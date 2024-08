Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre 2024 de Suncor Énergie

Mercredi 8 mai 2024

Introduction Troy Little Vice-président, Relations avec les investisseurs, Suncor Énergie Inc. Merci, téléphoniste, et bonjour. Bienvenue à la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de Suncor Énergie. Veuillez noter que les commentaires d'aujourd'hui contiennent de l'information prospective. Les résultats réels pourraient différer de façon importante des résultats prévus en raison de divers facteurs de risque et hypothèses qui sont détaillés dans notre communiqué sur les résultats financiers du premier trimestre, ainsi que dans notre notice annuelle courante, et ces deux documents sont disponibles sur SEDAR, EDGAR et notre site web suncor.com. Certaines mesures financières auxquelles nous faisons référence ne sont pas prescrites par les principes comptables généralement reconnus du Canada. Pour une description de ces mesures financières, veuillez vous reporter à notre communiqué sur les résultats du premier trimestre. Nous allons commencer avec les commentaires de Rich Kruger, président et chef de la direction, qui seront suivis de ceux de Kris Smith, chef des finances de Suncor. Participent aussi à la conférence téléphonique Peter Zebedee, vice-président directeur, Sables bitumineux, Dave Oldreive, vice-président directeur, secteur Aval, et Shelley Powell, vice- présidente directrice, Amélioration opérationnelle et services de soutien. la suite de nos commentaires formels, nous répondrons aux questions des analystes. Je vais maintenant céder la parole à Rich pour qu'il nous fasse part de ses commentaires.

Remarques préliminaires Rich Kruger Président et chef de la direction, Suncor Énergie Inc. Bonjour. Premier trimestre à la suite d'un solide quatrième trimestre 2023, je dirais que notre premier trimestre a été encore plus fort. Comment avons-nous fait? Je reconnais que je vais commencer à donner l'impression d'être un disque rayé, mais en nous concentrant sur les fondements que sont la sécurité, la fiabilité et la rentabilité, tout en faisant preuve de détermination à tenir nos engagements. Kris présentera nos résultats plus en détail dans un instant. J'aimerais donc mettre en lumière certaines des réalisations les plus notables, en commençant bien sûr par les fondements, d'abord la sécurité. Aucune blessure changeant le cours d'une vie ou mettant la vie en péril. Les incidents avec arrêt de travail ont diminué de 50 % par rapport à la même période un an plus tôt. Les incidents consignés ont diminué de 20 % par rapport à la même période un an plus tôt. Les événements liés à la sécurité des procédés ont diminué de plus de 50 % par rapport à la même période un an plus tôt. Cela nous a permis d'atteindre un rendement de premier quartile dans le groupe de fabricants américains de carburants et de produits pétrochimiques. Comment avons-nous fait? C'est réellement un hommage à notre personnel, à nos processus, à nos priorités et à la direction de nos installations. Deuxième fondement, j'aimerais poursuivre avec la fiabilité. En commençant par le raffinage, un débit de 455 000 barils par jour, soit 88 000 barils par jour ou 24 % de plus qu'il y a un an. Le meilleur trimestre de l'histoire de notre entreprise, grâce à un taux d'utilisation de 98 %, le meilleur jamais atteint au cours d'un premier trimestre, y compris un taux supérieur à 100 % à Edmonton, grâce à l'excellence opérationnelle, à des procédures d'hivérisation améliorées et, une fois de plus, au travail attentif de notre personnel. Les ventes de produits ont été de 581 000 barils par jour, notre meilleur résultat trimestriel à ce jour. Bravo à l'équipe de ventes et de marketing de Dave Oldreive pour avoir déplacé les barils de manière dynamique et capturé de la valeur. La production en amont a été de 835 000 barils par jour, ce qui représente une augmentation de 93 000 barils par jour ou de 13 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent et constitue le volume trimestriel le plus élevé de l'histoire de notre entreprise. Il