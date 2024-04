Suncorp Group Limited est un fournisseur de produits et de services bancaires et d'assurance basé en Australie. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Consumer Insurance, Commercial & Personal Injury, Suncorp Bank, Suncorp New Zealand et Corporate. Le segment Consumer Insurance propose des produits d'assurance aux clients australiens, notamment des assurances habitation et contenu, automobile et bateau. Le segment Commercial & Personal Injury propose divers produits d'assurance, dont l'assurance automobile commerciale, l'assurance des biens commerciaux, l'assurance maritime, l'assurance des risques industriels spéciaux, l'assurance responsabilité civile et l'assurance professionnelle, l'assurance contre les accidents du travail et l'assurance responsabilité civile obligatoire, à des clients en Australie. Le secteur Suncorp Bank fournit des services bancaires à des clients en Australie. Le secteur Suncorp New Zealand propose des produits d'assurance générale et d'assurance vie, tels que l'assurance habitation et contenu, l'assurance automobile, l'assurance des biens commerciaux, la responsabilité civile et l'indemnisation professionnelle, l'assurance vie, l'assurance traumatisme, l'assurance invalidité totale et permanente et la protection des revenus.

Indices liés S&P/ASX 200