les rachats d'actions ordinaires.

Résultats financiers

Rapprochement du résultat d'exploitation ajusté1)





T3 T2

T3 (en millions de dollars) 2023 2023 2022 Bénéfice net (perte nette) 1 544 1 879 (609) Perte de change latente (profit de change latent) sur la dette libellée en dollars américains

256

(244)

723 Perte latente (profit latent) sur les activités de gestion des risques 13 (10) (7) Décomptabilisation et dépréciation d'actifs 253 - 3 397 (Profit) perte sur cession importante - (607) 65 Charge de restructuration - 275 - Comptabilisation d'un produit d'assurance - - (147) Recouvrement d'impôt sur le résultat au titre des ajustements du résultat d'exploitation ajusté

(86)

(40)

(857) Résultat d'exploitation ajusté1) 1 980 1 253 2 565

1) Mesure financière hors PCGR. Tous les éléments de rapprochement sont présentés avant impôt et ajustés pour tenir compte de l'impôt sur le résultat présenté au poste « Recouvrement d'impôt sur le résultat au titre des ajustements du résultat d'exploitation ajusté ». Se reporter à la rubrique « Mesures financières hors PCGR » du présent communiqué de presse.

Le résultat d'exploitation ajusté de Suncor s'est établi à 1,980 G$ (1,52 $ par action ordinaire) au troisième trimestre de 2023, en comparaison de 2,565 G$ (1,88 $ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison essentiellement de la diminution des prix obtenus pour le pétrole brut attribuable à la conjoncture économique difficile au cours du trimestre à l'étude, de la hausse des redevances et de la baisse des volumes de ventes du secteur E&P du fait de la cession d'actifs, facteurs atténués en partie par l'augmentation des marges brutes de raffinage et de commercialisation calculées selon la méthode d'évaluation des stocks du premier entré, premier sorti (la « méthode PEPS ») du fait de l'incidence de l'amélioration des prix de référence au cours du trimestre, par l'accroissement des volumes de ventes du secteur Sables pétrolifères et par la baisse de l'impôt sur le résultat.





Le bénéfice net de Suncor s'est établi à 1,544 G$ (1,19 $ par action ordinaire) pour le troisième trimestre de 2023, en comparaison d'une perte nette de 609 M$ (0,45 $ par action ordinaire) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. En plus des facteurs qui ont eu une incidence sur le résultat d'exploitation ajusté, les éléments de rapprochement présentés dans le tableau ci-dessus ont influé sur le bénéfice net (la perte nette) du troisième trimestre de 2023 et du trimestre correspondant de l'exercice précédent.





Les fonds provenant de l'exploitation ajustés se sont établis à 3,634 G$ (2,80 $ par action ordinaire) au troisième trimestre de 2023, en comparaison de 4,473 G$ (3,28 $ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent, et ils reflètent l'incidence des mêmes facteurs que ceux qui ont influé sur le résultat d'exploitation ajusté mentionnés plus haut. Les fonds provenant de l'exploitation ajustés du troisième trimestre de 2022 reflètent également la comptabilisation, dans le poste « Autres produits (pertes) », d'un produit d'assurance de 147 M$ lié aux actifs de la Société en Libye.





Suncor a enregistré des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, qui comprennent les variations du fonds de roulement hors trésorerie, de 4,184 G$ (3,22 $ par action ordinaire) au troisième trimestre de 2023, en comparaison de 4,449 G$ (3,26 $ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent.





Le total des charges d'exploitation, frais de vente et frais généraux de Suncor s'est élevé à 3,124 G$ au troisième trimestre de 2023, contre 3,075 G$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui découle principalement d'une charge de rémunération fondée sur des actions comptabilisée au cours du trimestre à l'étude, de l'augmentation des charges d'exploitation liées à la participation directe supplémentaire de la Société dans Fort Hills, qui a été acquise au cours du premier trimestre de 2023 et de l'intensification des activités minières de la Société. Cette augmentation a été en partie contrebalancée par la baisse des prix du gaz naturel et par la diminution des charges d'exploitation qui a résulté des cessions d'actifs à l'étranger réalisées par le secteur E&P.





