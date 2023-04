Suncor Energy déverse 5 900 mètres cubes d'eau d'un site de sables bitumineux

Le déversement du 16 avril a été signalé à l'Alberta Energy Regulator (AER) parce que le total des solides en suspension dans l'eau dépassait les limites approuvées, a déclaré Suncor.

Cette nouvelle intervient alors que les sociétés d'exploitation des sables bitumineux font l'objet d'un examen minutieux de la manière dont elles gèrent leurs bassins de résidus, qui contiennent un mélange toxique de déchets miniers et d'eau. Imperial Oil a déclaré en février que les bassins de son site de Kearl suintaient depuis des mois et qu'un autre déversement avait libéré 5 300 mètres cubes d'eau de traitement à la fin du mois de janvier.

"Il ne s'agit pas d'un bassin de résidus, mais d'un bassin d'écoulement des eaux qui recueille et déverse les eaux de ruissellement dans Fort Creek (et non directement dans l'Athabasca), conformément aux autorisations réglementaires", a déclaré Erin Rees, porte-parole de Suncor, dans un courrier électronique.

L'AER a déclaré que des échantillons ont été prélevés pour analyse.