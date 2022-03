Suncor affirme que l'incendie de la raffinerie d'Edmonton est éteint, une personne est blessée

"Nous avons déclenché notre plan d'intervention et évacué la zone. L'incendie a été éteint et tout le monde est comptabilisé", a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

"À la suite de l'incident, une blessure a été signalée et la personne a été transportée par ambulance à l'hôpital. Notre première priorité est de nous assurer que la personne reçoit les soins appropriés", a ajouté le porte-parole.

Dans un message publié sur Facebook le 28 mars, la société a déclaré qu'elle arrêtait les unités de traitement de la raffinerie d'Edmonton pour une maintenance planifiée, ce qui entraînerait une augmentation du torchage.

Il n'était pas immédiatement clair si l'incendie de mercredi était lié aux travaux de maintenance ou quel en serait l'impact sur la production.

Suncor a déclaré qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les autorités locales et les organismes de réglementation et qu'une enquête serait menée pour déterminer la cause.

Il s'agit du dernier incident en matière de sécurité pour la société après que le PDG Mark Little se soit engagé à améliorer son bilan plus tôt cette année, suite au décès d'un employé le 6 janvier, le quatrième décès dans une installation de Suncor depuis fin 2020, selon la Banque Scotia.

Cet incident de janvier, à son usine de Base dans les sables pétrolifères de l'Alberta, s'est produit après qu'un camion de transport lourd a embouti un deuxième camion à la mine.

M. Little a promis que l'entreprise adopterait une nouvelle technologie sur tous les équipements mobiles afin d'éviter les collisions et de gérer la fatigue et qu'elle serait mise en place dans les 18 à 24 mois. Il a également promis d'autres mesures, notamment la mise en œuvre d'évaluations standard des risques sur tous les sites du producteur de pétrole canadien.