Au 30 septembre 2023, la dette nette de Suncor s'élevait à 12,995 G$, ce qui représente une réduction de 1,399 G$ par rapport au 30 juin 2023, du fait de la diminution de la dette à court terme. La Société prévoit une augmentation du solde de sa dette nette au quatrième trimestre de 2023 en raison de l'acquisition prévue de la participation directe résiduelle dans Fort Hills.

Résultats d'exploitation



T3 T2 T3 (en kb/j, à moins d'indication contraire) 2023 2023 2022 Total de la production de bitume du secteur Sables pétrolifères 787,0 814,3 764,1 Production de pétrole brut synthétique et de diesel 488,9 521,6 416,6 Diesel consommé à l'interne et transferts internes (19,6) (16,6) (11,5) Production valorisée - production nette de pétrole brut synthétique et de diesel 469,3 505,0 405,1 Production de bitume 207,7 200,2 251,0 Transferts internes de bitume (30,9) (26,1) (10,1) Production de bitume non valorisé 176,8 174,1 240,9 Total de la production du secteur Sables pétrolifères 646,1 679,1 646,0 Exploration et production (kbep/j) 44,4 62,8 78,1 Production en amont totale (kbep/j) 690,5 741,9 724,1 Taux d'utilisation des raffineries (%) 99 85 100 Pétrole brut traité par les raffineries 463,2 394,4 466,6

La production totale de bitume du secteur Sables pétrolifères a augmenté au troisième trimestre de 2023 par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'explique principalement par les répercussions qu'avaient eues, au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent, les importants travaux de révision planifiés menés à Syncrude et par l'excellent rendement soutenu des actifs in situ de la Société, en partie contrebalancés par la diminution de la production de bitume enregistrée par le secteur Sables pétrolifères, en raison des travaux de révision planifiés et à Fort Hills, où l'incidence des travaux de révision planifiés a neutralisé entièrement l'augmentation de la participation directe de la Société.





La production nette de pétrole brut synthétique de la Société a augmenté pour s'établir à 469 300 b/j pour le troisième trimestre de 2023, ce qui représente des taux d'utilisation combinée de 88 %, en comparaison de 405 100 b/j et 75 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison de la diminution des travaux de maintenance planifiés au cours de la période à l'étude et des taux d'utilisation de plus de 100 % des installations de valorisation en dehors des périodes d'exécution de travaux de maintenance planifiés.





La production de bitume non valorisé commercialisable de la Société a diminué pour s'établir à 176 800 b/j au troisième trimestre de 2023, contre 240 900 b/j au trimestre correspondant de l'exercice précédent, la Société ayant tiré parti de la flexibilité de ses actifs régionaux pour maximiser la disponibilité des installations de valorisation pour la production de bitume aux installations in situ et à Fort Hills au cours du trimestre à l'étude.





À Fort Hills, les premiers travaux de révision complets ont été achevés avec succès au cours du trimestre, et l'actif a repris la production de façon graduelle et sécuritaire pour atteindre sa capacité nominale durant le trimestre. Après la clôture du trimestre, d'importants travaux de révision planifiés portant sur l'unité de valorisation 2 et des travaux de maintenance planifiés menés à Firebag ont été achevés avec succès et les deux actifs ont repris la production de façon graduelle et sécuritaire pour atteindre leur capacité nominale.





La production du secteur E&P a reculé au troisième trimestre de 2023 par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'explique principalement par la cession d'actifs internationaux.





Le débit de traitement du brut par les raffineries s'est établi à 463 200 b/j et le taux d'utilisation des raffineries s'est chiffré à 99 % au troisième trimestre de 2023, contre 466 600 b/j et 100 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui rend compte des taux d'utilisation élevés affichés par l'ensemble des raffineries au cours des deux périodes.





