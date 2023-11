Tous les montants sont en dollars canadiens.

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 14 novembre 2023) - Le conseil d'administration de Suncor Énergie (TSX: SU) (NYSE: SU) a approuvé un dividende trimestriel de 0,545 $ par action sur ses actions ordinaires, ce qui représente une hausse d'environ 5 % par rapport au trimestre précédent.

« La hausse est appuyée par notre rendement opérationnel amélioré et est conforme à l'accent que nous mettons sur l'augmentation des flux de trésorerie disponibles pour appuyer un rendement solide à nos actionnaires, qui comprend un dividende durable et concurrentiel », a affirmé Rich Kruger, président et chef de la direction de Suncor.

Le dividende sera payable le 22 décembre 2023 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 1er décembre 2023.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et à la valorisation des sables bitumineux, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et aux réseaux de distribution des ventes au détail et des ventes en gros Petro-Canada de l'entreprise (comprenant la Transcanadienne électriqueMC, un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide de véhicules électriques). Suncor exploite des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone en misant sur les énergies et les carburants renouvelables. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Suncor s'est distinguée pour sa performance et la transparence de ses informations sur l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America, l'indice FTSE4Good et l'indice du CDP. Les actions ordinaires de Suncor sont cotées à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole SU.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com.

Demandes des médias :

(833) 296-4570

media@suncor.com

Demandes des investisseurs :

(800) 558-9071

invest@suncor.com