y a de très nombreux « meilleurs résultats à ce jour », Kris en détaillera quelques-uns tout à l'heure, mais je continue. Je voudrais en souligner un en particulier. L'utilisation des usines de valorisation a atteint un taux impressionnant de 102 %, en partie grâce à un différentiateur concurrentiel très tangible. Je comprends et je reconnais de plus en plus de choses depuis que je suis ici au sujet de notre intégration physique. Trois mines, des installations in situ, interconnectées à deux grandes usines de valorisation. La flexibilité et les options que cette intégration nous offre sont vraiment inégalées. La capacité de déplacer des molécules, du bitume, des hydrocarbures partiellement traités, de l'eau, de la vapeur, encore une fois, tout cela dans

le but de maximiser la valeur. Pour dire les choses autrement, il y a l'intégration et l'intégration à la façon Suncor, et ce n'est pas la même chose. Le dernier point que je mentionnerais est que c'est une chose d'avoir un kit physiquement intégré, mais c'est une chose totalement différente d'en tirer parti. Et c'est exactement ce qu'a fait toute l'équipe de Peter Zebedee chargée des sables bitumineux au cours du premier trimestre. Du bon travail. Si vous regardez où nous en sommes sur le plan de la fiabilité de la production, depuis le début de l'année, au premier trimestre, tout est conforme à la contribution attendue du premier trimestre à nos prévisions pour l'ensemble de l'exercice. En fait, je dirais que tous les principaux actifs en amont et en aval ont atteint ou dépassé nos propres attentes internes. Le troisième fondement est la rentabilité. Kris va aborder les fonds provenant de l'exploitation ajustés, les fonds disponibles, les distributions aux actionnaires, je ne vais donc pas lui voler la vedette, mais je voudrais commenter un aspect essentiel de la rentabilité : la gestion des coûts. Le total des charges d'exploitation, frais de vente et frais généraux au premier trimestre, si on en fait le suivi de bout en bout, a été de 3,4 milliards $ à toutes fins utiles, soit à peu près le même montant qu'au premier trimestre de 2023. Cependant, comme je l'ai mentionné, nous avons produit 93 000 barils par jour de plus en amont, essentiellement trois MacKay River, nous avons raffiné 88 000 barils par jour de plus en aval, essentiellement une Sarnia supplémentaire, et nous avons vendu 66 000 barils par jour de produits additionnels, des produits raffinés, cette année, par rapport à l'année dernière. Nous avons fait tout cela, pratiquement sans coût supplémentaire, zéro, nada. C'est l'effet de levier. En fait, tous les principaux actifs, en amont et en aval, ont fonctionné de manière sûre et efficace à des coûts unitaires plus bas au premier trimestre 2024 qu'au premier trimestre 2023. Je dois dire que j'aime les barils gratuits. En bref, l'exercice 2024 démarre sur les chapeaux de roue. Nous avons pris un bon élan et nous avons l'intention de poursuivre sur notre lancée. Vous avez peut-être vu ou vous savez peut-être que le 21 mai, nous allons fournir une mise à jour, dans le cadre d'une webdiffusion, de notre proposition globale et de nos perspectives à court terme. Plus précisément, notre équipe de direction exposera en détail les attentes pour les deux ou trois prochaines années sur le plan financier et opérationnel, nos perspectives en matière de volumes, de dépenses en immobilisations, notre réduction de 5 $ par baril du seuil de rentabilité, etc. Nous allons également détailler les rendements pour les actionnaires et l'allocation du capital à différents niveaux de prix. Plus tard dans l'année, nous verrons à ce moment-là, nous prévoyons tenir une journée des investisseurs plus complète où nous présenterons des perspectives à plus long terme. Restez donc à l'écoute, Troy Little et son équipe des Relations avec les investisseurs vous fourniront de plus amples informations dans les jours à venir. En ce qui concerne le deuxième trimestre, compte tenu du fait que cette mise à jour aura lieu dans moins de deux semaines, je ne fournirai pas les détails habituels sur les améliorations du rendement et je me contenterai de souligner quelques points.

