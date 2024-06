Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 6 juin 2024) - Rich Kruger, président et chef de la direction de Suncor (TSX: SU) (NYSE: SU) affirme que le Canada peut accroître sa prospérité au profit de tous les Canadiens, tout en réduisant les répercussions des changements climatiques si le gouvernement et l'industrie travaillent ensemble.

M. Kruger s'est exprimé aujourd'hui devant le Comité permanent de l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes, faisant partie d'un groupe de dirigeants des plus importantes entreprises énergétiques du Canada. Vous trouverez ci-dessous ses commentaires d'ouverture.

Rich Kruger – Commentaires d'ouverture

En tant que membre de la haute direction dans l'industrie pétrolière et gazière comptant 40 années d'expérience, je pourrais louer les vertus transformatrices des hydrocarbures au cours du siècle dernier, parler de la dépendance du monde à l'égard du pétrole et du gaz pendant encore des décennies, énumérer les contributions économiques à la prospérité du Canada et, bien sûr, discuter des effets inquiétants des changements climatiques et des émissions de GES.

Je peux parler de ces sujets en mettant à profit mes connaissances et avec conviction; toutefois, j'ai l'intention aujourd'hui de dissiper un ensemble de mythes et de dresser un portrait des occasions.

Mythe no 1 : La prospérité de l'industrie pétrolière et gazière s'acquiert au détriment de la planète. C'est faux. Les profits et la planète ne sont pas mutuellement exclusifs; ils sont mutuellement dépendants.

La transition énergétique nécessitera de l'expertise, des technologies et du financement. De l'expertise relativement à la planification et l'exécution des projets, ce qui existe dans le secteur pétrolier et gazier. La technologie caractérise notre industrie depuis les premiers jours de Spindletop ou, dans le cas du Canada, Leduc. Et du financement qui provient d'une industrie solide sur le plan financier, associé au soutien du gouvernement.

Mythe no 2 : Les entreprises énergétiques canadiennes en font peu par elles-mêmes; elles s'opposent plutôt à la transition énergétique et à la décarbonisation. C'est également faux.

Les entreprises canadiennes font partie des intervenants les plus engagés et proactifs au monde relativement à la réduction des émissions de GES; nous « joignons littéralement l'acte à la parole ».

Les entreprises d'ici, incluant Suncor, dépensent des centaines de millions de dollars dans le financement de projets de substitution des sources d'énergie et de production d'électricité sobre en carbone, investissent dans l'efficacité énergétique, construisent et exploitent des installations de production de carburants renouvelables, mettent à l'essai des technologies pour réduire les émissions provenant de l'extraction in situ et collaborent pour développer une occasion de captage et de séquestration du carbone sans précédent à l'échelle mondiale dans le cadre de l'Alliance nouvelles voies du secteur des sables bitumineux.

Mythe no 3 : Le Canada peut faire preuve de leadership à l'échelle mondiale en restreignant son secteur pétrolier et gazier au profit de la planète. Cet énoncé est peut-être le mensonge le plus inquiétant.

Le monde ne consommera pas un baril de pétrole en moins simplement parce que le Canada décide de ne pas le fournir. Le baril proviendra d'une autre source. Dans la majorité des cas, d'un endroit ayant un engagement moindre envers le développement responsable, les idéaux démocratiques, la responsabilité sociale et l'action climatique. Comment puis-je le savoir? J'ai travaillé dans plusieurs des pays qui détiennent la plus grosse part des réserves restantes dans le monde.

Maintenant, parlons des occasions : le Canada a la chance d'avoir une abondance de pétrole et de gaz, soit la quatrième réserve de pétrole la plus importante au monde. Il s'agit d'une quantité que les Canadiens ne pourraient consommer en plus d'un siècle.

C'est ici que les occasions entrent en jeu. Fournir de l'énergie abondante, abordable et produite de façon responsable, avec des taux d'émissions plus faibles, aux personnes partout dans le monde, dont les alliés qui s'inquiètent de plus en plus de la sécurité énergétique. Et aussi à des millions d'autres qui ont besoin d'énergie pour avoir une qualité de vie que nous tenons pour acquise. Nous pouvons améliorer la vie des gens, accroître la prospérité du Canada et aider à contrer les changements climatiques. Voilà une proposition gagnante.

Toutefois, l'industrie ne peut décarboniser inconditionnellement et unilatéralement le secteur pétrolier et gazier du Canada si, au bout du compte, personne ne veut investir en nous ou au Canada.

Une collaboration sera requise pour créer un monde plus fort, sécuritaire, en santé et prospère, comptant le Canada parmi ses leaders. Une collaboration de l'industrie, pour le développement des technologies et l'investissement dans les projets. Une collaboration du gouvernement, pour l'élaboration de politiques publiques éclairées et du cadre de travail réglementaire favorable. Malheureusement, au Canada, ni les politiques ni le cadre de travail réglementaire requis n'existent à l'heure actuelle.

Dans l'histoire, le Canada « a fait plus que le nécessaire » à l'échelle mondiale. Que ce soit au jour J il y a 80 ans aujourd'hui, au débarquement de Normandie sur la plage Juno, ou lorsque le moment a été venu d'élaborer les ententes climatiques internationales d'aujourd'hui. Le Canada s'est toujours rangé du bon côté de l'histoire et a une autre occasion de le faire aujourd'hui.

Les Canadiens s'attendent à plus de leurs leaders politiques et commerciaux que de désigner des coupables et s'accrocher à une idéologie. Ils s'attendent à ce que leurs leaders retroussent leurs manches et travaillent ensemble.

Travailler ensemble pour résoudre les problèmes, relever les défis et saisir les occasions. Il s'agit de problèmes et d'occasions qui détermineront la santé et la prospérité à long terme de leurs petits-enfants.

Si c'est ce que le Comité veut accomplir, je suis partant, et Suncor l'est aussi.

Merci, monsieur le président.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables bitumineux; à la production pétrolière extracôtière; au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis; et aux réseaux de distribution des ventes au détail et des ventes en gros Petro-CanadaMC de l'entreprise (comprenant la Transcanadienne électriqueMC, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ d'un océan à l'autre). Suncor exploite des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone en investissant dans l'électricité et les carburants renouvelables. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

