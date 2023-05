Suncor Énergie publiera les résultats financiers du premier trimestre de 2023 et tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 1 mai 2023) - Suncor (TSX : SU) (NYSE : SU) publiera ses résultats financiers du premier trimestre le 8 mai 2023 avant 20 h, HR (22 h, HE).

Une webdiffusion permettant d'analyser les résultats du premier trimestre se tiendra le 9 mai 2023 à 7 h 30, HR (9 h 30, HE). Rich Kruger, président et chef de la direction, Kris Smith, futur chef des finances de Suncor et Alister Cowan, chef des finances actuel de Suncor, représenteront la direction. Une période de questions avec les analystes suivra les brèves remarques de la direction. Troy Little, vice-président, Relations avec les investisseurs, agira comme animateur.

Pour écouter la webdiffusion, cliquez ici.

Si vous êtes un analyste et désirez participer à la période de questions, veuillez vous inscrire ici.

Assemblée générale annuelle

Suncor tiendra son assemblée générale annuelle en ligne à 10 h 30, HR (12 h 30, HE) le 9 mai 2023. Pour participer à l'assemblée, les actionnaires devront avoir accès à Internet pendant la durée complète de l'assemblée. Visitez https://web.lumiagm.com/430891657 (mot de passe : suncor2023 (sensible à la casse)) pour participer à l'assemblée. Les actionnaires trouveront des directives détaillées sur la participation à l'assemblée dans le guide de l'utilisateur pour l'assemblée virtuelle de Suncor disponible à https://www.suncor.com/fr-ca/centre-des-investisseurs/presentations-et-dates-cles. L'événement sera archivé pendant 90 jours.

Suncor est la plus importante société énergétique intégrée au Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables bitumineux, à la production pétrolière et gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et aux réseaux de distribution des ventes au détail et des ventes en gros Petro-Canada de l'entreprise, comprenant la Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ d'un océan à l'autre. Suncor développe des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone grâce à des investissements dans l'électricité, les carburants renouvelables et l'hydrogène. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Suncor a été reconnue pour son rendement et ses rapports transparents des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur Twitter.

Demandes des investisseurs :

1-800-558-9071

invest@suncor.com

Demandes des médias :

1-833-296-4570

media@suncor.com