Nous avons longuement parlé, lors de précédentes conférences téléphoniques, de la modernisation du parc minier et des possibilités d'économies de coûts qu'elle offre. Je voulais donc aborder notre conversion aux camions de transport autonomes à l'usine de base, qui se poursuit comme prévu. Il y a six mois, lors d'une conférence téléphonique, nous avons parlé de 30 ou 31 camions fonctionnant de manière autonome. Aujourd'hui, ce nombre est de 56 camions. Et à la fin de l'année, il devrait atteindre 91, soit l'ensemble du parc de l'usine de base. Rappelons que l'impact est de 1 million $ par camion, par année, en économies durables et que cela représente un gain de productivité supplémentaire. Pendant la période de questions et réponses, j'inviterais quelqu'un à demander à Peter Zebedee ce qu'il constate en matière de productivité des camions autonomes. Nous avons également évoqué l'acquisition de 55 nouveaux camions de 400 tonnes pour remplacer deux fois plus de camions du tiers moins efficaces. Les 16 premiers d'entre eux sont maintenant en service et 21 autres feront leur chemin vers Fort Hills au cours des prochains mois, jusqu'en novembre. Les 18 derniers des 55 véhicules seront livrés à l'usine de base à partir du quatrième trimestre de cette année et jusqu'au premier trimestre 2025. Rappelons qu'au total, ces camions permettront une réduction du seuil de rentabilité de notre entreprise de l'ordre d'environ 1 $ US par baril. Les arrêts planifiés au deuxième trimestre. Le deuxième trimestre de l'année est un trimestre important pour les arrêts planifiés, tant en amont et qu'en aval. En fait, environ 75 % de nos activités liées aux arrêts planifiés pour 2024, sur la base des dépenses, sont programmées pour le deuxième trimestre. Notre priorité sera d'assurer la sécurité, de réduire les coûts, de respecter l'échéancier et de nous positionner en vue d'un second semestre solide. ce moment-ci, il y a un mois d'écoulé au deuxième trimestre. Les arrêts planifiés se déroulent bien. Nous avons encore du travail à faire et je ne ferai donc pas de commentaires plus détaillés à ce stade. Il y a 15 ans, à l'époque de la fusion avec Petro-Canada, Suncor a mis en place un système à l'échelle de l'entreprise, un système servant à gérer les risques opérationnels, la fiabilité et le rendement global. À l'interne, nous l'appelions le SGEO. En substance, ce système fournissait à chaque installation une liste standard d'exigences ou d'attentes opérationnelles, laissant à chaque installation le soin de déterminer exactement la manière de répondre à ces attentes. Aujourd'hui, avec du recul, nous estimons que notre système initial est trop complexe et fondamentalement insuffisant pour répondre à nos attentes actuelles en matière de rendement élevé. En conséquence, nous mettons en œuvre un nouveau système révisé de gestion de l'excellence opérationnelle. Il se compose de 21 processus associés au travail que nous effectuons et à la manière dont nous voulons qu'il soit effectué. Des processus comme la gestion de la maintenance, le traitement des risques, l'exécution des arrêts planifiés. Chaque processus consiste en une façon de faire normalisée, intégrée aux meilleures pratiques de l'industrie. Nous avons développé ce système avec des experts techniques, des employés de première ligne et des leaders de toute l'organisation et notre objectif fondamental est de réduire les variations de rendement d'une installation à l'autre et d'institutionnaliser les améliorations. En d'autres termes, sur le plan opérationnel, notre vision est de devenir constamment et ennuyeusement excellents. Notre nouveau système est plus clair, plus simple et plus ciblé,

