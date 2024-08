Rapport de gestion

Le 6 août 2024

Suncor Énergie Inc. (« Suncor » ou la « Société ») est une société d'énergie intégrée dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta (Canada). Les activités de Suncor sont reliées à la mise en valeur, à la production et la valorisation des sables pétrolifères,

la production pétrolière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et à son réseau de distribution des ventes au détail et en gros Petro-Canada MC (comprenant la Transcanadienne électrique MC , un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide de véhicules électriques). Suncor exploite des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir plus sobre en carbone en misant sur l'électricité à faibles émissions, les carburants renouvelables et les projets de réduction des émissions. Elle exerce également des activités de négociation de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et d'électricité. Les actions ordinaires de Suncor sont cotées à la Bourse de Toronto (la « TSX ») et à la Bourse de New York (la « NYSE ») sous le symbole SU.

Pour une description des secteurs de Suncor, se reporter au rapport de gestion de Suncor pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, daté du 21 mars 2024 (le « rapport de gestion annuel de 2023 »).

Le présent rapport de gestion pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024 doit être lu parallèlement aux états financiers consolidés intermédiaires non audités de Suncor pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024, à ses états financiers consolidés audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 et à son rapport de gestion annuel de 2023.

Les autres documents déposés par Suncor auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, y compris les rapports trimestriels, les rapports annuels et la notice annuelle de Suncor datée du 21 mars 2024 (la « notice annuelle de 2023 »), qui est également déposée auprès de la SEC sur formulaire 40-F, sont accessibles en ligne au www.sedarplus.ca, au www.sec.gov et sur notre site Web, au www.suncor.com. Les informations se trouvant sur le site Web de Suncor ou pouvant être obtenues par l'intermédiaire de celui-ci ne font pas partie du présent rapport de gestion et n'y sont pas intégrées par renvoi.

Les références à « nous », « notre », « Suncor » ou « la Société » désignent Suncor Énergie Inc. ainsi que ses filiales et ses partenariats, sauf indication contraire ou à moins que le contexte n'exige une autre interprétation.

Mode de présentation

Sauf indication contraire, toute l'information financière est tirée des états financiers consolidés résumés de la Société, qui sont fondés sur les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») du Canada, plus précisément les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board, et qui ont été préparés conformément à la Norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire.

Toute l'information financière est présentée en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les volumes de production sont présentés en fonction de la participation directe, avant redevances, sauf pour les volumes de production des activités de la Société en Libye, qui sont présentés selon un prix raisonnable.

Les informations concernant le secteur Sables pétrolifères ne tiennent pas compte des participations de Suncor dans Fort Hills et Syncrude. En 2023, Suncor a réalisé deux acquisitions distinctes de participations directes supplémentaires dans Fort Hills, faisant passer sa participation de 54,11 % à 100 %.

Abréviations courantes

Pour obtenir une liste des abréviations pouvant être utilisées dans le présent rapport de gestion, se reporter à la rubrique « Abréviations courantes » y figurant.

Table des matières

1. Faits saillants du deuxième trimestre 6

2. Information financière et d'exploitation

consolidée 7 3. Résultats sectoriels et analyse 11 4. Impôt sur le résultat 22

5. Mise à jour concernant les dépenses en

immobilisations 23

6. Situation financière et situation de

trésorerie 25 7. Données financières trimestrielles 28 8. Autres éléments 31

9. Mise en garde concernant les mesures financières hors PCGR et les autres mesures