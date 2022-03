Suncor Énergie nomme Peter Zebedee au poste de vice-président directeur, Exploitation minière et valorisation

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 22 mars 2022) - Suncor (TSX: SU) (NYSE: SU) a annoncé aujourd'hui la nomination de Peter Zebedee au poste de vice-président directeur, Exploitation minière et valorisation, à compter du 11 avril 2022.

Peter travaillait précédemment pour LNG Canada où il avait été détaché par Shell au poste de chef de la direction depuis 2019. Avant son détachement à la coentreprise LNG Canada, Peter occupait le poste de vice-président, Fabrication au Canada et directeur général, Scotford à Shell.

À titre de vice-président directeur, Exploitation minière et valorisation, Peter dirigera l'ensemble des activités d'exploitation minière et de valorisation de Suncor, dont Syncrude. Il chapeautera également l'implication de Suncor dans la municipalité régionale de Wood Buffalo.

« Nous sommes extrêmement heureux que Peter se joigne à l'équipe de leadership de Suncor, a indiqué Mark Little, président et chef de la direction. Peter possède une vaste expérience de l'industrie et à des postes de direction, particulièrement dans les domaines des activités de valorisation et de l'exploitation minière des sables bitumineux. En plus d'être un champion de la sécurité et de la discipline opérationnelle, Peter est reconnu pour sa capacité à atteindre des résultats commerciaux exceptionnels et à améliorer la compétitivité. »

À son nouveau poste à Suncor, Peter pourra miser sur son expérience approfondie de plus de 25 ans dans la valorisation et l'exploitation minière des sables bitumineux acquise à Shell, Petro-Canada et Syncrude. Peter, qui est ingénieur géologue et diplômé de l'Université de la Colombie-Britannique, a occupé des postes dans les domaines de l'ingénierie, de l'exploitation et dans le cadre de nombreuses affectations commerciales; il a passé la plus grande partie de sa carrière dans le domaine de l'exploitation minière des sables bitumineux, occupant une variété de postes opérationnels et techniques aux responsabilités croissantes. En 2009, il s'est joint à Shell, où il a occupé des postes de haute direction avec la coentreprise du projet des sables bitumineux de l'Athabasca comme directeur général des installations Shell Albian Sands et de l'usine de valorisation de Scotford.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables bitumineux, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et à notre réseau de distribution des ventes au détail d'entreprise, Petro-Canada, comprenant notre Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ d'un océan à l'autre. Suncor développe des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone grâce à des investissements dans l'électricité, les carburants renouvelables et l'hydrogène. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Suncor a été reconnue pour son rendement et ses rapports transparents des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP.

Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