avec des leaders visibles et des responsabilités précises. La mise en œuvre a commencé dans chacune des installations d'exploitation et se poursuivra tout au long de l'exercice 2024 et pendant la majeure partie du premier semestre 2025. Je tiens à remercier Shelley Powell et son équipe de direction de piloter ce travail qui selon moi va changer la donne. Sur ce, je cède la parole à Kris, qui fera des commentaires supplémentaires sur les résultats financiers et d'exploitation. Faits saillants des résultats du trimestre Kris Smith Chef des finances, Suncor Énergie Inc. Très bien. Merci, Rich, et bonjour à tous. Bien que les prix du pétrole brut synthétique aient baissé par rapport au trimestre précédent, les prix et les marges sont restés élevés au cours du premier trimestre de l'exercice. Le WTI s'est établi en moyenne à 77 $ US le baril au cours du trimestre, tandis que l'écart entre le brut léger et le brut lourd s'est resserré par rapport au quatrième trimestre, s'établissant en moyenne à environ 19 $ US par baril. Toutefois, nous avons aussi constaté un affaiblissement des prix du pétrole brut synthétique, qui en moyenne ont été inférieurs de 7 $ US au prix du WTI au premier trimestre, en raison d'une forte production de produits valorisés dans la région et de contraintes d'acheminement ayant touché l'ensemble du bassin. Cependant, nous avons déjà vu les écarts sur les produits peu sulfureux se renforcer depuis le début du deuxième trimestre. Ces produits se vendent de nouveau à prix bonifié par rapport au WTI et nous nous attendons à ce que cela continue. Du côté du raffinage, les marges de craquage 2-1-1 sont restées solides, avec un certain affaiblissement des marges de craquage pour le carburant diesel, compensé par un renforcement des marges de craquage pour l'essence. Notre indice de raffinage 5-2-2-1 s'est établi à 35,95 $ US par baril, soit environ 2,50 $ US par baril de plus qu'au quatrième trimestre, grâce aux escomptes sur les prix du pétrole brut synthétique. Enfin, les prix du gaz naturel, un intrant clé de nos opérations, sont restés bas, ayant été en moyenne de 2,20 $ le gigajoule au centre AECO durant le trimestre, et nous continuons à observer une faiblesse des prix au centre AECO au deuxième trimestre. Grâce à ce contexte commercial et aux opérations très solides que Rich vient de décrire dans ses remarques préliminaires, Suncor a obtenu de solides résultats financiers au premier trimestre, générant 3,2 milliards $ de fonds provenant de l'exploitation ajustés, soit 2,46 $ par action, et un bénéfice d'exploitation ajusté de 1,8 milliard $, soit 1,41 $ par action. Au cours du trimestre, nous avons également reversé près de 1 milliard $ aux actionnaires. Cette somme comprend environ 700 millions $ en dividendes et environ 300 millions $ en rachats d'actions. Notre dette nette, y compris les contrats de location,

était de 13,5 milliards $ à la fin du trimestre, ce qui représente une baisse d'environ 200 millions $ par rapport à la fin du trimestre précédent, en tenant compte d'une augmentation de 200 millions $ attribuable aux variations des taux de change sur notre dette libellée en dollars américains. Au cours du trimestre, nous avons maintenu l'engagement à l'égard de notre cadre actuel d'allocation du capital en réduisant la dette et en reversant des liquidités aux actionnaires par le biais de rachats d'actions. Passons maintenant aux résultats d'exploitation, en nous appuyant sur les commentaires de Rich. Les activités d'exploitation ont continué d'être très fortes durant le trimestre, établissant un certain nombre de records. Notre secteur amont a enregistré une production totale de 835 000 barils par jour au cours du trimestre, en hausse de 13 % par rapport au premier trimestre 2023 et la plus élevée de notre histoire. Cela inclut une production trimestrielle record dans notre segment des sables bitumineux avec 240 000 barils par jour de bitume non valorisé et 545 000 barils par jour de pétrole brut synthétique et de carburant diesel. Fort Hills a connu un très bon trimestre, ayant produit 178 000 barils par jour de bitume traité à la mousse paraffinique, ce qui est conforme à notre plan d'amélioration triennal. Conformément à ce plan, le premier trimestre devrait être le plus productif de l'année, car des arrêts pour maintenance sont prévus au deuxième trimestre, et au second semestre, nous déplacerons davantage de morts-terrains, car