Suncor va supprimer 1 500 emplois d'ici la fin de l'année - rapport

Le deuxième producteur de pétrole du Canada, Suncor Energy Inc, supprimera 1 500 emplois d'ici la fin de l'année, dans le but de réduire les coûts et d'améliorer ses performances financières, a rapporté jeudi le Globe and Mail, citant des informations de la Presse canadienne.

Une porte-parole de Suncor a confirmé à la Presse canadienne que les suppressions d'emplois seraient réparties dans l'ensemble de l'organisation et toucheraient à la fois les employés et les sous-traitants, a rapporté le Globe and Mail.

"Suncor est toujours à la recherche d'opportunités pour créer de la valeur et améliorer les performances de ses activités, et la réduction des coûts est l'une de ces opportunités", a déclaré Suncor à Reuters, sans fournir d'autres détails sur les suppressions d'emplois.

En mai, Rich Kruger, PDG de Suncor, a déclaré lors de sa première réunion avec les analystes qu'il chercherait à réduire les coûts, à améliorer l'efficacité et à simplifier les opérations.

"Vous pouvez vous attendre à ce que l'accent soit mis sur les coûts, l'efficacité organisationnelle et le soutien opérationnel", a déclaré M. Kruger lors de cet appel.

L'investisseur activiste Elliott Investment Management, qui détient environ 3 % des parts de Suncor, avait exhorté l'année dernière la société à nommer de nouveaux directeurs et à procéder à un examen de la gestion et de la stratégie.

Suncor a subi des pressions de la part d'Elliott en raison de ses résultats en matière d'exploitation et de sécurité, y compris plus d'une douzaine d'accidents mortels sur ses sites depuis 2014. (Reportage de Yana Gaur à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar et Subhranshu Sahu)