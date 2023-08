Suncorp Group Ltd est une société australienne qui fournit des produits et services d'assurance, de banque et de gestion de patrimoine à des particuliers, des entreprises et des sociétés en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Insurance (Australia), Banking & Wealth et Suncorp New Zealand. Le segment Insurance (Australia) conçoit, fabrique et fournit des produits et services d'assurance générale et distribue des produits d'assurance-vie à des clients en Australie. Son segment Banking & Wealth conçoit, fabrique et fournit des services bancaires, de retraite et d'administration de fonds à des clients en Australie. Son segment Suncorp New Zealand conçoit, fabrique et distribue des produits d'assurance générale et d'assurance-vie à des clients en Nouvelle-Zélande. Ses produits bancaires et de gestion de patrimoine comprennent des prêts commerciaux, agro-industriels, aux petites entreprises, des prêts immobiliers, des comptes d'épargne et de transaction, des opérations de change, des produits et services de trésorerie, des pensions de retraite et des services de gestion de fonds.