nous accélérerons l'ouverture de la fosse nord. Dans l'ensemble, nous restons très satisfaits des progrès réalisés et de l'attention portée par l'équipe de Fort Hills à la réalisation de notre plan. Notre actif Firebag a également enregistré une production trimestrielle record de 229 000 barils par jour, y compris un record mensuel historique au cours du trimestre. Syncrude a connu un très bon trimestre sur le plan de la valorisation, avec une utilisation de plus de 96 %, tandis que les usines de valorisation de notre usine de base ont connu un trimestre record avec une utilisation de 107 %. Nos transferts internes de bitume ont atteint un nouveau record de 58 000 barils par jour au premier trimestre, ce qui témoigne de notre niveau d'intégration accru dans la région pour maximiser la valeur. Cela est principalement dû au transfert de 42 000 barils par jour de bitume de Fort Hills vers les usines de valorisation de l'usine de base, ce qui a aussi permis d'améliorer le rendement en produits et de contribuer au record que je viens de mentionner. Notre segment E et P a produit 50 000 barils par jour, dont 10 000 barils par jour de production nette tirée de Terra Nova, qui a continué à monter en puissance tout au long du trimestre. Nous avons continué à voir des améliorations à Terra Nova tout au long du trimestre, grâce à la production de rinçage, et en avril, la production nette a été de 20 000 barils par jour. En ce qui concerne l'utilisation des raffineries dans le secteur aval, elle a atteint le taux impressionnant de 98 % au premier trimestre, soit 19 % de plus qu'au premier trimestre 2023, la disponibilité ayant été élevée dans toutes les raffineries. Cela a permis de soutenir des ventes records de produits raffinés de 581 000 barils par jour. La capture des marges en aval a également été forte au cours du trimestre, s'établissant à 94 % sur une base DEPS par rapport à l'indice de raffinage 5-2-2-1 de Suncor. De plus, notre modèle d'entreprise intégré, qui repose sur le secteur aval, a

atténué en partie l'impact des prix plus faibles du pétrole synthétique dans notre segment des sables bitumineux. Les dépenses en immobilisations et les coûts restent conformes aux prévisions. Et comme Rich l'a souligné dans ses remarques, nous avons essentiellement maintenu nos coûts au même niveau d'un exercice à l'autre, tout en augmentant substantiellement la production, et nous continuons à mettre l'accent sur la discipline en matière de coûts et de capital. Rich a mentionné les arrêts planifiés, et à la fin du mois de mars, nous avons entrepris l'arrêt planifié des unités de cokéfaction à Syncrude et les arrêts planifiés aux raffineries de Montréal et de Sarnia, qui se déroulent tous comme prévu et sont reflétés dans nos prévisions. La semaine prochaine, nous entamerons l'arrêt planifié majeur prévu à l'usine de valorisation de l'usine de base, qui comprendra également des travaux préparatoires pour le projet de remplacement des tambours à coke de l'U1, dont l'achèvement est prévu en 2025. Aucun changement n'a été apporté à nos prévisions de production, de dépenses en immobilisations ou de charges d'exploitation pour l'exercice, l'équipe restant concentrée sur le respect de ses engagements et le renforcement de la dynamique qui se poursuit au deuxième trimestre. Sur ce, Rich, je vous redonne la parole. Rich Kruger Président et chef de la direction, Suncor Énergie Inc. D'accord. Quelques derniers commentaires avant de passer à la période de questions et réponses. Demain marque l'anniversaire de ma première conférence téléphonique sur les résultats de Suncor, quatre trimestres complets inscrits aux livres. Et vous savez, la principale question que l'on nous pose constamment est la suivante : qu'est-ce qui est différent à Suncor aujourd'hui par rapport à il y a un an? Ce à quoi je répondrais, beaucoup de choses. En un mot, nous vivons une transformation, un redressement dans le cadre desquels nous intégrons des aspects se rapportant à la stratégie, à la structure et à la culture. Alors, qu'est-ce qui