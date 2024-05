Suncor Energy Inc. est une société énergétique intégrée basée au Canada. Les secteurs d'activité de la société comprennent les sables bitumineux, l'exploration et la production (E&P), ainsi que le raffinage et la commercialisation. Ses activités comprennent le développement, la production et la valorisation des sables bitumineux, la production de pétrole et de gaz en mer, le raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis et ses réseaux de distribution au détail et en gros Petro-Canada, y compris l'autoroute électrique du Canada, un réseau de stations de recharge rapide pour véhicules électriques d'un océan à l'autre. Petro-Canada dispose d'un réseau de plus de 1 800 établissements de vente au détail et en gros dans tout le Canada, offrant aux clients une grande variété de carburants et de services, y compris des options de carburants à faible teneur en carbone. Elle met en valeur les ressources pétrolières tout en favorisant la transition vers un avenir à faibles émissions en investissant dans l'électricité et les carburants renouvelables. Elle est également propriétaire à 100 % du projet Fort Hills, situé dans la région de l'Athabasca en Alberta, à environ 90 kilomètres au nord de Fort McMurray.