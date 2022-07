Suncor Énergie annonce le changement de son chef de la direction

Mark Little quitte dès maintenant son poste

Kris Smith est nommé chef de la direction intérimaire

Le conseil d'administration entame une recherche à l'échelle internationale pour trouver le prochain chef de la direction

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 8 juillet 2022) - Suncor (TSX: SU) (NYSE: SU) a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration et le chef de la direction, Mark Little, avaient convenu que M. Little allait quitter dès maintenant son poste de président et chef de la direction ainsi que le conseil d'administration. Kris Smith, qui est actuellement vice-président directeur, Aval, a été nommé chef de la direction intérimaire.

Le conseil d'administration de Suncor a formé un comité de recherche d'un chef de la direction qui effectuera une recherche à l'échelle internationale pour trouver le prochain chef de la direction; un mandat a aussi été confié à une firme internationale de recrutement de cadres pour l'aider dans ce processus. Des candidatures externes et internes seront examinées pour le poste.

« Suncor est déterminée à atteindre l'excellence en matière de sécurité et l'excellence opérationnelle dans l'ensemble de l'entreprise, et nous devons être en mesure de déterminer où nous n'avons pas été à la hauteur et de reconnaître le pressant besoin de changement, a expliqué le président du conseil d'administration, Michael Wilson. Nous saluons le professionnalisme de Mark ainsi que le travail exceptionnel qu'il a accompli pour guider Suncor pendant la pandémie et adopter une approche progressiste dans notre secteur en ce qui a trait à la transition énergétique. Nous le remercions pour ses années de service au sein de l'entreprise et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite. »

« Kris est un haut dirigeant accompli qui possède 22 années d'expérience dans notre entreprise, a ajouté M. Wilson. Il est un leader hautement compétent et il jouit de la pleine confiance du conseil d'administration en tant que chef de la direction intérimaire de Suncor. »

Avant de devenir vice-président directeur, Aval, Kris était vice-président principal, Approvisionnement, échanges et développement; il a aussi occupé plusieurs postes de direction dans le secteur Sables bitumineux.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables bitumineux, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et à notre réseau de distribution des ventes au détail d'entreprise, Petro-Canada, comprenant notre Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ d'un océan à l'autre. Suncor développe des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone grâce à des investissements dans l'électricité, les carburants renouvelables et l'hydrogène. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Suncor a été reconnue pour son rendement et ses rapports transparents des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @Suncor ou allez à Incarner notre raison d'être.

Demandes des médias :

403-296-4000

media@suncor.com

Demandes des investisseurs :

800-558-9071

invest@suncor.com