est différent? Nous avons une nouvelle équipe chevronnée à la haute direction. Nous nous concentrons sans relâche sur les fondements, de haut en bas de la hiérarchie. Nos stratégies et nos priorités sont plus claires et plus simples. Nous avons une organisation de soutien au-delà du terrain plus petite et plus ciblée. Nous avons des plans d'amélioration des résultats d'exploitation très tangibles et accélérés. Nous avons revu notre façon d'évaluer le rendement et d'établir la rémunération en conséquence. Et nous sommes déterminés à faire preuve de leadership et de responsabilité pour tenir nos engagements. En résumé, la société Suncor d'aujourd'hui est de plus en plus une nouvelle société Suncor. Nous avons accompli des progrès considérables en un an, mais ne vous y trompez pas, nous n'avons pas terminé. Si vous me permettez d'évoquer les prochaines étapes, je dirais qu'en plus de l'obtention de résultats financiers et d'exploitation avec un sentiment d'urgence, 2024 sera consacrée au développement de la culture et du leadership au sein de l'entreprise. Le leadership consiste à démontrer les attributs des leaders forts,

notamment, agir avec intégrité, avoir le sens des affaires, prendre des décisions de qualité, avoir de solides compétences interpersonnelles. La culture consiste à développer une culture d'équipe, axée sur les résultats et un rendement élevé, et un environnement de travail qui permet à chacun de contribuer et d'être reconnu et récompensé pour son apport. Je prédis que 2024 sera une très bonne année pour Suncor, une année où il sera épatant de faire partie de cette équipe. Sur ce, je cède la parole à Troy afin qu'il lance notre période de questions et réponses. Troy Little : Merci, Rich. Je vais repasser la parole à notre téléphoniste qui prendra les questions. Questions et réponses Téléphoniste : Merci. [Instructions de la téléphoniste] La parole est à Greg Pardy de RBC Marchés des Capitaux pour notre première question d'aujourd'hui. Votre ligne est ouverte. Greg Pardy (RBC Marchés des Capitaux) : Oui, merci. Bonjour. Rich, vous avez déjà abordé la question que j'allais vous poser, qui est la même que celle que j'ai déjà posée : à quelle manche pensez-vous être rendus du point de vue du redressement? Et puis, en plus des choses dont vous avez parlé, si vous pensez à l'entreprise au cours des trois à cinq prochaines années, quelles sont les mesures que vous devez prendre, je suppose, pour regagner votre position de leadership au pays? Rich Kruger : Merci, Greg. Je vous remercie de votre question. Greg, je pense que nous avons vraiment atteint notre vitesse de croisière. Lorsque vous commencez à accumuler les bons coups trimestre après trimestre, ce que je pense que nous avons fait, il y a un niveau de concentration, d'énergie et d'urgence, une orientation vers les résultats, et cela est contagieux. Et je pense que ce que le marché a besoin de voir de notre part, c'est une constance, une prévisibilité. J'utilise cette expression, constamment et ennuyeusement excellents. Je pense qu'au fur et à mesure que nous produirons des résultats trimestre après trimestre, cela deviendra évident. Je peux vous dire qu'à l'occasion de ce premier anniversaire, nous sommes plus avancés que je ne l'aurais imaginé. C'est un véritable hommage à notre personnel. Jusqu'au bas de la hiérarchie, en fait, d'abord au niveau opérationnel, puis au niveau des actifs. J'ai fait des commentaires plus tôt sur le niveau d'intégration physique. Je comprends cela. J'y crois. Je vois ce que cet ensemble d'opportunités nous offre et c'est différent. Je n'avais pas ce même niveau d'intégration physique dans mes vies antérieures. Je pense donc que pour nous, il s'agit de continuer à tirer parti de cette situation et de passer d'un jeu de dames extrêmement efficace à un jeu d'échecs extrêmement efficace et de réfléchir à ces enjeux et sujets importants à plus long terme et de continuer à créer et à ajouter de la valeur pour les actionnaires. Et à mesure que le fonctionnement de nos activités de base s'améliore, moi-