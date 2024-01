Communiqué officiel de SUNCOR ENERGY INC.

(Tous les chiffres sont approximatifs)

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 3 janvier 2024) - Suncor (TSX: SU) (NYSE: SU) a présenté aujourd'hui une mise à jour opérationnelle pour le quatrième trimestre de 2023, en soulignant une production du secteur Amont de 808 000 barils par jour (b/j), le 2e trimestre le plus élevé dans l'histoire de l'entreprise. Le solide rendement du quatrième trimestre se traduit par une production annuelle moyenne du secteur Amont de 746 000 b/j, ce qui est conforme aux perspectives de la Société de Suncor présentées en novembre 2022.

« Je suis très fier de l'équipe de Suncor de s'être assurée de respecter nos engagements. En plus d'avoir réalisé les perspectives de production annuelles établies il y a un an, Suncor a également connu en décembre son meilleur mois à ce jour avec une production du secteur Amont s'établissant en moyenne à plus de 900 000 b/j, a mentionné Rich Kruger, président et chef de la direction. Cela démontre de façon tangible que lorsque nous établissons un engagement, nous concentrerons tous nos efforts pour le respecter. »

La production nette de pétrole brut synthétique de Suncor s'est établie à 476 000 b/j et la production nette de bitume non valorisé s'est établie à 282 000 b/j; entraînant une production totale du secteur Sables bitumineux de 758 000 b/j pour le trimestre. La production totale du secteur Exploration et production s'est établie à 50 000 b/j au quatrième trimestre et comprend la production issue de l'accroissement continu de la production à Terra Nova.

Rendement des actifs digne de mention :

Le secteur Sables bitumineux a produit 453 000 b/j pour le trimestre et 431 000 b/j pour l'exercice 2023 complet. L'unité de valorisation de l'usine de base a atteint un taux d'utilisation pour l'exercice complet de 90 %, incluant les répercussions de l'important arrêt planifié quinquennal à l'unité de valorisation 2.

Les activités in situ de Firebag ont produit 213 000 b/j pour le trimestre et ont atteint une production annuelle record de 217 000 b/j en 2023.

Fort Hills a connu une production record de 186 000 b/j pour le trimestre sur une base brute, ou de 155 000 b/j nets pour la propriété de Suncor. La production annuelle brute pour Fort Hills s'est établie en moyenne à 147 000 b/j, conformément au plan triennal présenté lors de la Journée des investisseurs de la Société en novembre 2022.

La production brute de Syncrude s'est établie à 348 000 b/j pour le trimestre, ou 205 000 b/j nets pour Suncor, entraînant un nouveau record de production annuelle de 323 000 b/j bruts, ou de 190 000 b/j nets pour la propriété de Suncor, et un taux d'utilisation annuel de l'unité de valorisation de 92 %.

Les activités du secteur Aval ont aussi affiché un solide rendement au quatrième trimestre avec un taux d'utilisation moyen des raffineries de 97 %, contribuant à un taux d'utilisation moyen annuel des raffineries de 90 %.

« En 2023, notre attention accrue portée aux fondements de la sécurité, de l'excellence opérationnelle et de la fiabilité a donné lieu à un rendement opérationnel de plus en plus solide tout au long de l'année. Cette attention et la discipline qu'elle nécessite sont exactement ce à quoi les investisseurs peuvent s'attendre de l'équipe de Suncor en 2024 et au-delà », a mentionné M. Kruger.

Les résultats financiers et opérationnels complets de Suncor pour le quatrième trimestre seront publiés le 21 février 2024.

Mise en garde - renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des références au rendement opérationnel et en matière de fiabilité et de sécurité futur. Les renseignements et énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que la Société a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés, et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques.

Les énoncés et les renseignements prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et comportent des risques et incertitudes, dont certains sont similaires à ceux des autres entreprises pétrolières et gazières et d'autres qui sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés prospectifs, le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

Le rapport de gestion de Suncor du troisième trimestre de 2023, daté du 8 novembre 2023, sa notice annuelle, le rapport annuel aux actionnaires et le formulaire 40-F, chacun daté du 6 mars 2023, et les autres documents qu'elle dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes, hypothèses importantes et autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com, en téléphonant au 800 558-9071 ou en consultant le site suncor.com/rapports-financiers ou le profil de la Société sur SEDAR+ à sedarplus.ca ou EDGAR à sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et à la valorisation des sables bitumineux, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et aux réseaux de distribution des ventes au détail et des ventes en gros Petro-Canada de l'entreprise (comprenant la Transcanadienne électriqueMC, un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide de véhicules électriques). Suncor exploite des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone en misant sur les énergies et les carburants renouvelables. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Suncor s'est distinguée pour sa performance et la transparence de ses informations sur l'indice de durabilité Dow Jones North America, l'indice FTSE4Good et l'indice du CDP. Les actions ordinaires de Suncor sont cotées à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole SU.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com.

