Le document Perspectives de la Société 2024 de Suncor présente les fourchettes de production et autres paramètres clés pour les affaires de la Société, ainsi que les cibles pour les dépenses en immobilisations et autres éléments. La direction s'attend à ce que les résultats réels soient inclus dans ces fourchettes respectives; toutefois, Suncor ne fait aucune observation quant à la place des résultats réels dans une fourchette particulière et fera une mise à jour du présent document Perspectives de la Société si les résultats réels sont ou pourraient être hors des fourchettes de façon importante.

Les charges d'exploitation décaissées du secteur Sables bitumineux, les charges d'exploitation décaissées de Fort Hills et les charges d'exploitation décaissées de Syncrude sont des mesures financières hors PCGR. Les mesures financières hors PCGR ne sont pas p rescrites par les PCGR et, par conséquent, n'ont pas de définition normalisée. Les utilisateurs sont prévenus que ces mesures peuvent ne pas être totalement comparables entre elles ni à des données similaires calculées par d'autres entités en raison d'activités différentes. Pour plus d'information, voir les rubriques « Charges d'exploitation décaissées » et « Mise en garde concernant les mesures financières hors PCGR » du rapport de gestion. Ces deux sections sont intégrées par renvoi aux présentes. Selon le pourcentage du revenu brut. Correspond approximativement à la courbe des prix à terme au moment de la publication.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les perspectives pour l'exercice 2024 complet de Suncor comprennent des renseignements et énoncés prospectifs (collectivement appelés « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs pour l'exercice 2024 reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que Suncor a formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, notamment : les attentes et hypothèses au sujet de l'exactitude des estimations des réserves; les prix des marchandises, les taux d'intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et de l'équipement; l'incertitude liée au conflit géopolitique; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois en vigueur et les politiques gouvernementales; les taux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre et des services et l'infrastructure; le respect par les tiers de leurs obligations envers Suncor; l'élaboration et l'exécution des projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers. Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à notre Société. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

Les hypothèses posées pour établir les prévisions de production du secteur Sables bitumineux, de Syncrude et de Fort Hills pour 2024 incluent celles ayant trait aux initiatives de fiabilité et d'efficacité opérationnelle qui selon la Société devraient réduire la maintenance non planifiée pour 2024. Les hypothèses posées pour établir les prévisions de production du secteur Exploration et production pour 2024 incluent celles ayant trait au rendement des gisements, aux résultats de forage et à la fiabilité des installations. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les perspectives de Suncor pour 2024 incluent, sans toutefois s'y limiter :

Approvisionnement en bitume. L'approvisionnement en bitume pourrait varier selon les travaux de maintenance non planifiés devant être effectués à l'égard du matériel minier et des usines d'extraction, de la qualité du minerai, du stockage des résidus et du rendement des gisements in situ.

Infrastructure de tiers. Les estimations de production sont susceptibles d'être touchées par des problèmes liés à l'infrastructure de tiers, dont des perturbations des services de pipeline ou d'électricité, pouvant entraîner une répartition de la capacité ou la fermeture de pipelines ou d'installations de tiers, ce qui aurait une incidence sur la capacité de la Société de produire et de commercialiser son pétrole brut.

Rendement des installations ou des plateformes d'exploitation récemment mises en service. Les taux de production pendant la période de mise en service de nouvel équipement sont difficiles à prévoir et susceptibles d'être touchés par des travaux de maintenance non planifiés.

Maintenance non planifiée. Les estimations de production sont susceptibles d'être touchées de façon négative si des travaux non planifiés sont nécessaires à nos installations minières, d'extraction, de valorisation, de traitement in situ, de raffinage, de traitement du gaz naturel, de pipelines ou de production extracôtière.

Activités de maintenance planifiées. Les estimations de production, incluant le mix de production, sont susceptibles d'être touchées de façon négative s'il y a des imprévus au moment de la maintenance planifiée ou si celle-ci n'est pas exécutée efficacement. L'exécution réussie des travaux de maintenance et du démarrage des activités des actifs extracôtiers, notamment, peut être touchée par des conditions météorologiques difficiles, en particulier pendant l'hiver.

celle-ci n'est pas exécutée efficacement. L'exécution réussie des travaux de maintenance et du démarrage des activités des actifs extracôtiers, notamment, peut être touchée par des conditions météorologiques difficiles, en particulier pendant l'hiver. Prix des marchandises. Des diminutions des prix des marchandises sont susceptibles de modifier nos prévisions de production et (ou) de réduire nos programmes de dépenses en immobilisations.

3