Michael Wilson et Dennis Houston prendront leur retraite du conseil

Russell Girling sera nommé président du conseil

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 21 février 2024) - Suncor Énergie (TSX: SU) (NYSE: SU) annonce le départ à la retraite de deux membres de son conseil d'administration. Michael Wilson, président du conseil, est membre du conseil de Suncor depuis 2014 et occupe le poste de président depuis 2017. Dennis Houston est membre du conseil depuis 2018 et a récemment siégé au Comité des ressources humaines et de la rémunération et au Comité sur l'environnement, la santé, la prévention et le développement durable. Conformément au principe de départ à la retraite des administrateurs de l'entreprise, M. Wilson et M. Houston ne se représenteront pas à l'élection lors de l'assemblée générale annuelle de 2024.

« Je tiens à remercier Mike et Denny pour leurs services et leur engagement remarquables envers Suncor comme membres du conseil, a indiqué Rich Kruger, président et chef de la direction. Nous saluons leur leadership, leur expertise ainsi que leurs contributions à l'entreprise tout au long de leur mandat, et nous leur souhaitons le meilleur à la suite de leur départ à la retraite du conseil. »

Suncor est également heureuse d'annoncer que Russ Girling, membre actuel du conseil, occupera le poste de président du conseil à compter du 15 mars 2024. Nommé au conseil en 2021, M. Girling a plus récemment présidé le Comité des ressources humaines et de la rémunération de Suncor et a été membre du Comité sur l'environnement, la santé, la prévention et le développement durable. M. Girling possède une vaste expérience de l'industrie énergétique de plus de 35 ans. Avant de se joindre au conseil de Suncor, il a été pendant 10 ans président et chef de la direction de TransCanada Pipelines Limited et TC Energy Corporation. M. Girling s'est joint à TC Energy en 1994 et a occupé progressivement des postes de niveaux supérieurs pendant ses 26 ans au sein de l'entreprise, dont sept ans comme chef des finances.

« Nous sommes heureux d'accueillir Russ comme nouveau président du conseil, a poursuivi M. Kruger. La direction et les autres membres du conseil sont impatients de collaborer avec lui, de mettre à profit sa vaste expérience de l'industrie et son expertise en matière de leadership, tandis que nous travaillons ensemble pour créer de la valeur grâce à l'exécution de notre stratégie commerciale. »

Pour consulter la biographie de M. Girling et pour de l'information sur le conseil d'administration de Suncor, visiter suncor.com.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables bitumineux; à la production pétrolière extracôtière; au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis; et aux réseaux de distribution des ventes au détail et des ventes en gros Petro-CanadaMC de l'entreprise (comprenant la Transcanadienne électriqueMC, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ d'un océan à l'autre). Suncor exploite des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone en investissant dans l'électricité et les carburants renouvelables. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com.

