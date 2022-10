Suncor Énergie acquerra une participation directe supplémentaire dans le projet Fort Hills

Tous les montants sont en dollars canadiens

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 26 octobre 2022) - Suncor Énergie (TSX: SU) (NYSE: SU) a annoncé aujourd'hui qu'elle a accepté d'acquérir une participation directe supplémentaire de 21,3 % dans le projet Fort Hills et les accords de vente et de logistique connexes auprès de Teck Resources Limited, pour une contrepartie de 1 milliard $. À la conclusion de la transaction, la part globale de Suncor dans le projet passera à 75,4 %. L'acquisition sera financée par des liquidités provenant de processus de vente d'actifs actuellement en cours et l'entreprise reste sur la bonne voie avec son cadre d'allocation de capital précédemment articulé.

Cette transaction établit une valeur au cours du marché pour Fort Hills et Suncor comptabilisera donc une perte de valeur comptable hors trésorerie sur sa participation existante de 54,1 % d'environ 2,6 milliards $(1) après impôts dans ses résultats du troisième trimestre qui seront annoncés le 2 novembre 2022.

« L'acquisition d'une participation supplémentaire dans le projet Fort Hills correspond à nos objectifs de rendement, s'appuie sur notre stratégie d'optimisation de notre portefeuille autour de nos principaux actifs exploités et souligne la confiance de Suncor envers la valeur à long terme du projet Fort Hills. Cette acquisition fait partie de notre stratégie de remplacement de la mine de l'usine de base », a déclaré Kris Smith, président et chef de la direction intérimaire.

Nos nouvelles équipes de leadership de l'exploitation minière et de la valorisation et de Fort Hills ont mené un examen approfondi du projet Fort Hills et ont élaboré et lancé une initiative d'amélioration du rendement sur plusieurs années. Celle-ci reconnaît les défis à moyen terme en matière de rendement des actifs et favorise les mesures nécessaires axées sur l'optimisation de la production, les coûts d'exploitation et les besoins en capital à long terme. Au cours des 36 prochains mois, nous prévoyons une baisse de la production brute et une augmentation des coûts d'exploitation par baril, chacune ayant un impact d'environ 5 % par rapport aux prévisions d'entreprise les plus récentes de Suncor pour 2022, en raison des contraintes physiques de la mine ainsi que du développement accéléré d'autres puits miniers pour l'augmentation de la production soutenue à long terme.

« Bien que la mine Fort Hills ait été confrontée à des défis au cours des premières années de la vie de la mine, y compris des défis dus aux arrêts de production ordonnés par le gouvernement, j'ai pleinement confiance dans notre plan actuel de la mine, composé à partir de nouvelles perspectives minières externes, a poursuivi Kris Smith. Nous sommes impatients de discuter plus en détail de nos plans pour le projet lors de notre prochaine présentation aux investisseurs le 29 novembre 2022. »

Avec la conclusion de l'accord d'achat, les partenaires de Fort Hills Energy LP comprendront : Suncor et sa société affiliée (détenant une participation globale de 75,4 %) et Total Energies EP Canada Ltd. (participation de 24,6 %). Suncor est l'exploitant du projet Fort Hills dans le cadre d'un contrat de services d'exploitation. Le projet Fort Hills est situé dans la région de l'Athabasca en Alberta, à 90 kilomètres au nord de Fort McMurray.

La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation réglementaire en vertu de la Loi sur la concurrence, et devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2023.

Les prévisions d'entreprise annuelles de Suncor pour 2022 demeurent inchangées et sont disponibles sur son site Web à l'adresse suncor.com.

(1) Notre prix du brut WTI à des fins de planification à long terme est de 60,00 $ US par baril (dollars constants)

Mise en garde - énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient certaines informations et certains énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que la Société a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés, et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques. Les énoncés prospectifs du présent communiqué incluent des attentes à propos de l'acquisition de Suncor d'une participation directe supplémentaire de 21,3 % dans le projet Fort Hills et l'attente de Suncor selon laquelle elle demeurera sur la bonne voie avec son cadre d'allocation de capital précédemment articulé ainsi que des énoncés et des attentes à propos du projet Fort Hills, notamment les attentes à propos de la production brute et des coûts d'exploitation par baril au cours des 36 prochains mois, les attentes entourant l'initiative d'amélioration du rendement sur plusieurs années, notamment sa cible et les avantages attendus, la confiance de Suncor dans son plan actuel de la mine, et des références aux prévisions d'entreprise annuelles de Suncor pour 2022. En outre, tous les autres énoncés et renseignements traitant de la stratégie de croissance de Suncor, de ses décisions en matière de dépenses ou d'investissements prévus et futurs, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats opérationnels et financiers, et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend », « prévoit », « estimations », « planifie », « prévu », « entend », « croit », « projets », « indique », « pourrait », « se concentre », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « peut » et autres expressions analogues.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de la performance future et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

Le rapport de gestion de Suncor du deuxième trimestre de 2022, daté du 4 août 2022 et sa notice annuelle et le rapport annuel aux actionnaires, chacun daté du 23 février 2022, son formulaire 40-F daté du 24 février 2022 et les autres documents qu'elle dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com, en téléphonant au 800 558-9071 ou en consultant le site suncor.com/rapports-financiers ou le profil de la Société sur SEDAR à sedar.com ou EDGAR à sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Suncor est la plus importante société énergétique intégrée au Canada.​ Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables bitumineux, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et aux réseaux de distribution des ventes au détail et des ventes en gros Petro-Canada de l'entreprise, comprenant la Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ d'un océan à l'autre. Suncor développe des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone grâce à des investissements dans l'électricité, les carburants renouvelables et l'hydrogène. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Suncor a été reconnue pour son rendement et ses rapports transparents des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour obtenir plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur Twitter @Suncor.