Les ventes de produits raffinés au troisième trimestre de 2023, qui se sont établies à 574 100 b/j, ont avoisiné celles de 577 300 b/j inscrites pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Mises à jour concernant la Société et la stratégie

Accord visant l'acquisition de la participation restante dans Fort Hills. Après la clôture du troisième trimestre de 2023, Suncor a conclu un accord en vue d'acquérir TotalEnergies EP Canada Ltd, qui détient une participation directe de 31,23 % dans Fort Hills, pour un montant de 1,468 G$, avant les ajustements de clôture et les autres coûts liés à la clôture. Toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été reçues, et la date de prise d'effet de la transaction sera le 1 er avril 2023, sous réserve de la clôture, qui devrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2023.





Après la clôture du troisième trimestre de 2023, Suncor a conclu un accord en vue d'acquérir TotalEnergies EP Canada Ltd, qui détient une participation directe de 31,23 % dans Fort Hills, pour un montant de 1,468 G$, avant les ajustements de clôture et les autres coûts liés à la clôture. Toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été reçues, et la date de prise d'effet de la transaction sera le 1 avril 2023, sous réserve de la clôture, qui devrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2023. Remise en service à Terra Nova. Les activités de mise en service sont quasi-achevées en ce qui a trait au navire de production, de stockage et de déchargement Terra Nova à la suite de l'achèvement du projet visant à prolonger la durée de vie des actifs de Terra Nova. La production de l'actif devrait redémarrer en toute sécurité au cours du quatrième trimestre.

« Je suis heureux que nous ayons fait l'acquisition de la participation directe restante dans Fort Hills », a déclaré M. Kruger. « Cette transaction ajoute à notre portefeuille 61 000 b/j de capacité de production de bitume de haute qualité, fait progresser notre stratégie à long terme en assurant l'approvisionnement en bitume pour alimenter nos installations de valorisation de l'usine de base et s'appuie sur notre modèle intégré de premier ordre. Nous continuerons de maximiser la valeur en profitant des occasions de synergie régionale à l'échelle de notre base d'actifs de sables pétrolifères, ajoutant ainsi de la valeur à long terme pour les actionnaires. »

Mises à jour sur les perspectives de la Société

Aucune modification n'a été apportée aux fourchettes prévisionnelles de la Société publiées le 8 mai 2023.

Pour des précisions et des mises en garde sur les perspectives de Suncor pour 2023, visitez le https://www.suncor.com/fr-ca/investisseurs/perspectives-de-la-societe.

Mesures financières hors PCGR

Certaines mesures financières contenues dans le présent communiqué, à savoir les fonds provenant de l'exploitation ajustés, le résultat d'exploitation ajusté, les flux de trésorerie disponibles et la dette nette, ainsi que les montants par action ou par baril connexes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Nous présentons ces mesures financières hors PCGR parce que notre direction les utilise pour analyser la performance des activités, l'endettement et la liquidité, le cas échéant, et qu'elles peuvent être utiles aux investisseurs pour les mêmes raisons. Ces mesures financières hors PCGR n'ont pas de définition normalisée et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, elles ne doivent pas être utilisées isolément ni comme substituts aux mesures de rendement établies conformément aux PCGR. Sauf indication contraire, ces mesures financières hors PCGR sont calculées et présentées de la même manière d'une période à l'autre. Des ajustements particuliers pourraient être pertinents pour certaines périodes seulement.

Résultat d'exploitation ajusté

Le résultat d'exploitation ajusté est une mesure financière hors PCGR qui se calcule en ajustant le résultat net en fonction d'éléments significatifs qui ne sont pas indicatifs de la performance au chapitre de l'exploitation. La direction utilise le résultat d'exploitation ajusté pour évaluer la performance au chapitre de l'exploitation parce qu'elle estime que cette mesure donne une comparaison plus juste entre les périodes. Un rapprochement entre le résultat d'exploitation ajusté et le résultat net est présenté ailleurs dans le présent communiqué.

Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés

Les fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés sont une mesure financière hors PCGR qui consiste à ajuster une mesure conforme aux PCGR, à savoir les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, en fonction des variations du fonds de roulement hors trésorerie et que la direction utilise pour analyser la performance au chapitre de l'exploitation et la liquidité. Les variations du fonds de roulement hors trésorerie peuvent subir l'incidence, entre autres facteurs, de la volatilité des prix des marchandises, du calendrier des achats des charges d'alimentation destinées aux activités extracôtières et des paiements relatifs aux taxes sur les marchandises et à l'impôt sur le résultat, du calendrier des flux de trésorerie liés aux créances et aux dettes et des variations des stocks qui, de l'avis de la direction, réduisent la comparabilité d'une période à l'autre.

Trimestres clos les 30 septembre Sables

pétrolifères Exploration et

production Raffinage et

commercialisation Siège social et

éliminations Impôt sur le

résultat Total



(en millions de dollars) 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

2023 2022 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat



1 407



(1 193)



227



637



1 274



753



(774)



(676)



-



-



2 134



(479) Ajustements pour :























Charge d'amortissement et d'épuisement et pertes de valeur







1 367







4 463







115







141







234







207







28







41







-







-







1 744







4 852 Charge de désactualisation

115

64

14

15

3

3

-

(1)

-

-

132

81 Perte de change latente sur la dette libellée en dollars américains







-







-







-







-







-







-







256







723







-







-







256







723 Variation de la juste valeur des instruments financiers et des stocks de négociation









47









(44)









11









44









(43)









196









-









-









-









-









15









196 (Profit) perte à la cession d'actifs



(39)



(1)



-



65



(8)



1



(2)



-



-



-



(49)



65 Rémunération fondée sur des actions



78



(8)



6



(1)



34



(6)



106



(14)



-



-



224



(29) Règlement de passifs liés au démantèlement et à la remise en état







(67)







(56)







(1)







(1)







(7)







(7)







-







-







-







-







(75)







(64) Autres 21 32 - (6) (5) 27 18 27 - - 34 80 Charge d'impôt exigible

-

-

-

-

-

-

-

-

(781)

(952)

(781)

(952) Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés





2 929





3 257





372





894





1 482





1 174





(368)





100





(781)





(952)





3 634





4 473 Variation du fonds de roulement hors trésorerie























550



(24) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation























4 184



4 449

Périodes de neuf mois closes les 30 septembre Sables

pétrolifères Exploration et

production Raffinage et

commercialisation Siège social et

éliminations Impôt sur le résultat Total



(en millions de dollars) 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat



4 151



4 008



1 558



2 643



2 785



4 177



(1 295)



(2 050)



-



-



7 199



8 778 Ajustements pour :























Charge d'amortissement et d'épuisement et pertes de valeur







3 688







6 847







384







(235)







678







618







87







91







-







-







4 837







7 321 Charge de désactualisation

344

185

49

45

6

6

-

(1)

-

-

399

235 Perte de change latente sur la dette libellée en dollars américains







-







-







-







-







-







-







15







929







-







-







15







929 Variation de la juste valeur des instruments financiers et des stocks de négociation









92









(87)









(2)









5









1









71









-









-









-









-









91









(11) (Profit) perte à la cession d'actifs



(39)



(2)



(608)



65



(26)



(10)



(322)



-



-



-



(995)



53 Rémunération fondée sur des actions



41



73



8



1



15



20



(24)



67



-



-



40



161 Règlement de passifs liés au démantèlement et à la remise en état







(256)







(203)







(5)







(19)







(19)







(12)







-







(1)







-







-







(280)







(235) Autres 53 81 - (46) 17 28 (17) (2) - - 53 61 Charge d'impôt exigible

-

-

-

-

-

-

-

-

(2 068)

(3 380)

(2 068)

(3 380) Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés





8 074





10 902





1 384





2 459





3 457





4 898





(1 556)





(967)





(2 068)





(3 380)





9 291





13 912 Variation du fonds de roulement hors trésorerie























(1 265)



(2 156) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation























8 026



11 756

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure financière hors PCGR calculée en déduisant des fonds provenant de l'exploitation ajustés, les dépenses en immobilisations, y compris les intérêts incorporés à l'actif. Les flux de trésorerie disponibles rendent compte de la trésorerie disponible pour accroître les distributions aux actionnaires et réduire la dette. La direction utilise cette mesure pour évaluer la capacité de la Société à accroître les distributions aux actionnaires et à financer ses investissements de croissance.

