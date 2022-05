Suncor Énergie et les propriétaires de la coentreprise planifient la relance du projet West White Rose

Tous les montants sont en dollars canadiens.

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 31 mai 2022) - Suncor (TSX: SU) (NYSE: SU) a annoncé aujourd'hui qu'elle a augmenté sa participation dans l'actif White Rose à la lumière de la décision des propriétaires de la coentreprise de relancer le projet West White Rose. En échange d'un paiement en espèces d'environ 50 millions de dollars de Cenovus à Suncor et conformément à l'entente conditionnelle annoncée le 8 septembre 2021, Suncor accroît sa participation dans l'actif White Rose de 27,5 % à 40,0 %, ainsi que sa participation dans le projet West White Rose de 26,1 % à 38,6 %.

La décision de relancer le projet West White Rose découle d'une évaluation rigoureuse de celui-ci, qui comprenait les répercussions d'une entente finalisée avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador sur un régime de redevances concurrentiel pour le projet. Cette structure de redevances modifiée protège les perspectives économiques du projet en périodes de baisse du prix des marchandises.

« On s'attend à ce que ce projet prolonge la durée de vie du champ White Rose, assurant ainsi une valeur à long terme pour les actionnaires et les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador, indique Shelley Powell, vice-présidente principale, Exploration et production et In Situ. La décision de relancer le projet West White Rose et d'accroître notre participation souligne la confiance de Suncor quant à l'avenir énergétique de la côte Est du Canada, à l'importance de nos activités extracôtières qui s'inscrivent dans notre modèle intégré et au rôle positif de l'industrie pétrolière et gazière canadienne d'un point de vue de la sécurité énergétique mondiale et des facteurs ESG. »

Suncor assumera les engagements en matière d'immobilisations sur la participation additionnelle de 12,5 % sur une base prospective seulement. Aucune dépense importante en immobilisations n'est prévue avant 2023.

Les propriétaires de la coentreprise de l'actif White Rose sont Cenovus (exploitant) et Suncor. Les propriétaires de la coentreprise du projet West White Rose sont Cenovus (exploitant), Suncor et Nalcor.

Mise en garde - renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient certaines informations et certains énoncés de nature prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des références au projet West White Rose et à l'actif White Rose, dont les suivantes : l'attente selon laquelle le projet prolongera la durée de vie du champ White Rose, assurant ainsi une valeur à long terme pour les actionnaires et les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador, et l'attente selon laquelle aucune dépense importante en immobilisations ne sera effectuée avant 2023. Certains énoncés et renseignements prospectifs se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « plans », « planifié », « objectif », « potentiel », « continue », « projeté » et autres expressions analogues.

Les renseignements et énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que la Société a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés, et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon significative de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs.

La notice annuelle de Suncor et le rapport annuel aux actionnaires, chacun daté du 23 février 2022, ainsi que le formulaire 40-F de Suncor daté du 24 février 2022 et les autres documents que Suncor dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com, en téléphonant au 1 800 558-9071 ou en consultant le site suncor.com/rapports-financiers ou le profil de la Société sur SEDAR à sedar.com ou EDGAR à sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables bitumineux, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et à son réseau de distribution des ventes au détail et en gros Petro-Canada de l'entreprise, comprenant la Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ d'un océan à l'autre. Suncor développe des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone grâce à des investissements dans l'électricité, les carburants renouvelables et l'hydrogène. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Suncor a été reconnue pour son rendement et ses rapports transparents des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP. La Société a également intégré l'indice boursier UN Global Compact 100 (Pacte mondial des Nations Unies). Les actions ordinaires de Suncor sont cotées à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole SU.

- 30 -

Pour obtenir plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur Twitter @Suncor.

Demandes des médias :

1 833 296-4570

media@suncor.com

Demandes des investisseurs :

1 800 558-9071

invest@suncor.com

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/125902