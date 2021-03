Suncor Énergie investit dans Svante, une entreprise de technologie de captage du carbone

Le financement de série D de Svante a atteint les 100 millions $

Grâce à un financement supplémentaire de 25 millions $, Suncor Énergie devient un nouvel investisseur stratégique

VANCOUVER, Colombie-Britannique et CALGARY, Alberta, 18 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suncor et Svante Inc. ont annoncé aujourd'hui une entente de financement par actions qui fournit à Svante le capital de croissance supplémentaire pour accélérer la commercialisation de sa nouvelle technologie de captage de CO 2 de deuxième génération en Amérique du Nord pour la décarbonisation des émissions industrielles et de la production d'hydrogène.

Ensemble, Suncor et plusieurs investisseurs provenant de bureaux de gestion de patrimoine ont investi 25 millions $ US en financement par actions, portant le montant total des fonds recueillis dans le cadre du financement de série D de Svante à 100 millions $ US, une hausse par rapport aux 75 millions annoncés le 2 février 2021. Il s’agit ainsi de l'investissement privé dans la technologie de captage de carbone à source ponctuelle le plus important au monde jusqu'à présent.

Cette clôture finale du financement de série D comprend l'entreprise canadienne d'énergie, Suncor Énergie et Carbon Direct SPV I LLC. Les investisseurs existants Temasek, Chart Industries, Carbon Direct, OGCI Climate Investments, la Division des technologies propres de la BDC, Chevron Technology Ventures, The Roda Group, Chrysalix Venture Capital et Exportation et développement Canada (EDC) ont également participé à l'étape de financement de série D, ce qui reflète le soutien solide et continu à l’égard de l'entreprise, y compris sa stratégie en matière de marché et ses progrès récents.

Svante a maintenant recueilli plus de 175 millions $ US en financement total depuis sa création en 2007 pour développer et commercialiser sa technologie de sorbant solide révolutionnaire à un coût représentant la moitié des dépenses en immobilisations associées aux solutions technologiques traditionnelles.

« Svante a généré toute une série d'occasions de nouveaux projets ayant le potentiel de capter plus de 40 millions de tonnes de CO 2 par année avant 2030 provenant de chaudières industrielles au gaz naturel, du ciment et de la chaux, ainsi que d'installations industrielles de production d'hydrogène bleu majoritairement situées en Amérique du Nord et stimulées par les crédits d'impôt fédéraux et le prix des émissions de CO 2 canadiens et américains. Les engagements envers l'objectif de zéro émission nette des grands pays et grandes sociétés sont également un facteur déterminant de l'intérêt envers la nouvelle industrie de captage et de stockage du carbone et de sa croissance rapide, explique Claude Letourneau, président et chef de la direction de Svante Inc. Nous souhaitons créer des solutions qui changent le monde, luttent contre les changements climatiques et accélèrent la transition mondiale vers la neutralité carbone, renversant l'impact humain sur le climat et favorisant un marché de CO 2 viable sur le plan commercial. »

Selon Mark Little, président et chef de la direction de Suncor : « Le captage du carbone est un secteur technologique stratégique pour Suncor afin de réduire les émissions de GES dans nos activités de base et produire de l'hydrogène bleu en tant que produit énergétique. Un investissement dans Svante devrait appuyer l'accélération du déploiement à l'échelle commerciale d'une technologie ayant le potentiel de réduire drastiquement le coût associé au captage du carbone. Nous sommes heureux de devenir tant un investisseur dans l'entreprise qu'un partenaire auprès de celle-ci. »

« Nous sommes heureux de compter parmi nos partenaires un acteur canadien de premier plan dans l'industrie énergétique aux côtés de l’investisseur existant Cenovus, et d'obtenir non seulement leur soutien financier, mais également leur engagement à fournir des carburants et de l'hydrogène bleu sobres en carbone pour transformer le système énergétique », souligne Claude Letourneau.

Les sociétés de conseil en investissement Fort Capital Partners et Full Circle Capital, ainsi que le cabinet d'avocats Blake, Cassels & Graydon LLP ont appuyé Svante dans le processus de transaction.

À propos de Svante

Svante offre aux entreprises des industries à forte intensité d'émissions une façon viable sur le plan commercial de capter les émissions de CO 2 à grande échelle provenant d'infrastructures existantes, que ce soit pour un stockage sécuritaire ou une utilisation industrielle dans un circuit fermé. Grâce à sa capacité de capter le CO 2 directement des sources industrielles à un coût représentant moins de la moitié des dépenses en immobilisations associées aux solutions actuelles, Svante fait du captage de carbone à l'échelle industrielle une réalité. Le lauréat d’un prix Nobel et l'ancien secrétaire de l'énergie Steven Chu et la chef de la direction de OGCI Climate Investments Pratima Rangarajan font partie du Conseil d’administration de Svante. Pour en apprendre davantage sur la technologie de Svante, cliquez ici ou visitez son site Web à www.svanteinc.com . Vous pouvez également consulter sa page LinkedIn ou Twitter @svantesolutions.

À propos de Suncor Énergie

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable et un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable, tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York. Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur Twitter @Suncor.

Mise en garde – renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Certains énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « devrait », « potentiel » et autres expressions analogues. Les énoncés prospectifs sont basés sur l'information qui était disponible au moment où ces énoncés ont été formulés. Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats réels pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses déclarations prospectives. Le plus récent rapport de gestion de Suncor, ainsi que les autres documents que Suncor dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières, décrivent les risques, incertitudes, hypothèses importantes et autres facteurs qui pourraient avoir une influence sur les résultats réels et de tels facteurs sont intégrés par renvoi aux présentes. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l’exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses énoncés prospectifs.





Personne-ressource de Svante Personne-ressource de Suncor Julia McKenna (médias) Demandes des médias jmckenna@svanteinc.com media@suncor.com + 1 (778) 985-5722 +1 (833) 296-4570 Demandes des investisseurs invest@suncor.com +1 (800) 558-9071