Trimestres clos les 30 septembre Sables pétrolifères Exploration et production Raffinage et

commercialisation Siège social et éliminations Impôt sur le résultat Total (en millions de dollars) 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés



2 929



3 257



372



894



1 482



1 174



(368)



100



(781)



(952)



3 634



4 473 Dépenses en immobilisations, y compris les intérêts incorporés à l'actif1)





(1 175)





(1 048)





(187)





(132)





(195)





(165)





(20)





(34)





-





-





(1 577)





(1 379) Flux de trésorerie disponibles

1 754

2 209

185

762

1 287

1 009

(388)

66

(781)

(952)

2 057

3 094

Périodes de neuf mois closes les 30 septembre Sables pétrolifères Exploration et production Raffinage et

commercialisation Siège social et éliminations Impôt sur le résultat Total (en millions de dollars) 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés



8 074



10 902



1 384



2 459



3 457



4 898



(1 556)



(967)



(2 068)



(3 380)



9 291



13 912 Dépenses en immobilisations, y compris les intérêts incorporés à l'actif1)





(3 028)





(2 621)





(507)





(330)





(697)





(558)





(44)





(176)





-





-





(4 276)





(3 685) Flux de trésorerie disponibles

5 046

8 281

877

2 129

2 760

4 340

(1 600)

(1 143)

(2 068)

(3 380)

5 015

10 227

1) Exclut des dépenses en immobilisations liées à des actifs détenus en vue de la vente de néant au troisième trimestre de 2023 et de 108 M$ au cours des neuf premiers mois de 2023, comparativement à 38 M$ au troisième trimestre de 2022 et à 93 M$ au cours des neuf premiers mois de 2022.

Dette nette et dette totale

La dette nette et la dette totale sont des mesures financières hors PCGR que la direction utilise pour analyser la situation financière de la Société. La dette totale se compose de la dette à court terme, de la tranche courante de la dette à long terme, de la tranche courante des obligations locatives à long terme, de la dette à long terme et des obligations locatives à long terme (qui sont toutes des mesures conformes aux PCGR). La dette nette correspond à la dette totale diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (une mesure conforme aux PCGR).



30 septembre 31 décembre (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2023 2022 Dette à court terme 2 471 2 807 Tranche courante de la dette à long terme - - Tranche courante des obligations locatives à long terme 321 317 Dette à long terme 9 798 9 800 Obligations locatives à long terme 2 837 2 695 Dette totale 15 427 15 619 Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie 2 432 1 980 Dette nette 12 995 13 639

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs et les mesures financières hors PCGR

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs (collectivement appelés « énoncés prospectifs » aux présentes) et d'autres informations qui reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que la Société a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où les présents énoncés ont été formulés, et en fonction de son expérience et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l'exactitude des estimations des réserves; les prix des marchandises, les taux d'intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et du matériel; l'incertitude liée aux conflits géopolitiques; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois applicables et les politiques gouvernementales; les niveaux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre, des services et des infrastructures; la capacité de tiers à remplir leurs obligations envers Suncor; l'élaboration et l'exécution de projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers. Tous les énoncés et les informations traitant de prévisions ou de projections au sujet de l'avenir, ainsi que les autres énoncés et informations au sujet de la stratégie de croissance de Suncor, de ses prévisions courantes et futures en matière de dépenses en immobilisations ou de décisions d'investissement, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats d'exploitation et des résultats financiers, des activités de financement et d'investissement futures et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend à », « anticipe », « estime », « planifie », « prévu », « a l'intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « futur », « avenir », « potentiel », « occasion », « priorité », « stratégie » et autres expressions analogues. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué font référence aux éléments suivants : la stratégie, les axes privilégiés, les objectifs et les priorités de Suncor, ainsi que les avantages qui en découlent; les attentes de Suncor concernant l'acquisition prévue de TotalEnergies EP Canada Ltd., y compris les avantages attendus, le calendrier prévu pour la clôture, les sources de financement prévues pour la transaction et le fait que la transaction entraînera une augmentation du solde de la dette nette; et l'attente de Suncor selon laquelle la production de l'actif de Terra Nova reprendra de manière sécuritaire au cours du quatrième trimestre. En outre, tous les autres énoncés et renseignements traitant de la stratégie de croissance de Suncor, de ses décisions en matière de dépenses et d'investissements prévus et futurs, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats opérationnels et des résultats financiers, et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés et renseignements prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend », « prévoit », « estimations », « planifie », « prévu », « entend », « croit », « projets », « indique », « pourrait », « se concentre », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « peut » et autres expressions analogues.

Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que la Société a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où les présents énoncés ont été formulés, et en fonction de son expérience et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l'exactitude des estimations des réserves; les répercussions négatives actuelles et potentielles de la pandémie de COVID-19, dont la situation entourant la pandémie et la possibilité que surviennent de prochaines vagues, ainsi que toute politique à l'égard des restrictions commerciales actuelles, des mesures de confinement ou des interdictions visant les rassemblements; les prix des marchandises, les taux d'intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et du matériel; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois applicables et les politiques gouvernementales; les niveaux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre, des services et des infrastructures; la capacité de tiers à remplir leurs obligations envers Suncor; l'élaboration et l'exécution de projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon significative de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs. Le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

La notice annuelle, le rapport annuel aux actionnaires et le formulaire 40-F de Suncor, chacun daté du 6 mars 2023, le rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2023 daté du 8 novembre 2023 et les autres documents que Suncor dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses significatives et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont intégrés par renvoi aux présentes. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com, en téléphonant au 1-800-558-9071, ou en consultant le site Internet de Suncor à l'adresse suncor.com/fr-CA/FinancialReports ou le profil de la Société sur SEDAR+ au sedarplus.ca ou sur EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Mise en garde - BEP

Certains volumes de gaz naturel ont été convertis en barils équivalent pétrole (bep) en supposant qu'un baril est l'équivalent de six mille pieds cubes de gaz naturel. Tout chiffre présenté en bep peut être trompeur, surtout si on l'emploie de façon isolée. Le ratio de conversion d'un baril de pétrole brut ou de liquides de gaz naturel à six mille pieds cubes de gaz naturel repose sur une méthode de conversion d'équivalence énergétique applicable surtout à la pointe du brûleur et ne représente pas nécessairement une équivalence de la valeur à la tête du puits. Étant donné que le ratio de valeur basé sur le prix actuel du pétrole brut par rapport à celui du gaz naturel diffère considérablement de l'équivalence d'énergie de 6:1, l'utilisation d'un ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut être trompeuse.

Le rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2023 de Suncor, les états financiers et les notes (non audités) peuvent être téléchargés à partir du profil de la Société sur SEDAR+ au sedarplus.ca ou sur EDGAR au sec.gov. ou du site Web de Suncor, au suncor.com/fr-CA/FinancialReports.

Pour écouter la webdiffusion portant sur les résultats du troisième trimestre de Suncor, veuillez visiter suncor.com/webdiffusions.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment à la mise en valeur, à la production et la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et à son réseau de distribution des ventes au détail et en gros Petro-CanadaMC (comprenant la Transcanadienne électriqueMC, un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide de véhicules électriques). Suncor exploite des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone en misant sur les énergies et les carburants renouvelables. Elle exerce également des activités de négociation de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et d'électricité. Suncor s'est distinguée pour sa performance et la transparence de ses informations sur l'indice de durabilité Dow Jones North America, l'indice FTSE4Good et l'indice du CDP. Les actions ordinaires de Suncor sont cotées à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole SU.

- 30 -

Pour en savoir plus sur Suncor, visitez notre site Web à suncor.com

Demandes des médias :

1-833-296-4570

media@suncor.com

Demandes des investisseurs :

1-800-558-9071

invest@suncor.com

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/186703