Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 14 août 2023) - Suncor (TSX : SU) (NYSE : SU) a annoncé aujourd'hui une série de changements à son équipe de leadership de la haute direction. Les changements ont pour but de favoriser la clarté, la simplicité et l'orientation de la stratégie de la Société, des éléments fondamentaux de l'entreprise, de l'excellence en matière d'exécution et du développement durable. Après le départ à la retraite de trois membres de la haute direction, l'équipe de leadership de l'entreprise relevant de Rich Kruger, président et chef de la direction, comprendra les personnes suivantes :

Kris Smith, chef des finances Responsable de toutes les fonctions financières, des vérifications internes, des relations avec les investisseurs, de la technologie de l'information et de la chaîne d'approvisionnement. Kris demeurera également le responsable exécutif de l'entreprise dans le cadre de l'Alliance nouvelles voies.



Peter Zebedee, vice-président directeur - Sables bitumineux Responsable de toutes les activités d'exploitation des sables bitumineux, incluant l'exploitation minière, les installations in situ, le forage et la valorisation. Précédemment responsable de l'exploitation minière et de la valorisation, les responsabilités additionnelles de Peter sont axées sur l'atteinte d'autres synergies dans les actifs de sables bitumineux de l'entreprise.



Dave Oldreive, vice-président directeur - Aval Responsable du raffinage, des ventes et du marketing, des actifs logistiques intermédiaires et de l'approvisionnement, des échanges et de l'optimisation. Dave s'est joint à l'entreprise le 19 juin 2023, avec une vaste expérience du secteur Aval au Canada et à l'étranger.



Shelley Powell, vice-présidente principale - Amélioration opérationnelle et services de soutien Responsable de l'environnement, la santé et la sécurité de l'entreprise, de la gestion des risques opérationnels, du soutien technique et des opérations, des principaux projets d'investissement et du secteur Amont excluant les sables bitumineux. Shelley occupait précédemment le poste de vice-présidente principale - In Situ et Exploration et production.



Karen Keegans, chef des ressources humaines Responsable du talent et de la culture, du perfectionnement du leadership, des activités liées aux ressources humaines, des relations de travail, des communications et des investissements dans la collectivité. Karen s'est jointe à l'entreprise le 24 juillet 2023, avec une vaste expérience en ressources humaines.



Jacquie Moore, avocate générale et secrétaire générale Responsable des activités juridiques et de la gouvernance de l'entreprise; les relations avec le gouvernement et les relations avec les Autochtones seront ajoutées à son portefeuille actuel plus tard cette année.



Vice-président principal - Stratégie, développement durable et développement de l'entreprise La personne à ce poste sera responsable de la stratégie, du développement durable, du portefeuille d'investissements et des activités commerciales et de développement. Une évaluation des candidats à l'interne et à l'externe est en cours.



« La nouvelle structure de notre équipe de leadership de la haute direction est conforme à notre priorité visant à développer une entreprise plus simple, plus focalisée et hautement performante, a affirmé Rich Kruger. Elle met de l'avant des responsabilités et une vision plus claires pour atteindre un meilleur rendement opérationnel et financier à moindres coûts. »

La réorganisation aura lieu conjointement avec les départs à la retraite de trois membres de la haute direction : Bruno Francoeur, actuellement vice-président directeur - Services commerciaux et d'exploitation et Paul Gardner, actuellement chef des ressources humaines, qui quitteront tous deux le 31 août 2023; et avec le départ à la retraite d'Arlene Strom, chef du développement durable vers la fin de 2023.

Le Conseil d'administration et la Direction remercient les membres de la haute direction qui partent à la retraite pour leurs nombreuses contributions et leur service à l'entreprise et leur souhaitent bonne chance. Le Conseil est également impatient de travailler avec la nouvelle équipe de leadership de la haute direction dans le cadre de ses efforts pour atteindre un rendement parmi les meilleurs de l'industrie.

