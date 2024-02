Suncorp Group Limited est une société australienne qui fournit des produits et des services d'assurance et de banque par le biais de diverses marques en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les secteurs d'activité de la société comprennent Insurance (Australia), Suncorp Bank et Suncorp New Zealand. Le secteur Insurance (Australia) est engagé dans la conception, la fabrication et la fourniture de produits et services d'assurance générale et la distribution de produits d'assurance-vie aux clients en Australie. Les produits proposés dans ce secteur comprennent, entre autres, l'assurance habitation et contenu, l'assurance automobile, l'assurance maritime, l'assurance voyage et l'assurance des biens commerciaux. Le secteur Suncorp Bank est engagé dans la conception, la fabrication et la fourniture de services bancaires aux clients en Australie. Les produits de la Suncorp Bank comprennent les prêts commerciaux, les prêts à l'agro-industrie, les prêts aux petites entreprises, les prêts immobiliers, les opérations de change, les produits et services de trésorerie. Le secteur Suncorp New Zealand se consacre à la conception, à la fabrication et à la fourniture de produits d'assurance générale et d'assurance vie à des clients en Nouvelle-Zélande.

Indices liés S&P/ASX 200